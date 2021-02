Kliinisen fysiologian emeritusprofessori Anssi Sovijärvi kertoo, että THL:n uusi suositus on jäänyt monelta liikkeeltä huomaamatta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos eli THL muutti turvavälin suositusta 20.1.2021.

– Uudet muuntuneet koronavirusvariantit tarttuvat ja leviävät aiempaa koronavirusvarianttia nopeammin. Siksi THL suosittelee nyt yli kahden metrin turvaväliä muihin ihmisiin. Lisäksi lähikontakteja tulisi vähentää entisestään, THL perusteli suositustaan.

THL kertoi vielä elokuussa 2020, että ”ensisijaisen tärkeää on edelleen noudattaa 1–2 metrin turvavälejä aina kun mahdollista”.

Alan arvostettu asiantuntija on huolissaan siitä, että muuttuneeseen suositukseen ei ole reagoitu riittävän selvästi. Turvavälin venymistä metristä yli kahteen metriin ei ole huomattu tarpeeksi hyvin.

– Nyt valitettavasti tuo uusi parempi suositus eli kaksi metriä näyttää jääneen huomiotta. Minua huolestuttaa yleinen näky Helsingin keskustassa. Monissa isoissakin liikkeissä näkee vielä vanhoja suosituksia, Helsingin yliopiston kliinisen fysiologian emeritusprofessori Anssi Sovijärvi kertoo Ilta-Sanomille.

Hän korostaa, että turvavälin pituus koronaviruksen leviämisen kannalta erittäin merkittävä tartuntojen estämisen vuoksi.

– Ihmisen puhuessa suusta lentää yli yhden metrin päähän vielä noin 40 prosenttia pisaroista, kun taas kahden metrin päähän normaalisti puhuttaessa pisaroista yli 90 prosenttia on jo lentänyt maahan. Huutaessa ja laulaessa pisaroita lentää vielä pitemmälle, hän sanoo.

– Kun tarkkailee turvaetäisyyssuosituksia julkisissa tiloissa ja liikekeskuksissa, vain joissakin harvoissa yleisökylteissä mainitaan turvaetäisyydeksi 2 m, kuten suosituksen mukaisesti pitäisi.

Sovijärvi on nähnyt joitakin hyväkin esimerkkejä.

– HUSLAB:in odotustiloissa sen sijaan on erittäin selkeät kyltit 2 metrin turvaetäisyydestä ja maskeista.

Häntä harmittavat heikot merkinnät.

– Useimmissa yleisötiloissa turvaetäisyyden määrää ei ole mainittu lainkaan. Niissä saattaa olla vain teksti "muista turvaetäisyys". Joskus suositelluksi etäisyydeksi on ilmoitettu 1 metri, kuten joissakin tavaratalojen yleisökylteissä näin tänään. Joissakin paikoissa suositukseksi on taas esitetty edelleen 1–2 metriä, mikä on epämääräinen ja siis väärä ohje, Sovijärvi sanoo.

Sovijärven mukaan kahden metrin ohje on tarpeen monesta syystä.

– Esimerkiksi ravintoiloissa saatetaan syödä monesti liian lähekkäin, jos THL:n uutta ohjetta ei noudateta. Pääkaupunkiseudulla tartunnan ovat yhä paikoin kasvussa ja nyt olisi tärkeä noudattaa kaikkia ohjeita, hän sanoo.

Sovijärvi kertoo, että maskien käyttö ei vapauta turvavälisuosituksesta, koska maskit eivät suojaa täydellisesti suuntaan eikä toiseen, varsinkin, jos ne eivät ole tiiviisti kasvoilla.

– Vielä harmittaa eri liikelaitoksen ja julkisten tilojen kuuluksissa se, että suositellaan maskin käyttöä ”jos ei aina voi pitää turvaväliä”.

– Tuo on epämääräistä eikä se kannusta riittävästi maskin käyttöön, hän sanoo.