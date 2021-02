THL: Lähes 230 000 saanut koronarokotteen Suomessa

Rokotteen saaneiden määrä on lisääntynyt noin 13 000:lla.

Koronavirusrokotteen on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietojen mukaan saanut keskiviikkoon mennessä vajaat 230 000 ihmistä. Kasvua rokotteen saaneiden määrässä on noin 13 000 edellispäivän lukuihin.

Kaksiosaisen rokotteen molemmat rokoteannokset on nyt saanut vajaat 69 000 ihmistä. Yli 80-vuotiaiden ikäryhmissä rokotettuja on 90 000.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Husissa rokotuksia on annettu selvästi eniten. Rokotettuja ihmisiä on reilut 62 000. Husin jälkeen eniten on rokotettu Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä, reippaasti yli 20 000 ihmistä kummassakin.

THL:n mukaan Suomessa raportoitiin keskiviikkona 548 uutta koronatartuntaa. Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 5 546, mikä on 663 enemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.

Viimeisten seitsemän päivän aikana on raportoitu 2 788 tartuntaa. Luku on 30 tapausta enemmän kuin edellisen viikon aikana.

Koko epidemian aikana Suomessa on nyt todettu 51 595 koronatartuntaa.