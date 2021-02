HS: Valtakunnallisessa terveysjärjestössä epäillään huijausta – menoja paisuteltiin Veikkaus-avustusten maksimoimiseksi

Allergia-, iho- ja astmaliiton (AIA) epäillään paisutelleen kulujaan maksimoidakseen saamansa Veikkaus-avustukset, kertoo Helsingin Sanomat.

Toiminta paljastui tarkastuksessa, jonka Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stea teki viime vuonna. Stea jakaa avustuksia ja valvoo niiden käyttöä. Se jakaa vuosittain noin 360 miljoonaa euroa Veikkaus-varoja muun muassa järjestötoimintaan. Epäkohdat paljastuivat rutiininomaisessa tarkastuksessa runsaasti avustuksia saavaan järjestöön.

Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat.

Stean tarkastuksen mukaan AIA on paisutellut kulujaan ja muokannut työaikamerkintöjä saadakseen mahdollisimman suuria Veikkaus-avustuksia. Raportin mukaan avustusten määrä on pyritty maksimoimaan epämääräisellä taloudenpidolla.

Menot, kuten palkat, on merkitty liitolle, jotta ne on voitu kirjata yleisavustushakemukseen, kun taas liiton kannattava liiketoiminta on kirjattu liiton Allergiaterveys-tytäryhtiölle ja liiton hallinnoimalla Allergiasäätiölle.

Stean tarkastajien mukaan AIA:n saamat avustukset on tosiasiallisesti käytetty samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiön yritystukena. Tarkastusraportin mukaan liiton entinen toimitusjohtaja Ilkka Repo käytti myös liiton luottokorttia muun muassa alkoholiostoihin, yöllisiin taksimatkoihin, golfkokouksiin ja ravintolatarjoiluihin.

– Luottokortin käyttö on ollut luonteeltaan liiton hallituksen hyväksymän linjauksen mukaista, enkä ole saanut siitä ainoatakaan huomautusta työurani aikana, Repo korosti Helsingin Sanomille.

Stea teki liiton toiminnasta tutkintapyynnön sen jälkeen, kun sen tekemä tarkastusraportti valmistui viime lokakuussa. Helsingin poliisilaitos vahvisti Helsingin Sanomille, että tutkintapyyntö on tehty. Poliisista ei kommentoitu tutkinnan tilannetta.