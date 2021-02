Erin Anttila ja Susanna Laine kuvasivat tv-ohjelmaa metrossa ilman maskeja ja turvavälejä – Yleisradio: ”Yksittäinen lyhytkestoinen tilanne”

Ajatuksena oli muistella sitä, kun Nylon beat -yhtye meikkasi metrossa. Siihen sopi maskittomuus.

Lauantai-iltana 13.2. parhaaseen katseluaikaan moni katsoja hieraisi silmiään.

Yleisradion Olohuone -televisio-ohjelmassa artisti Erin Anttila ja toimittaja Susanna Laine matkustivat metrossa ilman maskeja ja ilman turvavälejä.

He istuvat liikkuvassa metrossa kahdestaan vastakkaisilla paikoilla noin metrin päässä toisistaan.

Tasan kaksi minuuttia kestävässä insertissä Erin Anttila muistelee Nylon beat -yhtyeen aikoja 90-luvulla. Hänellä oli tuolloin tapana meikata metrossa, kun hän oli matkalla lehtikuvauksiin.

Erin Anttila on kotoisin Itä-Helsingistä. Anttila esitteli Itä-Helsinkiä Yle Olohuone- ohjelmassa. Musiikkiosuudet kuvattiin suorana lähetyksenä lauantaina.

Erin Anttila ja Susanna Laine puhuivat meikkaamisesta Ylen Olohuone-ohjelmassa. He olivat metrossa ilman maskeja.­

Yleisradion tapahtumapäällikkö Asta Kujala kertoo, että ohjelman insertit kuvattiin viime keskiviikkona. Kujala työskentelee Ylen urheilu- ja tapahtumayksikköosastolla, joka tuottaa Yle Olohuonetta.

– Se on ollut sellainen tilanne, että on varmistettu, että on mahdollisimman vähän matkustajia, eikä kukaan tule vahingossa sinne, Asta Kujala kertoo.

Koko tuotannon ryhmä on hänen mukaansa käyttänyt kuvaustilanteessa maskeja, ainoastaan Erin Anttila ja Susanna Laine olivat inserttiä kuvatessa ilman maskeja – ja vain hetken aikaa.

– Tässä kohtaa, jossa puhutaan metrossa meikkaamisesta, heillä ei ole maskeja. Se oli hyvin lyhytkestoinen tilanne, Asta Kujala kertoo.

Ratkaisuun on päädytty Kujalan mukaan, koska on ollut ajatuksena muistella Nylon beat-vuosien meikkaamista metrossa.

– Se on se juttu, että he ovat meikanneet Nylon beat -aikana metrossa.

Miten aiotte toimia jatkossa?

– Meillä on Ylessä hyvin tarkat ja tiukat turvallisuusohjeet ja näiden mukaan toimimme myös jatkossa. Tämä oli yksittäinen lyhytkestoinen tilanne, johon päädyttiin sisällöllisistä syistä, Asta Kujala kertoo.

Lauantaina kuvatussa suorassa lähetyksessä katsojat kiinnittivät huomiota myös haastattelutilanteisiin. Ruudun välityksellä näytti siltä, että Susanna Laine tuli haastattelemaan alle kahden metrin päähän Erin Anttilasta.

– Meillä on Ylellä todella tiukat turvallisuusohjeet, joita tässäkin tuotannossa on noudatettu, Asta Kujala sanoo.

Sunnuntai-iltapäivään mennessä Asta Kujala ei ollut vielä saanut palautetta Yle Olohuone -ohjelman lyhyistä turvaväleistä.

HUS:n infektiolääkäri, linjajohtaja Asko Järvinen kommentoi Yle Olohuone -ohjelman kuvauksiin liittyviä riskejä Ilta-Sanomien pyynnöstä.

– Usein katsotaan, että riski on olla 15 minuuttia (samassa seurassa). Alle kaksi minuuttia, ei se riski varmaan mahdoton ole, Asko Järvinen toteaa.

– Kontaktiaika on lyhyt kaksi minuuttia. Metri suojaa paljon, Järvinen sanoo.

HUS:n infektiolääkäri, linjajohtaja Asko Järvisen mielestä olisi hyvä, että televisio-ohjelmassa näytettäisiin maskien käytössä esimerkkiä katsojille.­

Asko Järvinen suosittelee käytttämään julkisissa tilanteissa maskia, se on tämän hetkisten suositusten mukainen.

– Olisi hyvä, että televisio-ohjelmassa näytettäisiin esimerkkiä katsojille, Asko Järvinen sanoo.

– Televisiossa on aina se ongelma, että kasvojen näkeminen on osa tv-viestintää.