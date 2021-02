2,5-vuotias Ellen valitti hiihtolomalla jalkakipua – kuvauksissa selvisi totuus: pikkuaivoissa oli syöpä

Turkulainen Ellen oli vain 2,5-vuotias, kun häneltä löytyi aivokasvain. Rankat hoidot vaativat veronsa, mutta urhea tyttö selviytyi.

– Mieleemme on jäänyt kuva Ellenistä kylvyssä. Se kylpyhetki ei ollut kotona, vaan Turun yliopistollisessa keskussairaalassa hänen syöpähoitojensa aikana. Sitä johtojen, letkujen ja laitteiden määrää on edelleenkin vaikeaa käsittää. Meilläkin piti olla kaikenlaiset suojavarusteet. Ja siitä huolimatta lapsemme oli hirveän iloinen. Silloin ymmärsimme, että ei lapsi välitä, mitä kaikkea ympärillä tapahtuu, kun hänellä on turvallinen olo.

Näin muistelevat vuotta 2016 Hanna Ronumäki ja Juho Ronumäki. Heidän tyttärensä Ellen sairastui tuona vuonna, vain 2,5-vuotiaana medulloblastoomaan eli aivokasvaimeen.

Ronumäet olivat hiihtolomalla etelässä. Ellen oli kova liikkumaan, mutta hän valitteli jalkakipua. Lisäksi hänellä oli univaikeuksia. Lentomatka oli lapselle tuskallinen.

Matkan jälkeen Ellenillä epäiltiin useiden viikkojen ajan reumaa. Kuvauksissa kuitenkin selvisi muuta: lapsen pikkuaivoissa oli syöpä, joka oli levinnyt koko keskushermoston alueelle lonkkaan asti.

Alkoi pitkä hoitojakso.

Ellen selviytyi ja on nyt jo 7-vuotias. Syövän ja hoitojen jäljet näkyvät kuitenkin lapsen ja perheen elämässä vieläkin.

Syöpä on lasten yleisin kuolemaan johtava sairaus kehittyneissä maissa. Suomessa sairastuu vuosittain noin 150 alle 15-vuotiasta lasta johonkin syöpätautiin. Neljä viidestä paranee, mutta edelleenkin joka viides menehtyy.

Tieto oman lapsen syövästä oli Ronumäille shokki. He kuitenkin päättivät heti, että perhe selviytyisi yhdessä.

Matkan varrelle mahtui kaikenlaisia tunteita. Niistä vaikeimpia ovat olleet epätietoisuus ja menettämisen pelko.

– Se oli henkisesti todella kova järkytys. Aluksi halusi kiistää itseltä sen, mitä oli tapahtunut. Ei ole mitään hirveämpää kuin oman lapsen menettäminen tai lapsen vakava sairastuminen, johon liittyy vahva pelko tämän menettämisestä. Alussa järkytyksen tunne oli niin voimakas, että esimerkiksi kaupassa emme voineet kohdata tuttuja ihmisiä, vaan pakenimme hyllyjen väliin, Juho Ronumäki muistelee.

– Vuosien saatossa se tunne on jäänyt osaksi perhettämme, eikä sitä enää ajattele aktiivisesti. Kyllä välillä silti tulee hetkiä, kun pohtii, että miksi juuri meille kävi näin. Sille tunteelle on vaikeaa löytää mitään kuvaavaa sanaa, sillä se on jotain niin suurta. Emme me ole vieläkään siitä täysin selvinneet, Hanna Ronumäki jatkaa.

Ronumäet ovat keskustelleet kuluneiden vuosien aikana asiasta ja sen herättämistä tunteista hyvin paljon. Ellenillä on lasten psykoterapiakäyntejä ja myös vanhemmille on omia käyntejä.

Hoitojen alkuvaiheessa kaikkein pahinta oli epätietoisuudessa eläminen.

– Huomasimme, että negatiivinen tietokin tuntui helpottavammalta kuin epätietoisuus. Viikot olivat pitkiä, emmekä tienneet, millainen syöpä edes oli kyseessä. Emme halunneet myöskään tietää ennustetta, jotta se ei ohjaisi käytöstämme negatiivisen puolelle. Luovuttamisen tunteelle ei haluttu antaa mahdollisuutta.

Nykyisin lasten lapsuusiän syöpien hoito on usein parantava, mutta prosenttimäärä vaihtelee huomattavasti eri syöpien välillä. 2000-luvulla suhteellinen elossaololuku on ollut jo yli 80 prosenttia. Muutos on suuri, sillä vielä 1960-luvulla suurin osa lapsista kuoli pian syövän toteamisen jälkeen.

Ellenin syöpähoidot alkoivat huhtikuussa 2016.

Ensimmäiset puoli vuotta hän kävi solunsalpaajahoidoissa. Kantasolusiirto tehtiin syyskuussa. Vuodenvaihteessa lapsi sai sädehoitoa aivojen ja keskushermoston alueelle. Hoitoja seurasi pitkä kuntoutus vuosina 2017–2018.

Sairastumisen aikana Ellen menetti myös liikuntakykynsä, kun hänestä otettiin koepaloja ja hermoratoja vapautettiin. Kaikki vauva-ajan liikkumisopit täytyi opetella uudestaan. Lapsi oli 3-vuotias, kun hän oppi uudelleen kävelemään.

Kaikkiaan Ellen on opetellut kävelemään kolme kertaa, edellisen kerran kesäkuun alussa 2020. Nyt Ellen saa kävellä nilkkatuen kanssa ilman rollaattoria tasaisella alustalla. Juoksu on kielletty, samoin pomput ja hypyt.

– Meillä on vanhempina ollut kaipuu sielussa siitä, että kyseessä on 7-vuotias lapsi, jonka elämänhalu on kova. Hän ei saa juosta ja kiipeillä kuten muut lapset. Ellen on hyvin iloinen ja energinen lapsi, joka on kasvanut tähän, mutta kyllä häntäkin varmasti harmittaa, että häntä rajoitetaan, Ronumäet kertovat.

Syöpään sairastuneista lapsista keskimäärin neljä viidestä paranee, mutta 60 prosenttia parantuneista ei elä tervettä aikuisuutta. Lapsena syövän sairastaneet kärsivät jossain elämänvaiheessa syövästä ja sen hoidoista johtuvista myöhäishaitoista, kuten uusiutuneesta syövästä, hedelmällisyyden alentumisesta, sydän- ja verisuonisairauksien lisääntymisestä, kehitys- ja oppimishäiriöistä tai psykososiaalisista häiriöistä.

Syöpä ja pitkät, raskaat hoidot jättivät Ellenin elämään jälkensä.

Lapsen vasen jalka on osittain invalidisoitunut. Siinä todettiin verenkiertohäiriö kaksi vuotta sitten, mistä liikuntarajoitukset ovat seurausta.

Lisäksi Ellenin aivolisäke on kärsinyt sädehoidoidosta niin, ettei hormonituotanto toimi normaalisti. Hän saa aamuisin tablettina tyroksiinia eli kilpirauhaslääkettä ja iltaisin pistoksen kasvuhormonia, jonka antamista joudutaan jatkamaan 20-vuotiaaksi asti. Myös hedelmällisyys on voinut kärsiä.

– Lisäksi Ellenin aivonesteen kierto oli häiriintynyt syövän etäpesäkkeiden takia, minkä vuoksi hänelle laitettiin päähän vasemman korvan taakse suntti. Se on eräänlainen letku, joka ohjaa hänen aivonesteensä vatsaonteloon. Ilman sitä Ellen ei pystyisi nukkumaan, sillä päähän syntyisi liikaa painetta. Pää on suntin takia välillä kipeä, mutta suntti tulee jäämään hänelle loppuiäksi.

Moni lapsen syövän ja syöpähoitojen jälkeisistä myöhäisvaikutuksista voi ilmetä vasta 10–20 vuoden päästä aikuisiällä. Jälkivaikutuksia on niin monenlaisia, että niitä kaikkia on vaikeaa luetella.

– Tällä on toki myös psyykkisiä vaikutuksia. Kun muut lapset oppivat sosiaalisia suhteita päiväkodissa, Ellen vietti saman ajan aikuisten kanssa sairaalassa. Hänellä on tällä hetkellä ala-asteella hyviä ystäviä, mutta tulevaisuudesta ei koskaan tiedä. On tutkittu, että syövän sairastaneen lapsen voi olla tulevaisuudessa muun muassa vaikeaa solmia ystävyyssuhteita, työllistyä ja löytää elämänkumppania, Ronumäet kertovat.

– Lasten syöpä ei ole verrattavissa aikuisten syöpään. Lapset kestävät kovia lääkkeitä suhteessa aikuisia paremmin, lapset eivät ole ehtineet pilata elintavoillaan elimistöään ja heidän elimistönsä uusiutuu jatkuvasti. Tutkimustyöhön tarvitaan kuitenkin paljon yksityislahjoittajia ja kansainvälistä yhteistyötä, sillä julkista rahoitusta ei ole tarpeeksi.

Perusteellista tutkimusta tarvitaan koko ajan, jotta parantumisennuste saataisiin paremmaksi. Julkiset varat eivät kuitenkaan riitä tähän työhön. Suomessa muun muassa Aamu Lasten Syöpäsäätiö tekee paljon työtä, jotta hoitojen tutkimus ja kehitys voidaan turvata yksityisin varoin. Näin pyritään turvaamaan uudenaikaisimmat syöpähoidot lapsille.

Nyt Ellen käy ala-astetta. Hänellä on samanlaisia unelmia kuin kenellä tahansa ikäisellään. Arki ei kuitenkaan ole aivan samanlainen kuin muilla lapsilla.

– Käymme nykyään molemmat töissä, mutta Ellen ei saa kävellä kouluun yksin, eikä hänen fyysinen kuntonsa riittäisi siihen. Hänen päivänsä on muutoinkin hyvin täysi niin pieneksi ihmiseksi. Aamulla Ellen lähtee kouluun ja sitten iltapäiväkerhoon, josta hän lähtee terapiaan. Kun hän pääsee neljältä kotiin, pitää tehdä läksyt ja joskus vielä solmia suhteita kavereidenkin kanssa. Hyvä, jos virtaa tähän kaikkeen edes riittää, Ronumäet sanovat.

– Jos perusterveen lapsen vanhemmat joutuvat ilmoittamaan lapsen koulupoissaolosta vastuuopettajalle, meidän täytyy ilmoittaa siitä kuudelle eri taholle.

Vanhemmat kiittelevät, että Turun yliopistollisen keskussairaalan lasten ja nuorten veri- ja syöpäsairauksien henkilöstö ja kaikki muu tärkeä apu on ollut heille korvaamatonta.

Myös sairaalaosaston kahvihuoneessa ja Lounais-Suomen syöpäyhdistys Sykerön kautta saatu vertaistuki on auttanut perhettä jaksamaan.

Ellen käy allasterapiassa, mikä on ollut hänelle mielekästä. Lapsi pitää uimisesta, mutta myös askartelu, piirtäminen, maalaaminen ja lääkärileikit ovat hänelle mieluisia. Ronumäet arvelevat, että osin Ellen myös käsittelee omia sairaalakokemuksiaan leikkien kautta.

– Ellen haaveilee eläinlääkärin, lääkärin ja sairaanhoitajan urasta. Olen sanonut hänelle, että oma pipi voi auttaa ymmärtämään potilaita paremmin. Ellen leikkii huoneessaan eniten sairaalahoidoista jääneillä tarvikkeilla ja sellaisella eläinsairaalalla. Ehkä hän tulee vielä aikuisena työskentelemään terveydenhoitoalalla, Hanna hymyilee.

– Hän haaveili kyllä pitkään siitäkin, että saisi olla aikuisena yksisarvinen tai my little pony. Viimeisimmän kohdalla hän ei tosin osannut päättää, mikä ”söpöysmerkki” olisi kaikista mieluisin. Taitaahan Suomessa olla myös yksisarvisopisto, Juho nauraa.

Lisätietoa lasten syövästä löydät muun muassa seuraavilta sivustoilta:

Kansainvälistä lasten syövän päivää vietetään tänään 15. helmikuuta.