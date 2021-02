Yllätystilasto julki: ammattikoulun keskeyttäneiden määrä ei kasvanutkaan merkitsevästi – tästä on kysymys

Suomessa käännettiin huolestuneina katseet toisen asteen nuoriin opiskelijoihin, kun Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) viime viikon torstaina kertoi runsaasta keskeyttäneiden opiskelijoiden määrästä. Muun muassa vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo (vas) twiittasi pian saman asian.

– Ammatillisessa opetuksessa keskeyttäneiden määrä on Helsingissä lähes kaksinkertaistunut, Vapaavuori kertoi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuudessa.

Ilta-Sanomat selvitti väitettä. Selvisi, etteivät tilastot tue näin rajua muutosta keskeyttämisistä Helsingissä tai varsinkaan laajemmin tarkasteltuna. Esimerkiksi koulusta eronneiden määrä on Helsingissä päin vastoin pienentynyt.

– Muutokset eivät näy samansuuntaisesti meidän tilastoissamme, opetushallituksen erityisasiantuntija Pirjo Karhu vahvistaa IS:lle.

Karhu kuitenkin muistuttaa, että opetushallitus pystyy tarkastelemaan eronneiden tai keskeyttäneiden määrän tietoja vain oman Koski-tietovarantonsa kautta. Jos oppilaitokset eivät ole jostain syystä vieneet kaikkia keskeyttämistietoja ajantasaisesti tietovarantoon, ne eivät näy tilastoissa.

Lisäksi, jos oppilaitokset tilastoivat keskeyttämisiä omiin rekistereihinsä eri tavoin kuin mitkä ovat Koski-tietokannan tarjoamat mahdollisuudet, tilastot eivät täsmää.

Jan Vapaavuori kertoo keskeyttäneiden määrästä yllä olevalla videolla kohdasta 2:00 alkaen

Koska eronneiden tai keskeyttäneiden tarkkoja lukuja ei ole alueittain saatavissa opetushallitukselta, IS kävi läpi opetushallituksen tilastot opiskelijamääristä. Ne tukevat huomiota siitä, ettei ammattikoulun koulupudokkaiden määrässä ole tapahtunut dramaattista lisäystä. Melkeinpä päin vastoin.

Opiskelijatilastoista käyvät ilmi toisen asteen opiskelijoiden määrät vuosina 2019 ja 2020. IS laski lukujen perusteella ”tilastoista kadonneiden” määrän molemmille vuosille.

Tilastoista kadonneita selvitettäessä vuosittaisista opiskelijamääristä vähennetään valmistuneet opiskelijat ja lisätään uudet aloittaneet. Näin saatua lukua verrataan seuraavan vuoden opiskelijamäärään. Tämä erotus kuvaa ikään kuin järjestelmästä kadonneita opiskelijoita.

Näiden tilastoista kadonneiden määrän kasvu on huomattavasti pienempi kuin Vapaavuoren julkisuudessa mainitsema määrän tuplaantuminen. Helsingin ammattikoululaisten keskeyttämisluvuissa on kasvua, muttei ”kaksinkertaistumista”, kuten Vapaavuori ja Honkasalo kertoivat.

IS:n saamien tietojen mukaan Vapaavuoren käyttämä luku koski vain Helsingin kaupungin omaa ammattioppilaitosta, Stadin ammatti- ja aikuisopistoa. Siellä niin sanottujen negatiivisten keskeyttämisten määrät ovat vuodessa nousseet paljon, hieman yli 52 prosenttia, mutteivät siis tuplaantuneet. Opetushallituksen Koski-tietokannan mukaan suorat eroamiset ovat kuitenkin Stadin ammatti- ja aikuisopistossa vähentyneet 1 938:sta 1 611:een.

IS:n selvittämä ”kadonneiden opiskelijoiden” määrä ei ole ammatillisissa perusopinnoissa noussut radikaalisti kuin muutamalla paikkakunnalla.

Helsingissä tällaisia ”kadonneita opiskelijoita” oli vuonna 2019 yhteensä 3 639 ja vuonna 2020 yhteensä 3 942. Luvuissa on nousua, mutta ne eivät ole esimerkiksi ”kaksinkertaistuneet”. Luvut on toki syytä suhteuttaa opiskelijamääriin, jotka ovat vuodessa hieman pienentyneet.

Jos Helsinkiä, Espoota ja Vantaata tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena, on tilastoista kadonnut viime vuonna lähes täsmälleen sama määrä oppilaita kuin edellisvuonnakin. Opiskelijamääriin suhteutetuissa luvuissa on tapahtunut ainoastaan 0,01 prosenttiyksikön muutos. Tämä metropolialueen kaupunkikolmikko vastaa reilusta 20 prosentista koko Suomen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoista.

Tämä ”tilastoista kadonneiden” opiskelijoiden määrä ei ole noussut radikaalisti myöskään muualla Suomessa. Suurin nousu maakuntien tasolla on tapahtunut Kanta-Hämeessä, jossa näitä oppilaita oli 579 vuonna 2019. Vuonna 2020 luku oli 849, joka on 15,2 prosenttia oppilaista. Se on 4,9 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2019.

Joka toisessa maakunnassa tilastoista kadonneiden oppilaiden määrä on vähentynyt, joka toisessa lisääntynyt. Esimerkiksi Kainuussa heitä on 5,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin aiemmin.

Koko Suomen tasolla tilastoista kadonneiden oppilaiden määrä ei ole lisääntynyt, vaan vähentynyt hiukan, 0,4 prosenttiyksikköä. ”Kadonneiden” määrä on koko maan tasolla linjassa keskeyttäneistä ja eronneista saatavilla olevan datan kanssa.

Ammatillisesta peruskoulutuksesta on kadonnut opiskelijoita paljon muun muassa Forssassa. Mutta luku saattaa selittyä osatutkintojen määrän lisääntymisellä Forssan ammatti-instituutissa. IS:n saamien tietojen mukaan nuorten perustutkinto-opiskelijoiden keskeyttäminen on myös siellä ollut aiempaa vähäisempää vuonna 2020.

IS kertoi jo aiemmin, ettei opetushallituksen tilastoissa näy valtakunnallista piikkiä toisen asteen koulupudokkaiden määrässä.

Asia käy ilmi opetushallituksen ylläpitämästä Koski-tietovarannosta, jonne koulutuksen järjestäjät vievät säännöllisesti perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritus- ja tutkintotietoja.

– Kun tarkastellaan ”katsotaan eronneeksi” -tietoa, siellä ei näy muutosta. Ne eivät ole mitenkään lisääntyneet, opetushallituksen erityisasiantuntija Pirjo Karhu vahvisti IS:lle.

On vaikea vielä sanoa tarkkaan, millainen vaikutus koronaviruspandemialla on ollut oppilaiden määrään, eroamisiin tai opintosuorituksiin.

Hallitus päätti keväällä 2020, että kaikki oppilaitokset siirtyvät etäopetukseen 18. maaliskuuta alkaen. Toisen asteen oppilaitosten lähiopetusta ryhdyttiin avaamaan porrastetusti 14. toukokuuta alkaen, mutta hallitus suositteli edelleen etäopetuksen jatkamista.

Pääkaupunkiseudun toisen asteen oppilaitokset siirtyivät etäopetukseen uudestaan 3. joulukuuta. Se jatkuu ainakin helmikuun loppuun saakka. Vastaava tai osittainen etäopetus on ollut käytössä ainakin myös Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Porissa, Lahdessa ja Mikkelissä. Etäopetusjaksojen kestot ovat vaihdelleet noin kahdesta viikosta pariin kuukauteen.

Luvut eivät tietenkään kumoa sitä, että koronaviruspandemian aiheuttamat rajoitukset ja etäopiskelu ovat tuottaneet hankaluuksia etenkin monille ammattiin opiskeleville. Tilastoja katsoessa täytyy muistaa, että vaikka ”kadonneiden” määrät eivät olekaan kasvaneet, on kyseessä joka tapauksessa suuri joukko nuoria.

IS:n keräämät luvut eivät ole suoraan eroamis- tai keskeyttämislukuja, vaan kertovat mistä tahansa syystä opinnoista ”kadonneista”. IS tutki nimenomaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneita, koska he ovat yleensä nuoria, joilla syrjäytymisriski on suurempi kuin vaikkapa erikoisammattitutkintoa suorittavilla.