Alustava kustannusarvio sähköiselle rokotustodistukselle on noin 3,5 miljoonaa euroa.

Hallitus kokoontui tänään Säätytalolla neuvottelemassa koronastrategiasta ja muun muassa rokotepasseista. Neuvottelut alkoivat kello 17.30, ja paikalla oli niin ministereitä kuin asiantuntijoitakin.

Valtioneuvostolta tulleen tiedotteen mukaan hallitus sai neuvotteluissa selvityksen sähköisen rokotustodistuksen valmistelun vaiheesta. Tiedotteen mukaan sähköinen rokotustodistus pyritään saamaan valmiiksi jo huhtikuun loppuun mennessä.

Jo aiemmin on kerrottu, että rokotustodistus tai -passi aiotaan toteuttaa Omakanta-palveluun, ja se voisi olla esimerkiksi puhelimella näytettävä viivakoodi tai QR-koodi. Rokotustodistuksen voisi myös tulostaa paperille.

Alustava kustannusarvio sähköiselle rokotustodistukselle on noin 3,5 miljoonaa euroa.

Koronakriisin pitkittyessä maailmalla on herännyt toive niin kutsutun koronarokotepassin käyttöönotosta, jotta matkailua maiden välillä kyettäisiin jälleen avaamaan.

Tiistaina tulleessa tiedotteessa ei selviä vastausta olennaiseen kysymykseen, eli siihen, mihin rokotetodistusta voisi tulevaisuudessa tarvita. Suomen hallituksen tekemää linjausta kansainvälisestä tai kansallisesta käytöstä ei ole vielä olemassa.

Ilta-Sanomille arvioitiin hallituslähteistä aiemmin, että todistuksen käyttötarkoitus saattaa toistaiseksi rajoittua matkustamiseen ja siihen, että jotkin maat alkavat pian vaatimaan todistusta rajansa ylittämiseen.

Esimerkiksi Tanska suunnittelee, että passilla rokotetut voisivat myös päästä muita helpommin esimerkiksi ravintoloihin sekä urheilu- ja kulttuuritapahtumiin. Vastaava malli voisi kuitenkin olla Suomessa perusoikeuksien kannalta ongelmallinen, sillä rokotusten vaikutuksesta henkilön tartuttavuuteen ei toistaiseksi ole vielä tarpeeksi tietoa, IS:lle arvioitiin.

Hallitus sai Säätytalolla myös epidemiologisen tilannekatsauksen.

– Arvioiden mukaan tilanne Suomessa on tällä hetkellä kaksijakoinen, ja alueelliset tilanteet vaihtelevat nopeasti eri suuntiin, tiedotteessa todetaan.

Monilla paikkakunnilla koronaepidemian hillitseminen on onnistunut hyvin, kun taas toisaalla on todettu joukkoaltistumisia.

– Tilanteen äkillinen heikentyminen koko maassa on edelleen mahdollista etenkin, kun virusmuunnosten väestöleviämisen uhka on merkittävä. Vaikka tilanne ei ole ohi ja on varauduttava rajoitteiden kiristämiseen tarvittaessa, on samaan aikaan jo avattava näkymää vaiheittaiseen epidemiasta ulospääsyyn ja yhteiskunnan mahdollisimman turvalliseen avaamiseen.