Useista maista on löytynyt uutta korona­muunnosta B1525, jossa on mahdollisesti useita haitallisia mutaatioita – Vapalahti: ”Vähän väistää olemassa olevaa immuniteettia”

Varianttia on löydetty muun muassa Yhdysvalloista, Britanniasta, Tanskasta ja Nigeriasta.

Tutkijat ovat löytäneet uuden koronaviruksen muunnoksen, jossa on mahdollisesti useita haitallisia mutaatioita.

Edinburghin yliopiston tuoreessa raportissa kerrotaan, että koodinimellä B1525 kulkevaa koronaviruksen varianttia on löydetty kaikkiaan ainakin kymmenestä maasta, muun muassa Yhdysvalloista, Britanniasta, Tanskasta ja Nigeriasta.

Varhaisimmat B1525-muunnokset löytyivät joulukuulta Britanniasta ja Nigeriasta.

Muunnos löydettiin sekvensoinnilla eli tutkimalla positiivisten näytteiden perimää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo, että ihmisen koronanäytteestä tutkitaan ensin se, onko hänellä tartunta. Mikäli näyte on positiivinen, se voidaan sekvensoida, jolloin nähdään, onko kyseessä muuntunut virus. Kaikkia positiivisia koronanäytteitä ei kuitenkaan sekvensoida.

Varhaisimmat B1525-muunnokset löytyivät joulukuulta Britanniasta ja Nigeriasta. Lontoossa maahan saapuvia matkailijoita ohjattiin hotellikaranteeniin.­

Zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta sanookin, että se, mistä maista uutta varianttia on löydetty, heijastelee sitä, missä maissa viruksia sekvensoidaan.

Tutkijoiden mukaan B1525:n perimä muistuttaa niin sanottua Kentin varianttia tai brittivarianttia, joka tunnetaan myös koodinimellä B117. Sillä on kuitenkin myös useita, tutkijoita huolestuttavia mutaatioita, mukaan lukien piikkiproteiini E484K-mutaatio.

Sama mutaatio on mukana myös Etelä-Afrikan ja Brasilian varianteissa. Asiantuntijat ovat olleet huolissaan siitä, että kyseinen mutaatio saattaa jossain määrin suojata virusta vasta-aineiden vaikutukselta ja heikentää koronarokotteiden vaikutusta. Cambridgen yliopiston kliinisen mikrobiologian professori Ravi Gupta kertoi Guardianille, että uudessa variantissa on sen lisäksi myös toinen mutaatio, ”joka todennäköisesti auttaa sitä pakenemaan vasta-aineitamme”.

Business Insider kertoo tutkijoiden löytäneen uudesta variantista E484K:n lisäksi kaksi muuta mutaatiota, joilla arvioidaan olevan "biologista merkitystä". Niitä kutsutaan koodeilla Q677H ja F888L.

Sars-cov-2-koronavirus muuntuu kaiken aikaa, mikä aiheuttaa asiantuntijoille ja terveysviranomaisille jatkuvaa päänvaivaa. Jo aiemmin on uutisoitu koronaviruksen brittimuunnoksesta löytyneestä E484K-mutaatiosta, mutta nyt raportoitu B1525 on jälleen kerran uusi koronaviruksen variantti.

– Emme vielä tiedä, kuinka hyvin tämä [uusi] variantti leviää, mutta jos se menestyy, voidaan olettaa, että aiempien infektioiden tai koronarokotteiden antama immuniteetti latistuu, totesi Readingin yliopiston solumikrobiologian apulaisprofessori Simon Clarke asiasta uutisoineelle Guardianille.

Professori Olli Vapalahti kertoo, että uudessa muunnoksessa on samantyyppisiä mutaatioita kuin aiemmin löydetyssä brittivariantissa.­

Vapalahti sanoo, että variantti edustaa siis eri linjaa, mutta siinä on samantyyppisiä mutaatioita kuin brittivariantissa.

– Virus vähän väistää olemassa olevaa immuniteettia, Vapalahti sanoo koronarokotteiden vaikutuksesta.

Tutkimukset uudesta variantista ovat kuitenkin vasta aluillaan.

Sekä Gupta että Clarke peräänkuuluttivat sitä, että testejä tämän uuden muunnoksen löytämiseksi on tärkeää tehdä yhä enemmän. Myös muut tutkijat ovat sitä mieltä, että uusien varianttien varhainen havaitseminen on äärimmäisen tärkeää taistelussa koronavirusta vastaan.

Hyvä uutinen Vapalahden mukaan on se, että viruksia on onnistuttu sekvensoimaan ja kyseinen variantti on löytynyt.