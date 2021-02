Varsinkin iltapäivällä auringon lämmittäessä ulkoiluilma on erinomainen.

Sää suosii ulkoilijoita viikonloppuna koko maassa. Viikonlopuksi koko maahan on odotettavissa erinomainen ulkoilusää. Viikonlopun aikana lämpötilat vaihtelevat etelän noin viidestä pakkasasteesta maan keskiosan 5–10 ja pohjoisen Suomen 10–15 pakkasasteeseen. Sää on pääosin poutaista.

Aurinko näyttäytyy lähes koko maassa jossakin vaiheessa viikonloppua.

Öisin pakkanen voi kiristyä, mutta päivällä aurinko lämmittää sen verran, että lämpötila nousee merkittävästi aamun kylmimmistä lukemista.

– Varsinkin iltapäivällä pakkanen heikkenee sen verran, että ulkona tarkenee paremmin, Forecan päivystävä meteorologi Markus Mäntykannas kertoo.

Hän suositteleekin nauttimaan talvesta ja pakkasista vielä toistaiseksi, kun se on mahdollista. Maaliskuu, kevät ja lauhat säät lähestyvät kovaa vauhtia.

– Sanoisin talven ystäville, että nyt kannattaa ottaa ilo irti. Pitkällä tähtäimellä näyttää siltä, että sää on muuttumassa lauhemmaksi.

Ensi viikko jatkuu pakkassäässä

Alkuviikosta lämpötila laskee taas jonkin verran ja varsinkin öisin ja aamuisin odotettavissa on kireitä pakkasia myös eteläisessä Suomessa. Tilanne on jokseenkin poikkeuksellinen, sillä alkuviikosta eteläisessä Suomessa sää on kylmempi kuin pohjoisessa Lapissa, johon virtaa Jäämereltä lauhaa ilmaa.

Alkuviikosta Pohjois-Lappi onkin Suomen lauhin paikka, ja Etelä- ja Keski-Suomessa on silloin selvästi kylmempää. Esimerkiksi maanantaiaamuna eteläisessä Suomessa voi olla jopa 20 astetta kylmempää kuin pohjoisessa.

Pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta koko maassa on alkuviikosta keskimääräistä kylmempää.

Aiempien ennusteiden mukaan vaikutti siltä, että ensi viikon loppupuolella lämpötila saattaisi käväistä plussan puolella, mutta näillä näkymin koko ensi viikko jatkuu sittenkin pakkassäässä.

– En enää näe niitä plussa-asteita, joita oli vielä pari päivää sitten tyrkyllä.

Mäntykannas kertoo, että kuluvalla viikolla koettujen pakkasten kaltaista hyytävää ilmaa ei kuitenkaan ole luvassa. Trendi on muutenkin lämpenemään päin.

– Maaliskuu lähestyy ja ihan tilastojenkin valossa meillä alkaa lämpötila kohota. Ilmassa alkaa olla kevättalven merkkejä.

Jäillä kannattaa olla tarkkana

Foreca varoitti eilen blogissaan, että kovista pakkasista huolimatta jäät ovat monin paikoin ajankohtaan nähden heikkoja ja jäällä liikkujan on hyvä olla varovainen. Myös Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ja Ilmatieteen laitos muistuttavat, että jäille kannattaa mennä vain, jos on varma, että jää kestää.

Forecan Mäntykannas suosittelee jäille mennessä käyttämään merkittyjä reittejä ja selvittämään, mitkä paikat ovat vaarallisia.

– Merijäät varsinkin Helsingin edustalla ovat huomattavasti arvaamattomampia kuin esimerkiksi järvien jäät.