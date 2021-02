Käräjäoikeus pui doping-aineiden salakuljetusta Virosta – syytettynä myös Tiina Jylhä

Syytettyjä on toistakymmentä ja syytekohtia noin 50.

Yksi syytetyistä on kauneusalan yrittäjä Tiina Jylhä.­

Syyttäjä vaatii 17 henkilölle rangaistusta laajassa doping-jutussa. Syytteiden mukaan Virosta Suomeen tuotiin ja Suomessa levitettiin suurehkoja määriä muun muassa kasvuhormonia ja testosteronia. Helsingin käräjäoikeus aloitti jutun käsittelyn tänään valmisteluistunnolla.

Rikoskokonaisuus ajoittuu syyttäjän haastehakemuksen mukaan vuosille 2013–2016. Rikosnimikkeitä ovat muun muassa törkeä dopingrikos ja salakuljetus. Syytekohtia on kaikkiaan noin 50.

Syyttäjä vaatii, että syytetyiltä on perittävä rikoksella saatua hyötyä valtiolle yhteensä kymmeniätuhansia euroja.

Yksi syytetyistä on kauneusalan yrittäjä Tiina Jylhä, jolle syyttäjä vaatii rangaistusta törkeästä dopingrikoksesta. Syyttäjän mukaan Jylhä on pitänyt hallussaan ja myynyt dopingaineita sekä vastaanottanut maksuja dopingaineiden myynnistä yhteensä yli 11 000 euroa. Jylhä ei ole pääsyytetty, vaan häntä vastaan on nostettu yksi jutun kymmenistä syytteistä.

Tiina Jylhä tuli viime vuonna tunnetuksi suojamaskikaupoista, jotka Huoltovarmuuskeskus purki. Perusteena oli se, että maskit eivät olleet sopivia sairaalakäyttöön, vaikka ne oli siihen tilattu. Keskusrikospoliisi selvittää muun muassa sitä, onko yksi tai useampi henkilö Huoltovarmuuskeskuksessa syyllistynyt luottamusaseman väärinkäyttöön maskitilauksen yhteydessä.

Helsingin käräjäoikeus on varannut doping-jutun käsittelyyn parikymmentä istuntopäivää. Suullisen käsittelyn on määrä päättyä huhtikuun lopulla.