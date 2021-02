Espanjasta Suomeen luovutettu Niko Ranta-aho vangittiin

Keskiviikkona Suomeen tuotu Niko Ranta-aho pysyy vangittuna.

Uusista huumausainerikoksista epäillyn Niko Ranta-ahon vangitsemisasiaa käsiteltiin uudelleen tänään perjantaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Jo aiemmin poissaolevana vangittu Ranta-aho pysyy vangittuna.

Hänet vangittiin todennäköisin syin epäiltynä kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta ja törkeästä veropetoksesta. Huumerikosten epäillään tapahtuneen viime vuoden loppupuolella Helsingissä ja Vantaalla. Epäilty törkeä veropetos ajoittuu käräjäoikeuden vangitsemistietojen perusteella 1.11.2016–12.5.2020 väliselle ajalle.

Ranta-aho osallistui vangitsemiskäsittelyyn videoyhteyden välityksellä Tampereen poliisivankilasta.

Ranta-aho vangittiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa jo tammikuussa poissaolevana, ja pian tämän jälkeen hänet otettiin kiinni Espanjan Marbellassa.

Tämän viikon keskiviikkona hänet tuotiin Suomeen Espanjasta, jossa hän odotti luovutusta paikallisessa vankilassa. Ranta-ahon Suomeen luovuttamisen jälkeen vangitseminen käsiteltiin nyt uudelleen läsnäolevana.

Ranta-ahon vangitsemisessa on kyse uusista rikosepäilyistä. Keskusrikospoliisi epäilee Ranta-ahon jatkaneen huumerikoksia sen jälkeen, kun hänet vapautettiin tutkintavankeudesta viime kesäkuussa.

Ilta-Sanomat tavoitti perjantaina tapauksen tutkinnanjohtajan, rikosylikomisario Jari Rädyn keskusrikospoliisista. Hän ei tässä vaiheessa kommentoinut vangitsemisen taustalla olevia rikosepäilyjä.

Ranta-aho on suuren Katiska-huumevyyhdin toinen pääepäilty. Tämän kokonaisuuden istunnot on jo pidetty Helsingin käräjäoikeudessa, mutta tuomiota ei ole vielä annettu. Käräjäoikeuden on tarkoitus antaa ratkaisunsa Katiska-jutussa huhtikuussa. Syyttäjät ovat vaatineet Ranta-aholle asiassa 13 vuoden rangaistusta. Kyseisessä vyyhdissä on syytteessä kaikkiaan yli 50 henkilöä.