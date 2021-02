Korkeapaine vahvistuu ja pakkanen kiristyy - torstaina jopa 30 astetta

Idän lumisateet väistyvät aamulla kaakkoon. Korkeapaine alkaa jo vahvistua Pohjois-Suomessa ja sää on koko maassa enimmäkseen poutainen.

Pilvisyys on maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa, paikoin melko runsastakin, mutta idästä alkaen sää voi jo vähitellen muuttua selkeämmäksi.

Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy laajalti koilliseen, Lapissa tuuli on heikompaa ja kääntyy kohti etelää.

Lounaassa rannikon tuntumassa on pakkasta 1 – 5 astetta, muualla etelässä ja lännessä 5 – 10 astetta, idässä ja pohjoisessa enimmäkseen 10 - 16 astetta. Illalla pakkanen alkaa kiristyä jo selkeillä alueilla.

Keskiviikkona vallitsee poutainen korkeapainesää. Sää on laajalti aurinkoinen. Lännessä ja Lapissa pilvisyys paikoin vaihtelee ja itäänkin voi paikoin levitä koillisesta pilvilauttoja.

Heikko tai kohtalainen tuuli on etelässä koillisenpuoleista, Lapissa lounaanpuoleista.

Päivällä etelässä ja lounaassa on pakkasta 10 – 15 astetta, lännessä 12 – 18 astetta, idässä ja pohjoisessa 16 - 20 astetta. Yöllä pakkanen kiristyy entisestään.

Torstaina aamulla pakkasta on suuressa osassa maata 20 - 30 astetta. Pilvisyys alkaa lisääntyä maan etelä- ja keskiosassa lännestä alkaen, myös pohjoisessa on paikallisesti pilvistä. Sää on enimmäkseen poutainen.

Heikko tai kohtalainen tuuli alkaa kääntyä pohjoisessa ja lännessä etelään.

Päivälämpötila on lännessä ja etelässä 10 – 15 astetta, idässä ja pohjoisessa laajalti 15 - 20 astetta. Lounaisrannikolla voi olla vajaat 10 pakkasastetta.