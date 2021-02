Husin asiantuntija Sanna Marinin korona­lausunnosta: ”Ehkä on ilahduttavaakin, että pääministeri miettii tällä tavalla”

Husin Asko Järvinen ja Lasse Lehtonen sanovat, että kesän suhteen paljon on kiinni virusmuunnoksista. Vaakakupissa painavat monet seikat.

Pääministeri Marin on väläyttänyt mahdollisuutta purkaa rajoituksia kesäksi. Husin asiantuntijat pohtivat tilannetta.­

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi Turun Sanomissa uskovansa, että rajoituksia voidaan purkaa jo ennen kuin Suomen rokotekattavuus on 70 prosenttia väestöstä.

Pääministerin mukaan rokotusten edistyminen ja varsinkin riskiryhmien rokotukset purkavat painetta terveydenhuollon kuormittumisesta.

Pääministeri Sanna Marin on väläyttänyt mahdollisuutta rajoitusten purkamisesta kesäksi.­

Tämä tarkoittaisi, että kesällä päästäisiin viettämään normaalimpaa elämää.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen kertoo, että terveydenhuollon kuormittumisen näkökulmasta on uskottavaa, että rajoitustoimia voitaisiin purkaa jo ennen kuin väestössä on kattava rokotesuoja.

– Sanotaanko, että se vaatii tiettyä rohkeutta siinä vaiheessa. Ehkä on ilahduttavaakin, että pääministeri miettii tällä tavalla, Järvinen sanoo.

– Kyse on siitä, miten kuolemat laskevat ja miten sairaalakapasiteetin tarve laskee. Jos rokotustahti on odotettu, niin silloin tehohoidon ja sairaalahoidon tarve saataisiin vähenemään, ja se tulisi vakioksi jossain vaiheessa alkukesää, Järvinen sanoo.

Husin infektiolinjan johtava ylilääkäri Asko Järvinen.­

Järvinen perustaa laskelmat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemiin mallinnuksiin.

Järvisen mukaan pääministerin skenaarion toteutumista saattavat jarruttaa uudet virusmuunnokset, jotka ovat entistä tartuttavampia.

Niiden rokotustehosta on ainakin Etelä-Afrikan ja Brasilian virusmuunnoksen kohdalta vielä epävarmuutta. Joka tapauksessa rokote suojaa myös näiden muunnosten kohdalla vakavampien tautimuotojen osalta, jolloin sairaalahoidon tarve vähenee.

Järvisen mukaan rajoitusten purkamisessa on otettava huomioon, että ensimmäinen askel on saada riskiryhmät rokotettua. Tähän kuuluvat yli 70-vuotiaat ja eräät perussairauksia sairastavat, jotka on luokiteltu riskiryhmiin 1 ja 2.

– Näiden jälkeen kuolleisuus ja sairaalahoidon tarve laskevat huomattavasti, Järvinen sanoo.

Toinen askel on, kun yli 50-vuotiaat on saatu rokotettua.

– Sen jälkeen sairaalahoitoon joutumisen riski hyvin pieni.

Rajoitusten purkamisen yhteydessä on mietittävä muitakin terveyshaittoja kuin vain koronavirus, Järvinen muistuttaa.

– Koronavirukseen liittyviä terveyshaittoja on helpompi laskea kuin niitä rajoitusten tuomia välillisiä terveyshaittoja, jotka eivät samalla tavalla näy tai ole arvioitavissa.

Husin infektiolinjan johtava ylilääkäri Asko Järvinen kuvattuna Meilahden sairaalalla.­

Välillisillä terveyshaitoilla Järvinen viittaa esimerkiksi merkittävään hoitovelkaan. Etenkin operatiivisilla aloilla hoitojonot ovat pidentyneet, varsinkin kevään ensimmäisen aallon aikana.

– Sitten ovat rajoitustoimenpiteiden vaikutukset meidän kaikkien, mutta ennen kaikkea nuorison ja ikäihmisten terveyteen. Nuorilla sosiaaliset vaikutukset ovat voimakkaammat. Sitten taas ikäihmisillä se voi olla liikunnan väheneminen.

Rajoitusten purkaminen vaatii monipuolista harkintaa.

– Vaakakupissa on taas se, että jos koronavirus leviää hallitsemattomasti, sillä on välittömät terveysvaikutukset. Silloin myös muiden tautien hoito heikkenee, kuten nähdään muista maista, Järvinen sanoo.

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen vertaa skenaariota rajoitusten purkamisesta ensi kesänä tilanteeseen viime kesänä 2020, kun rajoituksia höllennettiin.

– Tuloksena oli, että alkusyksyllä epidemia lähti uudelleen liikkeelle. Siinä mielessä on syytä varovaisuuteen. Varsinkin, kun näitä virusvariantteja voi pompata kesän aikana muitakin kuin nyt olemassa olevia. Kyllä rokotesuoja on varmin tae sille, että voidaan turvallisesti olla.

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen uskoo kattavan rokotesuojan tiehen.­

Lehtosen mukaan 70 prosentin rokotesuoja väestössä on minimi, mutta kun on kyse tartuttavammista virusmuunnoksista, rokotekattavuuden tulisi olla yli 80 prosenttia.

– Rokotenopeus on nyt tärkeintä. Uskoisin, että rokotetuotanto loppukeväästä kiihtyy, ja elokuuhun mennessä on mahdollista tämä suoja saavuttaa. Tämä kesä näyttää vielä aika epävarmalle.

Pääministeri Marin sanoi Ylelle, että lakiesitystä koronan pakkotestauksesta rajoilla viimeistellään parhaillaan. Laki pakkotestauksesta tarkoittaisi, että jokainen Suomeen tuleva testattaisiin rajalla.

– Toki jos rajaturvallisuus saadaan toimimaan, eli oikeasti pystytään testaamaan kaikki maahan tulijat ja saadaan karanteenit toimimaan, niin silloin on tiettyjä mahdollisuuksia rajoitusten höllentämiseen. Itse pitäisin kuitenkin rokotesuojaa hyvin tärkeänä osana epidemian kolmannen aallon estämistä, Lehtonen sanoo.