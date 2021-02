Joukkoseulonnassa löytyi 30 tartuntaa. Asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Helsingin keskustassa sijaitsevalta hotellityömaalta on paljastunut iso koronavirusrypäs. Rakennustöissä on noin 145 työntekijää, joista 30:llä on löytynyt koronaa.

Viranomaisten määräyksestä työmaalla järjestettiin joukkoseulonta viime viikon perjantaina.

– Saimme testitulokset tänään kello 12. Todettiin, että 30 työntekijällä on koronaa, viestintäjohtaja Teija Kettunen Lehto Groupista kertoi tiistaina.

Joukkoseulontaan antoi kimmokkeen se, että viime viikon keskiviikkona neljässä työmiehessä todettiin koronatartunta.

Rakennustyömaana on liki 90-vuotias Rakennusmestarien talo. Fredrikinkadun ja Eerikinkadun kulmassa sijaitseva talo muuttuu liikemieshotelliksi.

Suurelle yleisölle talo on tullut tutuksi siellä sijainneista tanssiravintola Vanhasta Maestrosta, elokuvateatteri Andorrasta ja Corona-baarista.

Hankkeen pääurakoitsija on Lehto Group.

Tartunnan saaneet 30 työmiestä on asetettu kahden viikon karanteeniin. Karanteenissa on myös noin 30 altistunutta.

Kettunen kertoo, että työt rakennustyömaalla jatkuvat muutoin normaalisti.

Rakennusmestarien talon koronatartunnoista kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. Lehden mukaan samalla työmaalla paljastui koronaa viime kesänä ja työntekijöitä oli karanteenissa.

– Harmittaa, että taas tuli koronaa. Saatiin kesällä se pois, henkilöstöjohtaja Kaarle Törrönen valittelee.

Törrönen kertoo, että viime kesänä työmaalla otettiin käyttöön tarkkoja suojaustoimia. Kaikki käyttävät maskeja. Työvuorot on porrastettu. Ruokailu tapahtuu yhden hengen looseissa.

Helsingin rakennustyömailta on paljastunut tänä talvena suuria koronaryppäitä. Viime viikolla Ilta-Sanomat kertoi, miten Helsingin yliopiston päärakennuksen korjaustöissä joka kolmas työntekijä on sairastunut koronaan.