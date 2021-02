Auschwitz kiinnostaa suomalaisia todella paljon – mistä se kertoo?

Auschwitz-Birkenaun keskitysleirin tapahtumista on tullut tänä talvena useita kirjoja. Samoin tuli viime talvena.

Mistä on kysymys? Onko tämä enää tervettä? Onko jo syytä huoleen?

Mies joka murtautui Auschwitziin (WSOY). Auschwitzin sabotööri (Into), Auschwitzin naisorkesteri (Minerva), Ennen Auschwitzia (Into), Auschwitzin kirjastonhoitaja (Like). Viisi kirjaa tältä talvelta, ilmestyneitä tai pian ilmestyviä.

Eikä unohdeta viime vuosien satoa: Auschwitzin apteekkari (Minerva), Auschwitzin tatuoija (Aula), Pääteasema Auschwitz (WSOY) ja Auschwitzin sisaret (Bazar Kustannus). Ainakin nämä.

Juutalaisten kansanmurhan eli holokaustin yhteydessä kaikki keventäminen on tuhoon tuomittua, joten korostettakoon, ettei seuraava rinnastus liity Auschwitziin, vaan kustannuspolitiikkaan. Sille ei nimittäin mahda mitään, että Auschwitz-kirjojen litaniasta tulee mieleen Aino Räsäsen Helena-sarja: Soita minulle Helena, Näkemiin Helena, Pää pystyyn Helena, Helena ei tottele ja niin ja niin edelleen.

Pahamaineisen Auschwitz-Birkenaun keskitysleirin tarinat kiehtovat suomalaisia.­

Kymmenen vuotta sitten Suomi24-palstalla esitettiin kysymys: ”Itseäni kiinnostaa kovasti tuo Auchwitz niin osaisiko kukaan suositella hyviä kirjoja luettavaksi.”

Auschwitz oli kirjoitettu väärin, mikä on inhimillistä. Väärin kirjoitetaan erittäin usein myös Ben Zyskowicz, jonka isä selvisi hengissä Auschwitzista.

Kysyjälle vastattiin kirjoja olevan ”vaikka kuinka paljon, mutta vain pieni osa on suomennettu”. Se oli silloin. Tänään yhä useampi on saatu suomen kielelle.

Erään keskusteluun rientäneistä mielestä ”ainoa oikea Auschwitz-kirja” oli Auschwitzin komendantin Rudolf Hössin muistelmat, jotka hän kirjoitti odottaessaan hirttotuomiota. Tammi julkaisi muistelmat vuonna 1959 nimellä Auschwitzin komendantti. Uusia painoksia on otettu useita, viimeksi vuonna 2008.

Kirjaa on mainostettu verkkomyynnissä ”kylmäävän asiallisena kuvauksena, joka on ilman liioitteluakin kyllin järkyttävä” ja Hössiä kehutaan ”avo­mielisyydestä ja kirjanpitäjän tarkkuudesta”.

Kylmäävä. Järkyttävä. Samat adjektiivit sopivat kaikkiin Auschwitz-genren kirjoihin. Eikä niitä kustannettaisi, elleivät nuo laatusanat olisi myynnin tae.

– Valitettavasti ei, vastattiin eräästä kustantamosta IS:n tiedusteluun, onko heiltä tulossa Auschwitz-kirjaa.

Minerva on kustantajana Auschwitz-kirjojen veteraanisarjalainen.

Toimitusjohtaja Outi Karemaa mainitsee äskeisen juhlavuoden. 27.1.2020 oli kulunut 75 vuotta Auschwitzin vapauttamisesta. Se saattoi lisätä tarjontaa.

– Sitten on äänikirjojen nousu. Nämä aiheet ja historia muutenkin kiinnostavat äänikirjoina. Se on rohkaissut kustantajia.

Auschwitzin apteekkari oli hyvin suosittu äänikirjana. Äänikirjoilla saavutetaan uutta, nuorempaa kuulijakuntaa.

Keskitysleirikirjallisuudesta on maailmalla jopa ylitarjontaa.

–Tietyt teemat palaavat aina uudelleen, kun tulee vuosipäiviä, Minervan toimitusjohtaja Outi Karemaa sanoo.­

– Laatu on ongelma. Siellä on paljon luokatontakin materiaalia, jota ei kannata kääntää, mutta vahvat tarinat kiinnostavat aina, Karemaa sanoo.

Minervan kustannuspäällikkö Pekka Saarainen tuntee lukijansa.

– Tietyt teemat palaavat aina uudelleen, kun tulee vuosipäiviä. Ja sotakirjallisuus nyt vain yksinkertaisesti kiinnostaa ihmisiä. Siinä on jotain erityistä.

Rajansa silti kaikella.

– Välillä tuntuu vastenmieliseltä ajatella, mistä nousee sellainen pahuus.

– Mennään yhä kovemmilla paukuilla, entistä väkivaltaisemmin. Sehän on sama kehitys myös tv-sarjoissa.

Kaksi nimeä nousee ylitse muiden: Hitler ja Stalin. Tai ehkä vain yksi.

– Hitler, Saarainen tarkentaa.

Hitlerin mustassa lainavalossa paistattelevat muut tunnetut natsijohtajat. Minerva esimerkiksi on julkaissut Göringin ja Himmlerin elämäkerrat.

Professori Tuomas Heikkilä istuu Lauri Jäntin säätiössä edistämässä suomenkielistä tietokirjallisuutta. Sieltä käsin näkee, mitä pelikentällä tapahtuu.

– Kustantaja myy sitä, mikä myy.

– Kauheudet kiinnostavat. Siinä on jotain yleisinhimillistä. Ja natsikortti toimii aina, Heikkilä lisää.

Juutalaisten kansanmurhan eli Holokaustin yhteydessä kuoli noin kuusi miljoonaa juutalaista. Auschwitz-Birkenau on vainoihin kuuluvista keskityisleireistä tunnetuin.­

– Vaikka keskitysleirit ovat kaukaista historiaa, se tuntuu miltei meidän ajaltamme. Olemme itse turvassa, mutta että jotain tuollaista on tapahtunut, kiinnostaa meitä oudolla tavalla.

Kiinnostusta ei pidä yksiselitteisesti tuomita makaaberina.

– Jos ajatellaan myönteisesti, on supertärkeää pitää näitä teemoja esillä.

– Inhimillinen julmuus voi leimahtaa missä vain, alkaen ihan jostain Koskelan (teinimurhan) tapahtumista.

Heikkilän oma reviiri on keskiaika. Sielläkin suurta yleisöä kiehtoo ”pimeys”, rutto ja noituus, vaikka tutkitusti keskiajan valaistus ei poikennut vierusaikakausista.

Sen sijaan keskitysleirit olivat tutkitusti ja oikeasti olemassa, vaikka niin sanotut denialistit ovat yrittäneet kiistää juutalaisten joukkotuhoamisen.

Heikkilä ei ole käynyt Auschwitzissa, mutta kylläkin Dachaun keskitysleirissä lähellä Müncheniä ja pohjoissaksalaisessa Bergen-Belsenissä.

– Ne ovat pysäyttäviä paikkoja, jotka alleviivaavat yhteisen muistamisen tärkeyttä ja konkretisoivat sitä, mikä kirjoista ja elokuvista saattaa jäädä ulkokohtaiseksi.

Menneisyys valuisi hukkaan, jos siitä ei hoksattaisi ottaa oppia.

– Yksi tärkeä oppi on, ettei ikinä saa unohtaa, milloin on menty tosi pahasti harhaan ja on tapahtunut jotain hirveää, Heikkilä sanoo.

Helsingin yliopiston kirkkohistorian lehtori Mikko Ketola on parin vuoden jakanut Twitterissä Auschwitz Memorialin tietoiskuja. Uudelleentwiitannut.

– Otin sen asiakseni.

Auschwitz Memorial on Auschwitzin keskitysleirimuseo. Se tutkii historiaa ja se vaalii juutalaisten kansanmurhan kollektiivista muistamista.

Ketolan toi Auschwitzin muiston piiriin oma tutkimustyö paavi Pius XII:n ja natsi-Saksan suhteista. Paavia on arvosteltu passiivisuudesta.

Ketola on huomannut muutaman viime vuoden aikana tapahtuneen ”ryöpsähdyksen” Auschwitz-kirjallisuudessa.

Itse hän ei ole niitä lukenut.

– Kustantajan näkökulma on myydä ja kiinnostusta varmasti riittää.

Helsingin yliopiston kirkkohistorian lehtori Mikko Ketolan mielestä kiinnostus kertoo siitä, että emme halua päästää kauheutta unohtumaan, ja että ihmiset haluavat ymmärtää, mitä siellä tapahtui.­

Mistä kiinnostus kertoo?

– Toivottavasti jostain positiivisesta, että emme halua päästää kauheutta unohtumaan, että ihmiset haluavat ymmärtää, mitä siellä tapahtui.

Kuulostat aavistuksen skeptiseltä?

– Osin kyllä. En usko, että kustantajilla on pelkästään epäitsekkäät syyt, mutta hyvä on, jos julkaistaan hyvää kirjallisuutta. Se ei ole hyvä, jos aiheen ympäriltä julkaistaan roskaa.

Ketola kertoo Auschwitz Memorialin haastaneen faktan ja fiktion suhteen ja asiavirheet Auschwitzin tatuoijassa.

Entä lukijoiden motiivi lukea?

– Joo (syvä huokaus). Sen kun tietäisi.

– Haluan positiivisesti uskoa, että useimmilla se lisää ymmärrystä ja tietoa ja havahdumme siihen, että maailmalla on paljon liikkeitä, jotka voisivat olla viemässä meitä samanlaiseen kehitykseen.

Vuonna 2006 Ketola vieraili Auschwitzissa teologian opiskelijoiden kanssa. Opastetulla kierroksella nähtiin vitriinit ja käytiin Birkenaun puolella katsomassa vankiparakkeja ja krematorioita.

– Se oli opiskelijoille rankka kokemus. Meillä oli suunnitelmassa käydä myös Tshekin puolella Theresienstadtin keskitysleirillä, mutta he sanoivat, etteivät pysty enää, Ketola kertoo.

Vaikka Auschwitz-kirjojen suma on häkellyttävä, Heikkilä ja Ketola tuntuivat pitävän (mega)trendiä ainakin voittopuolisesti myönteisenä ja tärkeänä.

Auschwitzin vapautuksen päivää 27. tammikuuta vietetään nykyisin Vainojen uhrien muistopäivänä. Tapana on, että poliittiset johtajat huomioivat sen. Tänäkin vuonna aiheesta twiittasi pääministeri Sanna Marin ja moni muu.

Yksi on aina varmuudella joukosta poissa. Perussuomalaisten Jussi Halla-aho lanseerasi 28.1.2004 termit holo-hölinä ja holo-hölöttäjä, joilla hän tarkoitti ”vanhojen luukasojen kaivelua”.

”On mielenkiintoista nähdä, mihin tämä viime vuosina kiihtynyt holo-hölinä vielä johtaa”, Halla-aho kysyi. Voimme nyt vastata: ainakin kustannus­sopimuksiin.

Holokaustin vuotuinen muistaminen näyttäytyi Halla-aholle ”yksinkertaisten ihmisten olkiukkona”.

Entä Halla-aho? Hän ilmoitti juutalaisten kansanmurhan kiinnostavan itseään ”historiallisena kuriositeettina yhtä paljon tai yhtä vähän kuin armenialaisten kansanmurha 1917, karjalaisten ja ukrainalaisten kansanmurha 30-luvun alussa ja tshetsheenien kansanmurha 1945 sekä alkaen vuodesta 1996”.

Kuriositeettina?

Vähän?