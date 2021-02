Kommentti: Kuntavaalien siirto sotkisi politrukkien pasmat – se on silti lähellä

Puoluesihteerien kesälomat perutaan, jos kuntavaalit siirretään kansalaisten turvallisuuden vuoksi, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Puoluesihteereiltä menivät aamukahvit väärään kurkkuun. Aamun uutiset kertovat, että oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan kuntavaalien siirtämistä olisi pohdittava mahdollisimman pian, jo tämän kuun puolella.

Aiemmin asiaa olivat esittäneet oikeusministeriön virkamiehet. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) ja puoluesihteerit olivat eri mieltä.

Oikeuskansleri Pöysti ei voi asiasta päättää. Hän sanoi myös STT:lle, että vasta valmistautuu ottamaan asiaan kantaa vasta, jos asia tulee valtioneuvoston päätettäväksi.

Viesti ei silti jää kenelläkään epäselväksi. Koronaepidemian aikana kaikille voi olla mahdoton taata äänestysmahdollisuutta. Äänestyspaikoilla vaaditaan tarkkoja turvatoimenpiteitä, jotta niistä ei tulisi viruksen levityskeskuksia. Kun äänestyspaikkoja on suuri määrä, jossain turvatoimenpiteet voivat aina pettää.

Lanka palaa

Pöystin mielipide pistää liekin poliittisen ruutitynnyrin sytytyslankaan. Puoluesihteereille se voi merkitä unettomia öitä.

Kuntavaaleihin on enää kaksi kuukautta. Ehdokkaat on värvätty ja kampanjat jo käynnissä. Puoluejohtajat ovat käyneet vaaliväittelyitä.

Jos vaaleja siirrettäisiin, ne todennäköisesti pidettäisiin vasta syksyllä. Silloin ainakin riskiryhmät ja todennäköisesti hyvin suuri osa muustakin väestöstä olisi jo rokotettu.

Tämä on järkevää, mutta ei poliittisesti järkevää. Kesän aikana monen nyt värvätyn ehdokkaan mieli voi muuttua ja into väljähtyä.

Vaalikampanjoihin on jo käytetty sekä puolueiden että ehdokkaiden omaa rahaa varsinkin somessa. Sitä ei saa takaisin.

Puolueet sormi suussa

Puolueita vaalien siirto kohtelisi eri tavoin.

Sdp on nyt kuntavaalimittauksessa hyvässä vedossa. Koronakriisin hoito henkilöityy pääministeri Sanna Mariniin ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuruun hyvässä ja pahassa.

Kansalaisille rajoitukset tuottavat kaikenlaista kiusaa. Se voi kääntyä demareita vastaan. Ilmiö on yleiseurooppalainen ja yleismaailmallinenkin. Kun kärsivällisyys loppuu, sankarit muuttuvat syntipukeiksi.

Kokoomuksen kannalta asia on kaksipiippuinen. Puolue on odottanut, että demarien ja perussuomalaisten myötätuuli hyytyisi.

Toisaalta kokoomus on vielä hyvissä asemissa juuri kuntavaaleissa. Tulevina kuukausina sen suosio saattaa yhä laskeakin.

Puheenjohtaja Petteri Orpon vaihtamisesta on puhuttu, jos kuntavaalit menevät huonosti. Orpon uhka siirtyisi. Toisaalta niin kävisi myös puolueen rivien kuntoon saattamiselle ennen eduskuntavaaleja, jos se on tarpeen.

Meneekö Halla-ahon hetki?

Perussuomalaiset aloitti kuntavaalikampanjoinnin ensimmäisenä. Timo Soinin aikana puolue ei koskaan saanut äänestäjiään kunnolla liikkeellä. Nyt asia piti korjata ja siinä sivussa tehdä yleispolitiikkaa.

Perussuomalaiset on satsannut siihen, että EU:n elvytyspaketista tulisi kuntavaalien aihe. Toistaiseksi tämä epäyhtäinen yhtälö on toiminut. Syksyllä koko elvytyspaketti voi kuitenkin olla unohtunut, ja puhutaan taas ihan jostain muusta. Se joku muu on tuskin maahanmuutto, koska pandemia pitää rajat kiinni.

Perussuomalaisten hetki olisi nyt. Jussi Halla-aho on jo unelmoinut hallituksen kaadosta, kun keskusta kärsii kuntavaaleissa tappion ja lähtee oppositioon kesken vaalikauden.

Keskusta on ainoa suuri puolue, jolle kuntavaalien siirto voisi olla jopa helpotus. Annika Saarikko hikoilee yrittäessään palauttaa vanhan valtapuolueen iskuun. Nyt tähän saataisiin lisäaikaa.

Mutta keskustallakin on ollut vaikeuksia saada ehdokaslistansa täyteen. Tässä aika ei välttämättä toimisi puolueen hyväksi.

Kaikkien puolueiden politrukit yllätettiin nyt housut nilkoissa. Kesälomat voivat jäädä lyhyiksi.