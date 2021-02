Suomeen ennustetaan vauva­ruuhkaa – professori: Se on jo suuri saavutus, jos syntyvyys ei romahda

Professorin mielestä perhepolitiikassa pitäisi muistaa Liisa Ihmemaassa -sadussa kuultu kehotus.

Keväällä ja kesällä näyttäisi syntyvän enemmän lapsia kuin viime vuonna samaan aikaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen neuvoloista kokoamien lukujen perusteella laskettuja aikoja on koko alkuvuoden ajan tammikuusta heinäkuuhun enemmän kuin samassa kuussa vuotta aiemmin.

Esimerkiksi maaliskuussa laskettuja aikoja olisi 2 336, eli 273 enemmän kuin samassa kuussa viime vuonna. Toukokuussa laskettuja aikoja on on lukujen mukaan 2 266, mikä on 215 enemmän kuin vuotta aiemmin. Toisaalta elokuussa luvut kääntyvät.

Lukuihin pitää myös suhtautua varauksella. Luvut eivät ilmeisesti sisällä kaikkien neuvoloiden tietoja, ja toisaalla tietoja on voitu kirjata aiempaa paremmin, THL:n tutkimusprofessori Mika Gissler huomauttaa.

Mika Gissler.­

Gisslerin mukaan näyttää kuitenkin siltä, että lapsia syntyisi keväällä ja kesällä enemmän kuin vuosi sitten.

Samaa viestiä kertovat Kelan tiedot haetuista äitiysavustuksista, eli äitiyspakkauksista tai vastaavasta rahasummasta. Kelan alustavan arvion mukaan laskettuja aikoja olisi tammi–toukokuussa 8 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Pienestä vauvabuumista kirjoittivat aiemmin Helsingin Sanomat ja STT. HS:n mukaan Naistenklinikalla Helsingissä valmistaudutaan ottamaan käyttöön lisää synnytyssaleja.

Tilanne luonnollisesti vaihtelee eri puolilla Suomea. Esimerkiksi Vaasan sairaanhoitopiirissä lasketut ajat lisääntyvät helmi–huhtikuussa, kun taas Keski-Suomessa alkuvuodelle ei ole tiedossa erityistä syntyvyyden nousua.

Vielä on liian aikaista sanoa, onko pandemialla osuutta kasvaviin lukuihin.

Talouden muutokset näkyvät syntyvyydessä, ja silloin tulokset näkyvät lapsiluvussa Gisslerin mukaan noin puolitoista vuotta talouden trendin kääntymisestä. Siitä yhdeksän kuukautta menee raskauden suunnitteluun ja toiset yhdeksän itse raskauteen.

Anneli Miettinen.­

Muissa maissa korona on Kelan erikoistutkijan Anneli Miettisen mukaan pidemminkin madaltanut kuin nostanut syntyvyyttä.

– Tietenkin jos rokotukset etenevät hyvin ja koronatilanne alkaa vuoden loppua kohden helpottaa, voisi ajatella, että myönteinen kehitys vahvistuisi, Miettinen sanoo.

Mutta voihan olla, että jotkut oikeaa hetkeä odottaneet päättivät ryhtyä toimeen, kun elämässä oli muuten rauhallisempaa. Tai toiset huomasivat poikkeusoloissa viihtyvänsä kotioloissa perheen kanssa ja päättivätkin hankkia suuremman perheen, Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirch pohtii.

Tutkimusprofessori pitää kuitenkin suurena saavutuksena jo sitä, jos syntyvyys ei koronan myötä romahda.

– Nykysukupolvi on hyvin herkkä epävarmuudelle. Useimmat haluaisivat lapsia, mutta silloin, kun oma elämä on varmalla pohjalla, Rotkirch sanoo.

Anna Rotkirch.­

Tutkimusprofessorin mukaan lama on laskenut syntyvyyttä kaikkialla länsimaissa 1970-luvulta lähtien. Poikkeuksena on vain 1990-luvun Suomi.

Esikoisia syntyi silloinkin aiempaa vähemmän, mutta suomalaiset uskaltautuivat keskellä lamaa hankkimaan toisia ja kolmansia lapsia. Poikkeuksellisen kriisinsietokyvyn selittävät tuolloin voimaan tulleet perhepoliittiset uudistukset, erityisesti subjektiivinen päivähoito-oikeus ja kotihoidon tuki.

Rotkirchin mukaan 1990-luvulla tapahtuikin useita perhepoliittisia täysosumia. Niistä voisi nyt ottaa oppia.

Tutkimusprofessorin mukaan perhepolitiikassa pitäisi nyt noudattaa Liisa ihmemaassa -sadun Punaisen kuningattaren neuvoa ja juosta täysillä, jotta pysyisi edes paikallaan.

Syntyvyys laski Suomessa yhtäjaksoisesti vuosikymmenen verran vuodesta 2010 alkaen. Lasku taittui vasta juuri ennen pandemiaa vuoden 2019 lopulla.

Tutkimustietoa käänteen syistä ei vielä ole. Osaltaan sitä selittävät ehkä talouskehitys ja parantuneet tulevaisuudennäkymät, Rotkirch veikkaa.

Hänestä syntyvyyden pitkä lasku on oudompi ilmiö kuin sen loppuminen. Tutkijoiden kesken ehdittiin jo ihmetellä, miten 2010-luvun lasku vain jatkui ja jatkui, kuukaudesta ja vuodesta toiseen. Yleensä kokonaishedelmällisyys sahaa vähän edestakaisin.

Suomi on joka tapauksessa edelleen hyvin alhaisen syntyvyyden maa.

Kokonaishedelmällisyys on selvästi jäljessä muista Pohjoismaista ja samalla tasolla kuin Japanissa ja Kreikassa, joissa sukupuolten tasa-arvo ja perhe-etuudet ovat aivan toisella tasolla. Siinä mielessä Suomi onkin Rotkirchin mielestä ”väärässä joukossa”.