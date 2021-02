Kireimmät pakkaset väistyvät viikonlopuksi

Etenkin lännessä sää lauhtuu. Lämpötilat pysyvät kuitenkin pakkasen puolella.

Sää on aamulla laajalti pilvinen, aurinko kuitenkin näyttäytyy paikoin. Lapin yli liikkuu vähäisiä lumisateita.

Päivällä maan länsiosassa sää muuttuu selkeämmäksi, illaksi myös maan etelä- ja keskiosassa selkenee.

Maan itä- ja pohjoisosassa tulee päivällä paikallisia vähäisiä lumisateita.

Pakkasta on päivällä lännessä 2 - 10 astetta, muualla maassa 10 - 17 astetta.

Yöllä etelä- ja keskiosassa on selkeää tai selkenevää, Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin lumisadetta.

Pakkasta on pilvisillä alueilla 5 – 15 astetta, selkeillä enimmäkseen 10 - 25 astetta.

Lauantaina sää on poutainen. Länsirannikon tuntumassa sekä koko Suomen pituudelta itärajan tuntumassa pilvisyys on vaihtelevaa, muualla maassa on enimmäkseen selkeää.

Pakkasta on päivällä lännessä ja etelässä 2 – 6 astetta, idässä ja pohjoisessa enimmäkseen 10 - 15 astetta.