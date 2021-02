Oikeaoppisesti tehty lumimaja kestää läpi talven.

Lunta on saatu tänä talvena paljon, ja hyytäviä pakkasia on luvassa jatkossakin. IS uutisoi aiemmin Sodankylän Jääkäriprikaatin kapteenin vinkeistä paleltumien torjumiseen.

Myös talvista keliä voi käyttää pakkasta vastaan. Tamperelainen Jarkko päätti artikkelin innoittamana jakaa IS:n lukijoille omat niksinsä perheensä keskuudessa jo perinteeksi muodostuneen lumimajan rakentamiseen. Idean hän sai varusmiesaikanaan samaisen Jääkäriprikaatin selviytymisharjoituksessa Sodankylässä.

– Nukuimme yön rakentamassamme lumimajassa, ja se oli minusta hauska juttu. Joskus järven jäällä lasten kanssa sain sitten sellaisen idean, että pulkalla kasasin lunta. Siitä tuli aika pieni, mutta sen jälkeen olemme tehneet sellaisen joka vuosi sään salliessa. Nyt kun on pakkasta hyvin ja paljon pehmeää lunta, tänään sitten tehtiin.

Nopeutettu video näyttää noin puolitoista tuntia kestäneen rakennusprosessin. Jarkon mukaan lumimajan rakentaminen onnistuu parhaiten kevyestä puuterilumesta. Sitä on kevyttä käsitellä ja työstää, mutta se tiivistyy holvirakenteen ansiosta kestäväksi. Oikein tehtynä lopputulos kestää koko talven.

– Pehmeää, kevyttä pakkaslunta, ja lumikolalla ja -lapiolla kasataan pyöreä muurahaiskekomainen kasa. Sitten taputellaan päältä lumilapiolla. Se saattaa vähän siinä tiivistyessään humpsahtaa. Kun kasa on taputeltu ympäriinsä, ruvetaan kaivamaan oviaukkoa katsoen, että ei kaiva liikaa johonkin suuntaan, ettei mene läpi. On hyvä laittaa kasaan tikkuja pystyyn, jotta näkee, ettei kaiva läpi. Sitten vain kaivelee ja heittää lumet pois sisältä.

Lumimajassa pidempään oleskellessa on tärkeää muistaa muutama nyrkkisääntö.

– Jos siellä nukkuu, on tärkeää, että suuaukko on alempana kuin missä nukkuu, että hiilidioksidi ei jää sinne. Pitäisi olla kynttilä siellä ja ehkä joku hereillä.

Kynttilän liekin sammuminen kertoo hapen loppumisesta.

– Me emme ole nukkuneet siinä muulloin kuin siellä Sodankylän tunturissa. Lapsille on myös hyvä olla säännöt, miten siellä ollaan, ettei satu vahinkoja.

Rakentajilleen lumimaja tarjoaa rauhallisen paikan arjen keskellä.

– Siellä on aika kiva olla. Sisällä on tosi hiljaista, koska se eristää niin hyvin ääntä. Jos haluaa hiljaisen hetken, siellä sen saa.