”Älä lyö kovaa” – Syyttäjä kertoo, kuinka Koskelan syytettyjen ”rangaistusleikki” paheni kerta toisensa jälkeen

Syyttäjän mukaan uhri oli hiljainen ja sosiaalisia tilanteita välttelevä poika. Syytetyt ”rankaisivat” häntä milloin milläkin verukkeella.

Helsingin käräjäoikeus alkoi käsitellä keskiviikkona niin sanottua Koskelan teinimurhaa, jossa kolmea ikätoveria syytetään 16-vuotiaan pojan murhasta.

Ikätoverit olivat pahoinpidelleet uhriaan jo aiemmin. He olivat nimittäneet väkivaltaa ”rangaistusleikiksi”, jossa uhria rangaistiin esimerkiksi metelöimisestä tai siitä, että hänen oluttaan oli läikkynyt yhden syytetyn takille.

– He ovat itse nimenneet tämän rangaistusleikiksi ja käyttäneet sitä oikeutuksena kohdistaa suoranaista väkivaltaa uhriin, sanoo aluesyyttäjä Satu Pomoell.

Syyttäjän mukaan ”rangaistusleikkiin” on kuulunut nöyryyttävänä elementtinä myös uhrin päälle virtsaamista.

Syytetyt kuvasivat ainakin osan pahoinpitelyistä videolle. Videotallennetta ”rangaistusleikistä” katsottiin myös keskiviikkona Helsingin käräjäoikeudessa.

Videolla näkyy, kuinka yksi syytetyistä polttaa kannabista ja lyö uhria avokämmenellä kasvoihin. Lyönnin jälkeen uhri pitelee kättä poskellaan ja ummistaa silmänsä.

– Älä lyö kovaa, uhri sanoo videolla.

Uhri ja syytetyt keskustelevat lyönnin jälkeen siitä, pitäisikö tätä lyödä myös toiselle poskelle, jotta kipu ikään kuin tasaantuisi. Uhri ottaa silmälasinsa pois ja antaa syytetyn lyödä itseään toiselle poskelle. Pian tämän jälkeen video päättyy.

Syyttäjän mukaan ”rangaistusleikki” paheni kerta toisensa perään.

– Aluksi on lähdetty lievemmästä läpsimisestä ja 13. marraskuuta 2020 mennessä on päästy ihan nyrkillä lyömisen asteelle.

Uhri oli tuntenut kaksi syytetyistä päiväkodista asti. Kolmas syytetty oli tullut porukkaan vuoden 2020 syksyllä.

Syyttäjän mukaan sille, miksi uhri suostui yhä tapaamaan syytettyjä, ei ole selkeää selitystä.

– Se on hyvä kysymys. Uhri on ollut selvästi erittäin alisteisessa asemassa. Uhri on ollut hyvin hiljainen, sosiaalisia tilanteita välttelevä henkilö. Jotenkin vastaajat ovat saaneet hänet hampaidensa ja kynsiensä väliin.

– Vaikea sanoa miksi näin on tapahtunut, että uhri on kerta toisensa jälkeen hakeutunut näiden vastaajien seuraan.