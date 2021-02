Tältä Tahkolla näyttää nyt, 50 vuotta avajaisten jälkeen. Tahkovuoren huipulta on 200 metrin korkeusero hissin ala-asemalle. Pisimmällä rinteellä on mittaa runsas kilometrin. Nykyään rinteitä on 24 ja hissejä 15. Tahkovuoren tuntumaan on levittäytynyt 8 500 vuodepaikan majoituskapasiteetti.­