Korkeapaine vahvistuu jälleen – luvassa pakkasta ja poutaa

Pohjois- ja itäosan yli liikkuu lumisadealue, mutta sen jälkeen korkeapaine alkaa taas vahvistua Suomen yllä.

Eteläosassa pilvisyys vaihtelee. Lännessä on aurinkoisinta, idässä pilvisintä. Sää on poutainen. Länsiosassa on myös aurinkoista ja poutaista. Idässä on pilvistä, ja päivällä sataa monin paikoin lunta. Pohjoisessa on melko pilvistä, tosin Itä- ja Lounais-Lapissa on melko aurinkoista. Lunta satelee paikoin, mutta illaksi sää poutaantuu lähes koko alueella. Käsivarren Lapissa sateet kuitenkin jatkuvat.

Pakkasta on etelässä, lännessä ja pohjoisessa 3 - 7 astetta, länsirannikolla jopa lähellä nollaa. Idässä pakkasta on 7 - 12 astetta.

Yöllä pakkasta on maan etelä- ja keskiosassa 5 - 15 astetta, pohjoisessa 10 - 20 astetta.

Tiistaina eteläosassa on pääosin pilvistä ja aamulla voi paikoin sataa vähän lunta. Keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja sää on poutainen. Pohjoisessa on poutaista. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Koillismaalla, Etelä-Lapissa ja Keski-Lapissa on enimmäkseen selkeää, Pohjois-Lapissa on pilvisempää.

Päivällä pakkasta on etelässä 5 - 10 astetta, lounaassa jopa vain aste tai pari. Maan keskiosassa pakkasta on 10 - 15 astetta ja Lapissa 13 - 20 astetta.