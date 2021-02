Tällainen on varus­miesten sisä­ampuma­simulaattori – panssari­vaunu ”tuhoutuu” luokka­huoneessa

Sisäampumasimulaattoreiden käytöstä on kertynyt jo kokemuksia eri joukko-osastoissa. Seurasimme, kun jääkäri Malmiharju tuhosi panssarivaunuja kevyellä kertasingolla Maasotakoulussa Haminassa. Videosta näet, miltä simulaattorilla harjoittelu näyttää ja kuulostaa.

Jääkäri Juho Malmiharju tähtää ja laukaisee kevyen kertasingon. Kaiuttimista kajahtaa osumaääni, ja valkokankaalla vielä hetki sitten kulkenut panssarivaunu jää tupruttamaan savua kohti taivasta.

Yllä olevasta videosta voit seurata jääkäri Malmiharju harjoittelua sisäampumasimulaattorilla. Koulutuksessa käytettävä ase on kevyt kertasinko.

Laukauksia on takana jo useita, ja kouluttaja antaa ajoittain pieniä korjaavia ohjeita. Simulaattori on Malmiharjulle ennestään tuttu, joten toiminta näyttää hallitulta. Ulkoapäin tätä voisi luulla peliksi, mutta tavoite on vakava: hioa Malmiharjun ominaisuuksia taistelijana.

Haminan Maasotakoulun luokkahuoneeseen sijoitettu sisäampumasimulaattori antaa varusmiehille mahdollisuuden harjoitella aseiden käsittelyä ja ammuntaa sisätiloissa – tässä tapauksessa luokkahuoneessa.

Simulaattoriharjoittelu ei poista perinteisen ampumaharjoittelun tarvetta kovilla panoksilla. Tarkoitus on täydentää perinteistä koulutusta.

– On tämä huomattavasti mukavampi koulutusmuoto kuin räntäsateessa harjoittelu. Esimerkiksi tähtäinkuvan muodostamista on hyvä harjoitella sisätiloissa. Palaute tulee samalla siinä ohessa, joten virheet voi korjata heti pois. Siinä kehittyy jatkuvasti, Malmiharju arvioi.

Tältä näyttää Maasotakoulussa Haminassa käytössä olevan sisäampumasimulaattorin ampumapaikka.­

Simuloinnin kehittäminen on osa Puolustusvoimien Koulutus 2020 -ohjelmaa, jonka on tarkoitus uudistaa varusmieskoulutusta ja asevelvollisuuden käytäntöjä. Sisäampumasimulaattoreita on tuotu viime vuoden aikana käyttöön Suomen kaikissa joukko-osastoissa.

Maasotakoulun simulaattoriosaamiskeskuksen johtaja everstiluutnantti Antti Pyykönen muistuttaa, että sisäampumasimulaattoreiden käytössä eletään vielä käyttöönottovaihetta.

– Toistaiseksi sisäampumasimulaattoria on ehditty käyttää lähinnä perusampumakoulutukseen. Lähdemme siis liikkeelle siitä, kuinka tähdätään, laukaistaan ja niin edespäin. Tämä (simulaattori) mahdollistaa ampumisen opettelun ja etenkin palautteen ampujalle, Pyykönen summaa.

Keinotekoinen rekyyli on saatu aikaan kevyessä kertasingossa paineilman avulla.­

Simulaatioissa toistojen määrää voi kasvattaa helposti. Fyysisessä mielessä panoksia on käytössä rajattomasti, joskin rajoitukset asetetaan ohjelmistossa sen mukaan, mikä ase on käytössä. Esimerkiksi rynnäkkökiväärissä laukauksia on yhden lippaan verran eli 30.

Kouluttaja saa jokaisesta simulaattorilla ammutusta laukauksesta tietoa, jota hän voi käydä läpi omalla työpisteellään. Kouluttaja voi arvioida esimerkiksi aseen asentoa, liipaisua tai sitä, miten ampuja painaa rynnäkkökivääriä olkapäätään vasten.

Simulaattorialiupseeri ylikersantti Joonas Hartikainen kertoo, että selkeät virheet kyllä erottuvat näytöllä.

– Kouluttaja näkee, jos tietyt raja-arvot ylittyvät. Silloin voidaan sanoa ampujalle, että kiinnitä huomiota kyseiseen asiaan, Hartikainen kertoo.

Kouluttajan työpiste on varsin yksinkertainen. Ylikersantti Hartikainen seuraa jääkäri Malmiharjun ampumisesta muodostuvia tietoja.­

Kouluttajat voivat seurata ampujan toimintaa jatkuvasti. Kun tietoja osaa tulkita, ampujalle voi antaa ohjeita heti laukauksen jälkeen.­

Järjestelmän sydämen muodostavat keskusyksikkö, videoprojektori ja suurnopeuskamera. Kamera mittaa lasersäteiden liikettä kankaalla. Näin järjestelmä kerää jatkuvasti tietoa ampujan liikkeistä kouluttajan työpisteellä tulkittavaksi.

Ampumapaikalta valkokankaalle on etäisyyttä 5,5 metriä. Hartikaisen mukaan ampujan pienimuotoiset liikkeet eteen- tai taaksepäin eivät kokemusten mukaan juurikaan vaikuta järjestelmän käytettävyyteen.

Keinotekoinen rekyyli syntyy kevyen kertasingon laukaisussa paineilman avulla. Replikaan on kiinnitetty paineilmaletku, joka kulkee sisäkaton läpi yläkerrassa olevaan kompressoriin.

Laukausta seuraavat potkaisu ja laukaisu- sekä osumaäänet. Skenaarioissa on myös omat äänimaisemansa, ja esimerkiksi panssarivaunujen liikkeen kuulee kaiuttimista.

Näkymä valkokankaalle. Useita panssarivaunuja on jo tuhoutunut.­

Sisäampumasimulaattoreiden rynnäkkökivääreissä ja pistooleissa ei ole tällä hetkellä rekyyliä, mutta se tullaan tuottamaan hiilidioksidipaineen avulla.

Hartikainen kertoo, että kokonaisuutena järjestelmä on oikeastaan varsin kevyesti liikuteltava.

– Itse järjestelmä on yksinkertaisuudessaan sellainen, että studion voisi purkaa nopeasti ja kasata uudestaan. Tilan osalta vaatimuksena on lähinnä lämpö – ja se, että tila ei ole kostea. Joukko-osastoissa näitä on erilaisissa tiloissa. Maasotakoulussa Haminassa ja Lappeenrannassa ratkaisu on ollut luokkahuone.

Sisäampumasimulaattorissa on tällä hetkellä käytössä kolme asetta: rynnäkkökivääri, pistooli ja kevyt kertasinko.­

Sisäampumasimulaattoreihin on mahdollista luoda myös omia skenaarioita. Käytännössä valkokankaalle voidaan tuoda esimerkiksi taisteluammunnoissa liikkuvaa jalkaväkeä ja panssarivaunuja. Tuulennopeutta ja -suuntaa sekä lämpötilaa voidaan muuttaa tarpeen mukaan, ja valkokankaalle voi ilmestyä vaikkapa hiljalleen leijailevia lumihiutaleita.

Harjoitusympäristön voi rakentaa näin ollen vastaamaan esimerkiksi eri joukko-osastojen omia harjoitusmaastoja. Järjestelmään on kuitenkin tulossa vielä kevään aikana päivityksiä, joten skenaarioiden rakentaminen ei ole päässyt vielä täyteen vauhtiin.

Käyttöönoton aikana järjestelmä on osoittanut everstiluutnantti Antti Pyykösen mukaan arvonsa etenkin kevyen kertasingon koulutuksessa.

– Siinä korostuu tällä hetkellä se, että emme ammu kovin paljon sillä kovia. Tämä antaa kuitenkin varsin realistisen otteen toimintaan.

Simulaattori voidaan pystyttää hyvin erilaisiin tiloihin. Maasotakoulussa Haminassa se on luokkahuoneessa. Kuvassa jääkäri Malmiharju.­

Simulaattorin avulla on jatkossakin mahdollista toteuttaa harjoituksia, joita ei olisi oikeasti mahdollista järjestää erilaisten turvallisuus- ja varomääräysten vuoksi.

Tulevaisuudessa sisäampumasimulaattoreiden käyttöä laajennetaan todennäköisesti yhä voimakkaammin taisteluammuntoihin, Pyykönen arvioi. Erilaisia skenaarioita tullaan todennäköisesti rakentamaan sekä eri joukko-osastojen yhteisiksi että tarkemmin tietyille joukko-osastoille.