Utsjoella on rokotettu jo 17,9 prosenttia kunnan väestöstä, Siikaisissa vain 0,5 prosenttia.

On isot erot, kuinka paljon Suomen kunnissa on toistaiseksi rokotettu koronavirusta vastaan.­

Rokotekattavuudessa Suomen eri kunnissa on tällä hetkellä huomattavia eroja. Esimerkiksi Suomen pohjoisimman kunnan Utsjoen väestöstä on rokotettu jo useampi kuin joka kuudes (17,9 prosenttia kunnan väestöstä), kun taas pienessä Siikaisten kunnassa Pohjois-Satakunnassa rokotuksen on saanut vasta joka 200. kuntalainen (0,5 prosenttia rokotettu).

Vajaan 1 500 asukkaan Siikaisissa on puolitoista kuukautta sitten alkaneen rokotusurakan aikana annettu seitsemän koronavirusrokotusta.

Lukumääräisesti eniten rokotuksia on annettu Suomen suurimmissa kaupungeissa: Helsingissä 23 044 (3,5 % asukkaista), Turussa 10 462 (5,4 %), Espoossa 8 085 (2,8 %), Tampereella 7 935 (3,3 %) ja Vantaalla 7 111 (3,0 %).

Maantieteellisesti rokotekattavuudessa erottuu kaksi aluetta selvästi – Lappi ja Ahvenanmaa.

Utsjoen ohella monessa muussakin Lapin kunnassa on rokotettu paljon: Savukoskella on rokotettu 16,3 prosenttia asukkaista, Pelkosenniemellä 16,0, Sallassa 15,2, Muoniossa 15,0, Pellossa 10,9 ja Kolarissa 10,1.

Myös osassa Ahvenanmaan kuntia on rokotettu jo yli kymmenesosa asukkaista: Kumlingessa 19,1, Brändössä 15,1, Kökarissa 15,1, Föglössä 13,5 ja Vårdössä 12,5 prosenttia.

Koko Suomessa rokotettujen osuus on 3,8 prosenttia väestöstä.

Mistä noin isot erot?

Lapin kuntien osalta vastaus on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n rokotelogistiikasta vastaavan johtavan asiantuntijan Mia Kontion mukaan selvä: Modernan ensimmäinen erä (4 800 rokoteannosta) meni kokonaisuudessaan Lapin sairaanhoitopiiriin jaettavaksi eteenpäin Lapin kunnille.

Ensimmäinen Modernan erä ohjattiin Lappiin Pfizerin rokotteen haasteellisen logistiikkaketjun takia. Pfizeria täytyy säilyttää –70 asteen lämpötilassa, ja pitkien etäisyyksien Lapissa kylmäketjun kanssa ei haluttu ottaa riskiä. Modernalla rokotukset Lapin kunnissa saatiin hyvälle alulle.

– Lappi sai usean viikon normaalitoimitukset kerralla mutta jää seuraavista eristä vähemmälle, eli tilanne tasoittuu jatkossa, Kontio sanoo.

Ahvenanmaan kuntien suurta rokoteprosenttiosuutta Kontio selittää sillä, että maakuntaan toimitettua Pfizeria on lähetettävä aina yksi täysi laatikko kerrallaan. Jokaisessa laatikossa on 195 annospulloa, joista saadaan 975–1 170 rokoteannosta.

– Pienempää määrää ei voi lähettää. Jonain viikkona he saavat rokotetta, jonain toisena viikkona eivät, eli sekin tasoittuu, Kontio sanoo.

Muut kuntakohtaiset erot selittyvät Kontion mukaan THL:n laatimalla rokotusjärjestyksellä. Ensimmäisenä on alettu rokottaa koronapotilaiden välittömässä hoidossa mukana olevaa terveydenhuoltohenkilöstöä sekä hoivakotien asukkaita ja henkilöstöä sekä riskiryhmäläisiä.

Pienimissä kunnissa ei välttämättä ole omaa hoivakotiyksikköä lainkaan ja koronalääkäreitä ja -sairaanhoitajia sekä riskiryhmäläisiä heitäkin vain vähän, joten nämä kunnat eivät ole saaneet rokotteitakaan.

– Koronapotilaita hoitavat terveydenhoidon ammattilaiset ovat ihan se ensimmäinen ryhmä. Ensilinjan hoitajia on vielä jonkin verran rokottamatta, Kontio sanoo.

THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio sanoo, että Lapin ja Ahvenanmaan muuta maata korkeammalle rokotekattavuudelle on hyvät syyt.­

Kansalaisia ovat kovasti puhuttaneet THL:n rokotusjärjestyksessä mainitut ikärajat – erityisesti se, määritelläänkö ikä syntymävuoden vai todellisen syntymäpäivän mukaan.

– Tästä on tullut meillekin paljon kysymyksiä. THL ei ole tästä erikseen ohjeistanut, vaan kunnat voivat tehdä omat tulkintansa, Kontio sanoo.

Vuonna 1951 syntyneet ovat kuitenkin vedenjakajalla. THL:n ohjeistuksessa on, että 70-vuotiaat ja sitä vanhemmat rokotetaan Pfizerin tai Modernan rokotteella, alle 70-vuotiaat AstraZenecalla.

Tulkinta voi eri kunnissa johtaa eri rokotemerkkiin ja -teknologiaan ja sitä kautta eritehoiseen rokotteeseen.

Rokotetaanko siis tammikuussa 1951 syntyneet Pfizerilla ja syyskuussa syntyneet AstraZenecalla?

– Tästä varmasti THL:n täytyy antaa jokin ohjeistus. Muutoin ihmiset voivat joutua eriarvoiseen asemaan, Kontio miettii.

Tällaisia rajanvetoja ei Kontion mukaan oletettavasti ole kovin paljon toistaiseksi ollut, kun Pfizerilla ja Modernalla rokotetaan eri kunnissa parhaillaan yli 80- tai 85-vuotiaita ja hoivakotien asukkeja.

– Hoivakodeissa ei välttämättä vuonna 1951 syntyneitä juuri ole, Kontio miettii.

Suomen tavoitteena on rokottaa mahdollisimman ripeästi kaikki se rokote, mikä Suomeen tulee. Parhaimmillaan aikuisväestön rokotekattavuus voi olla korkea jo juhannukseen mennessä.­

Ruotsin rokotevastaava Richard Bergström toisti Ruotsin yleisradioyhtiölle SVT:lle maanantai-iltana maan tavoitteen rokottaa koko aikuisväestö kesäkuun loppuun mennessä.

– On turha puhua mistään aikataulutavoitteista, kun ei ole meidän käsissämme, paljonko rokotteita Suomeen tulee. Meidän tavoitteenamme on rokottaa niin paljon kuin rokotetta maahan tulee. Nyt näyttäisi niin, että viikosta 12 eteenpäin rokotteita alkaisi tulla enemmän ja touko-kesäkuussa jo hyvinkin runsaasti.

– Paljon vaikuttaa myös se, onko 12 viikon annosväli lopullinen. Jossain kohdassa tulee tilanne, että toisten annoksien antaminen vähentää uusien ykkösannosten määriä, Kontio kuvasi.