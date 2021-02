Finnairin lennolla ollut matkustaja kieltäytyi maskin käytöstä ja käyttäytyi häiriköivästi.

Finnairin lennolla Kittilästä Helsinkiin perjantaina 12. helmikuuta oli matkustajana henkilö, joka ei suostunut käyttämään kasvomaskia lennolla. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist kertoo Ilta-Sanomille, että matkustaja käyttäytyi häiriköivästi ja kieltäytyi käyttämästä kasvosuojainta.

– Hän ei noudattanut matkustamohenkilökunnan antamia ohjeita. Kun tilanne ei ole puhumalla ratkennut, miehistö on kutsunut poliisin konetta vastaan. Jos kieltäytyy noudattamasta matkustamohenkilökunnan ohjeita, niin sillä on seuraamuksia, Tallqvist sanoo.

Finnairilta ei kommentoida, oliko häiritsevästi käyttäytynyt matkustaja päihtynyt.

Kasvomaskin käyttö Finnairin lennoilla on ollut pakollista toukokuusta alkaen. Lennolle ei pääse, jos ei koneeseen astuessa pidä kasvomaskia. Maskin voi ottaa pois syömisen ja juomisen ajaksi, mutta muuten maskia tulee käyttää koko lennon ajan.

Jos matkustajalla on jokin lääketieteellinen syy maskittomuuteen, siitä tulee olla yhteydessä lentoyhtiöön etukäteen.

Tallqvistin mukaan kasvosuojainten käyttöön lennoilla on liittynyt muutama ongelmatapaus.

– On ollut joitain yksittäisiä tapauksia, joissa asiakkaat eivät ole halunneet maskia käyttää. Jos tilanne on tullut esille ennen lennon lähtöä, niin asiakas ei ole päässyt lennolle. Jos on ollut häiriökäyttäytymistä lennon aikana, niin silloin me pyydämme viranomaiset apuun.

Tallqvistin mukaan suurin osa matkustajista on käyttänyt maskeja hyvin.

– Jos maskin ottaa turhaan lennon aikana pois, niin henkilökunta käy siitä huomauttamassa. Suurin osa asiakkaista ymmärtää, että tämä on terveysturvallisuustoimi ja että maskipakko on meillä käytössä kaikkien turvallisuuden takia.