Satakunnassa on kuntia, joissa rokotettuja on vain noin yksi prosentti – ”Jouduimme jakamaan vain niukkuutta”

Keski-Suomi pystyisi rokottamaan julkisella puolella noin 20 000 ihmistä viikossa, mutta rokotteita on saatu vain vähän.

Koronarokotukset sujuvat hyvin eri tahtiin maan eri osissa.

Pohjois-Satakunnan Siikaisissa ainakin yhden annoksen koronavirusrokotetta oli saanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan vain 0,49 prosenttia väestöstä eli seitsemän ihmistä.

Pohjois-Satakunnassa Jämijärvellä rokotuksen oli saanut 1,73 prosenttia väestöstä eli 30 ihmistä.

Luvut ovat paljon alhaisemmat kuin monilla muilla seuduilla Suomessa.

– Meillä Pohjois-Satakunnassa oli rokotusten alkaessa ongelmia, sillä olemme saaneet Satakuntaan kaikkien vähiten rokotteita koko Suomessa. Alkuvaiheessa jouduimme jakamaan vain niukkuutta, kertoo Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ylilääkäri Margit Seppälä.

– Tämä johtui THL:n virheestä laskentatavassa, emmekä saaneet rokotteita väestömäärän perusteella niin kuin muille annettiin, hän kertoo.

Satakunnassa tehtiin silti kaikki voitava.

– Annoimme kaikki rokotteet heti, kun niitä saimme. Rokotukset täällä alkoivat 12. tammikuuta. Yhtään rokotetta ei ole hukattu. Tästä viikosta alkaen tahti kiihtyy, sillä THL korjasi virheensä ja meille tulee oikea määrä rokotteita. Erotus kurotaan kiinni tulevina viikkoina, Seppälä sanoo.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on myös kuntia, joissa rokotuksien määrä on vähäinen. Esimerkiksi Kivijärvellä vähintään ensimmäisen rokotuksen saaneita on 1,64 prosenttia väestöstä eli 18 ihmistä.

– Rokotteiden valmistajien toimittamat rokotemäärät ovat kiusallisen pieniä. Pystyisimme rokottamaan pelkästään julkisella puolella noin 20 000 ihmistä viikossa. Tähän mennessä rokotusten alkamisesta on rokotettu vasta noin 16 000 ihmistä, kertoo Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juha Paloneva.

Hänen mukaansa alueen kuntiin ja kuntayhtymiin on toimitettu kaikki ne rokotteet, mitä on saatu.

Alueiden eroon rokotusosuuksissa vaikuttaa myös iäkkäiden ihmisten osuus eri kunnissa.

– Vähään aikaan ei ole enää puhuttu massarokotusten alkamisesta. Tehokas rokotuskykymme ei auta, jos joudumme odottelemaan, hän sanoo.

Keski-Suomessa ovat käytössä kaikki kolme Suomeen saatua rokotetta, Paloneva kertoo.

– Meille on tullut tähän mennessä noin 15 000 PfizerBiontechin, 780 AstraZenecan ja 300 Modernan rokotetta.

– Lähialueet kuten Pirkanmaa ja Pohjois-Savo saivat aiemmin ja enemmän rokotteita. THL on nyt pyrkinyt tasaamaan rokotteiden saantia väestömäärän suhteellisten osuuksien mukaan, Paloneva kertoo.

Ahvenanmaa paljastaa onnistumisensa salat

Ahvenanmaalla rokotukset ovat edenneet nopeasti. Esimerkiksi Sundin kunnassa ainakin yhden annoksen koronavirusrokotetta oli saanut yhteensä 70 ihmistä eli 6,9 prosenttia väestöstä. Lumparlandissa lukema on peräti 10,11 prosenttia ja rokotteen saaneiden ihmisten määrä 37.

– Ahvenanmaa on onnistunut hyvin koronarokotuksissa, koska meillä on keskitetty terveydenhoito, ylilääkäri Tora Woivalin kertoo.

Hänen mukaansa hyvät prosenttiosuudet johtuvat osittain pienestä väestöstä, mutta myös kyvystä käyttää saadut rokotteet heti.

– Meillä on tiukka valvonta kaikista rokoteannoksista ja voimme käyttää niitä tehokkaasti, koska varastoimme niitä mahdollisimman vähän.

Ahvenanmaalla on käytössä PfizerBiontechin rokote mutta ei vielä Modernan rokotetta.