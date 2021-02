Suurimmat huolenaiheet Helsingissä liittyvät Jan Vapaavuoren mukaan virusmuunnoksiin ja rajaliikenteen tarkastuksiin.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoi torstaina, että koronavirustartuntojen määrä on kasvussa Helsingissä.

– Ilmaantuvuusluku on nyt 201. Se on maan toiseksi korkein luku. Vain Vantaalla on korkeampi luku eli 253, Vapaavuori sanoi.

Koronaviruksen ilmaantuvuus kertoo tartuntojen määrän 100 000 ihmistä kohti 14 vuorokauden aikana.

Viikossa uusia koronavirustapauksia on varmistunut Helsingissä 688.

Positiivista Vapaavuoren mukaan on se, että väki hakeutuu entistä paremmin testeihin.

Suurin huolenaihe puolestaan liittyy hänen mukaansa virusmuunnoksiin.

– Brittimuunnoksia on todettu Helsingissä 82 ja Etelä-Afrikan muunnoksia 4, hän kertoi.

Rokotusten antaminen on Vapaavuoren mukaan edistynyt hyvin. Suurin osa tartunnoista tulee edelleen samassa taloudessa asuvilta.

Hänen mukaansa rajoitustoimet ovat olleet osittain epätarkoituksenmukaisia.

Esimerkiksi maan rajoilla satamissa ei ole pystytty tekemään riittävästi testejä maahan tuleville. Tiukkoja maahan tulon edellytyksiä pitäisi jatkaa.

Suomen pitäisi hänen mukaansa vaatia tuoretta koronatestiä maahan tulevilta. Hän odottaa tartuntatautilain muutoksen tuovan parannusta asiaan.

Vapaavuori muistutti, että lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia on parannettu. Jos terveysturvallisuuden ehtoja ei noudateta, kaupunki voi Vapaavuoren mukaan peruuttaa vuorot.

Ylioppilaskirjoitukset järjestetään väljästi. Kokelaiden ja valvojien suositellaan käyttävän maskeja.

– Nyt täytyy jaksaa ja noudattaa ohjeita, Vapaavuori sanoi.

Juttua on muokattu 11.2.2021 kello 17.45. Juttuun on lisätty ilmaantuvuusluvut. Aiemmin oli virheellisesti käytetty sanaa tartuttavuusluku.