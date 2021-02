Syyttäjä nosti syytteet laajassa ”joulukinkkuvyyhdissä”

Syytteissä ei ole enää liitäntää moottoripyöräjengi Cannonballiin.

Syyttäjälaitos kertoo, että syyttäjät ovat nostaneet syytteet tilauspetoskokonaisuudessa. Erilaista omaisuutta joulukinkuista elektroniikkaan epäillään hankitun neljän yhtiön ja niiden vastuuhenkilöiden nimissä.

Rikosnimikkeinä ovat rekisterimerkintärikokset, törkeät petokset ja petokset. Epäillyt rikokset ajoittuvat vuosiin 2016 ja 2017.

Syytteessä on kaksi miestä, joista vuonna 1990 syntynyt on pääepäilty. Toisen, vuonna 1989 syntyneen epäillyn osuus on huomattavasti suppeampi. Vastaajat ovat pääosin kiistäneet syyllisyytensä.

Poliisi on aiemmin kertonut rikosepäilyistä, jotka liittyvät liivijengi Cannonballin jakamiin ilmaisiin joulukinkkuihin joulukuussa 2016 Helsingin Myllypurossa. Poliisin mukaan noin 16 000 euron lasku kinkkujen toimittajalle jätettiin maksamatta.

Joulukinkkujen tutkinnan yhteydessä paljastui nyt syytteisiin johtanut rikoskokonaisuus. Syyttäjä kertoo STT:lle, että niin sanottu joulukinkkutempaus on osa kokonaisuutta, mutta syytteissä ei ole enää liitäntää Cannonballiin.