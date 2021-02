Helsingin Sanomien tietojen mukaan Valtioneuvoston kanslia on pyytänyt ministeriöitä arvioimaan mahdollisen ulkonaliikkumiskiellon vaikutuksia.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan Valtioneuvoston kanslia on pyytänyt ministeriöitä arvioimaan mahdollisen ulkonaliikkumiskiellon vaikutuksia. Valtioneuvoston kanslia on HS:n mukaan pyytänyt arviota tarkkojen ennakkoehtojen pohjalta. Niistä piirtyy kuva siitä, millaisena ulkonaliikkumiskieltoa on valtion johdon pohdittu.

Mikäli ulkonaliikkumiskielto otettaisiin käyttöön, liikkumista rajoitettaisiin kolmen viikon ajan. Rajoitukset eivät koskisi koko Suomea vaan sitä osaa tai osia, joissa asuu noin puolet väestöstä. Käytännössä kyse olisi pitkälti eteläisestä Suomesta. Uuteen Uudenmaan sulkuun ei kuitenkaan aiota ryhtyä.

Liikkumista kodin ulkopuolella rajoitettaisiin, mutta liikkuminen olisi silti sallittua, jos se olisi välttämätöntä, kuten elintarvikkeiden ja lääkkeiden hankkiminen sekä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelujen saaminen. Myös viranomaistapaamiset ja viranomaistoiminta sallisivat liikkumisen.

Liikkuminen olisi sallittua välttämättömän työn, elinkeinon, opiskelun tai yhteiskunnallisen luottamustoimen harjoittamiseksi. Myös varusmiespalveluksen tai muun lakisääteisen velvollisuuden täyttäminen kuuluu sallittuihin syihin.

Jo tammikuun lopulla pääministeri Sanna Marin väläytti ulkonaliikkumiskieltoa, jos koronatilanne Suomessa kärjistyy.

– Valmiuslain 118. pykälä [liikkumis- ja oleskelurajoitukset väestön suojaamiseksi] voisi tulla sovellettavaksi esimerkiksi maakuntien välisen liikkumisen rajoittamiseksi. Jopa sen kaltaiset toimet voisivat tulla kyseeseen, että meillä olisi syytä turvautua ulkonaliikkumiskiellon kaltaiseen tilanteeseen, Marin sanoi 25. tammikuuta puhuen ”äärimmäisistä toimista”.

Tuolloin Marin painotti, että liikkumisrajoituksia vältetään viimeiseen asti. Ulkonaliikkumiskielto tai sulkutoimet edellyttäisivät, että Suomen todettaisiin olevan poikkeusoloissa ja valmiuslaki olisi otettava käyttöön.

Koronakuolemia on Suomessa raportoitu yhteensä 710, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 12. helmikuuta.

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on 109 ihmistä, joista tehohoidossa on 18.

Aiemmin tänään kerrottiin, että Suomessa on raportoitu 407 uutta koronavirustartuntaa. Koronavirusrokotteen on saanut Suomessa runsaat 197 500 ihmistä.