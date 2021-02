Sisäministeri Maria Ohisalon vilauttama ajatus rokotukseen sidotusta sisäänpääsystä festivaaleille ei tapahtuma-alan mielestä ole ihmelääke ahdinkoon.

Koronaviruksen vuoksi tiukille joutuneen tapahtuma- ja kulttuurialan auttamiseksi pohditaan keinoja hallituksen sisällä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) twiittasi työ- ja elinkeinoministeriön laativan alalle elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) ohjauksessa uusia tukimahdollisuuksia. Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) puolestaan väläytti rokotetodistuksen tai koronatestitodistuksen käyttöönottoa pääsyvaatimuksena esimerkiksi kesätapahtumiin.

Festivaalijärjestäjien keskuudessa rokotepassiin sidottua sisäänpääsyä pidetään liian jyrkkänä toimenpiteenä.

– Rokotepassi kyllä helpottaisi festivaalien järjestelyjä, jos etukäteen tiedettäisiin, mikä ryhmä on rokotettu tai oireeton, mutta sisäänpääsyn sitominen todistukseen on ehtona liian jyrkkä, Suomen vanhimman nykymuotoisen festivaalin Pori Jazzin toimitusjohtaja Miika Ranne sanoo.

Ranteen mukaan pitäisi myös varmistua siitä, että järjestelmä on ensin kunnolla lanseerattu ja osoitettu myös käytännössä toimivaksi. Toistaiseksi järjestelmä on olemassa vain paperilla. Tyystin hän ei kuitenkaan tyrmää ajatusta.

– Rokotepassi voisi toimiessaan olla yksi vaihtoehto monista, joilla yhteiskunnan toimintaa pyritään normalisoimaan, mutta yksin sen varaan ei voi tapahtumajärjestämisessä ripustautua.

Samoilla linjoilla ollaan myös Suomen vanhimman rock-festivaalin Ruisrockin puolella.

– Parasta olisi, että koko rokotepassia ei tarvittaisi, vaan yhteiskunta palaisi normaaliin tilaan kesään mennessä, Ruisrockin toimitusjohtaja Mikko Niemelä linjaa.

Edellinen kesä 2020 meni Ruisrockissa penkin alle, sillä koko tapahtuma peruttiin. Nyt ilmassa on ohuita toivonmerkkejä. Rokotepassi on airut paremmasta, ja keskustelu sen käyttöönotosta kertoo valtiovallan pyrkimyksestä ojentaa kättä.

– On hienoa, että tapahtuma-alan ahdinkoon haetaan ratkaisuja ja pienikin osaratkaisu on parempi kuin ei mitään. Me olemme kuitenkin lähtökohtaisesti kaikille avoin tapahtuma ja siksi näemme, että rokotepassin kaltaiset rajoitteet ovat vain väliaikainen ratkaisu, Niemelä sanoo.

Ruisrockin näkökulmasta rokotepassin kaltainen rajoitus ei ole optimaalinen, sillä tapahtuman yleisö on rokotejärjestyksen häntäpäässä.

– Noin kymmenen prosenttia yleisöstämme on alaikäisiä, joiden rokottamista ei vielä edes harkita.

Ruisrockin järjestäjien näkökulmasta rokotepassia toimivampi ratkaisu olisi negatiiviseen testitulokseen perustuva sisäänotto.

– Portilla tarkastettava vuorokauden ikäinen negatiivinen testitulos olisi parempi ratkaisu meille, Niemelä sanoo.

Pori Jazzin yleisön ikäprofiili mutta myös tapa juhlia on toinen.

– Kirjurinluodolla on jokaiselle seurueelle tilaa ja liikkuminen alueella voidaan järjestää niin, että seurueet eivät kohtaa toisiaan, Jazzin Ranne toteaa.

Ruisrockin järjestäjien parissa rokotepassia keskeisempänä alaa tukevana toimena nähdään rokotusten eteneminen.

– Kun rokotuksilla saadaan suojattua haavoittuvimmassa asemassa olevat, niin sen jälkeen yhteiskunnan avaaminen toivottavasti myös onnistuu, Ruisrockin Niemelä sanoo.