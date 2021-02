Lapset roikkuivat liikkuvan junan ulkopuolella. VR kehottaa silminnäkijöitä soittamaan hätäkeskukseen heti, jos havaitsee vastaavaa toimintaa.

Kaksi lasta roikkui viikonloppuna liikkuvan junan perässä. Iltalehden mukaan silminnäkijä oli havainnut kyseistä vaarallista toimintaa Koivuhovin asemalla lauantaina. Juna oli matkalla Kirkkonummelle.

Johanna Liukkonen VR:n viestinnästä kertoo, että kyseinen tilanne on heidän tiedossaan.

– Työntekijämme eivät ole raportoineet tästä kyseisestä tapahtumasta, mutta olemme saaneet tiedon tämän viikonlopun tapahtumasta ulkopuolelta. Kuva on tullut myös meidän tietoomme laajasti, Liukkonen sanoo.

– Nämä ovat vaarallisia tilanteita. Jos tällaista toimintaa näkee, pitää soittaa hätäkeskukseen, jotta tilanne saadaan mahdollisimman turvallisesti selvitettyä, ja juna voidaan tarvittaessa pysäyttää.

Sosiaalisessa mediassa kiersi viikonloppuna toinenkin kuva, jossa kaksi lasta harrastaa samanlaista toimintaa eri junan kyydissä. Kuvat hengenvaarallisesta toiminnasta ovat kuohuttaneet esimerkiksi Facebookissa sijaitsevassa Helsingin Puskaradio -ryhmässä.

Liukkonen kertoo, että HSL:n lähijuna voi kulkea jopa 120 kilometrin tuntivauhtia. Junasta roikkuessa on paitsi vaara pudota niin myös joutua radalle, jossa on sähköjännitettä. Jännite on yli sata kertaa suurempi kuin kodin pistorasiassa, ja se voi hypätä myös radan lähellä kulkevaan ihmiseen, vaikka tämä itse ei rataan edes koskisi.

Liukkosen mukaan VR:llä on mahdollisuus lisätä valvontaa estääkseen vastaavanlaisia vaaratilanteita.

– Käsittelemme tällaiset asiat sisäisesti. Voimme jatkossa seurata tarkemmin kameroita, jos tällaista toimintaa erityisemmin havaitaan. Ilmoitamme viranomaisille aina, kun tällaista tapahtuu, Liukkonen sanoo.

Tapaukset eivät ole ainoita laatuaan. Videopalveluihin Youtubeen ja TikTokiin oli ladattu useampia pääkaupunkiseudulla kuvattuja videoita, joissa matkustettiin junan ulkopuolella. Videot olivat katsottavissa vielä sunnuntaina alkuillalla, mutta sittemmin ne on poistettu. Kyseiset videot oli kuvannut matkustaja/matkustajat itse.

Viime vuonna VR järjesti yhteistyössä poliisin ja Väyläviraston kanssa Jätä rata rauhaan -kampanjan, jossa muistutetaan radalla liikkumisen vaarallisuudesta.