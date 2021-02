Marin TS:lle: Rajoituksia voidaan purkaa jo ennen väestö­tason rokote­suojaa – ”Kesällä elämämme on jo huomattavasti helpompaa”

Pääministeri Sanna Marin kertoi Turun Sanomissa uskovansa rajoitusten hellittämiseen kesällä. Ylelle Marin kertoi koronan pakkotestauksesta rajoilla.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi Turun Sanomille, että koronatilanne on Suomessa tällä hetkellä varsin hyvä, mutta virusmuunnosten osalta on oltava huolissaan ja varovaisia. Marin otti kantaa kansalaisten koronaväsymykseen väläyttämällä, että toivoa normaalimpaan elämään paluusta on.

Marin uskoo, että rajoituksia voidaan purkaa jo ennen kuin Suomen rokotekattavuus on 70 prosenttia. Pääministerin mukaan rokotusten edistyminen ja varsinkin riskiryhmien rokotukset purkavat painetta terveydenhuollon kuormittumisesta.

– Itse ajattelen, että rajoitustoimia voidaan päästä purkamaan jo ennen kuin meillä on kattava väestön suoja rokotteiden osalta, Marin sanoi.

– Luotan kyllä siihen, että kesällä meidän elämämme ja arkemme on jo huomattavasti helpompaa.

Pääministeri Marin sanoi Ylelle , että lakiesitystä koronan pakkotestauksesta rajoilla viimeistellään parhaillaan. Se on tarkoitus käsitellä valtioneuvoston istunnossa ensi viikon perjantaina.

Marinin hallitus yritti jo aiemminkin saada lakia pakkotestauksista, mutta ne tyssäsivät perustuslakivaliokuntaan. Nyt sosiaali- ja terveysministeriö on keksinyt ratkaisun, jolla laajat pakolliset koronatestaukset rajoilla voidaan toteuttaa niin, että perustuslain vaatimukset täyttyvät.

– Käytännössä on kyse siitä, että jokainen maahan tulija testataan, Marin sanoi Ylelle.