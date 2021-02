Rahat uhkaavat loppua, kun lapsi ei enää saa kouluruokaa – Lotta Reito tietää, mitä korona-aika tarkoittaa monille perheille

Oma pärjääminen ei huoleta lastensuojelun sosiaalityöntekijä Lotta Reitoa edes korona-aikana. Hän näkee työssään niin paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat apua paljon enemmän.

Korona mullisti vuosi sitten dramaattisesti suomalaisten elämän. Miten monin eri tavoin – siitä kertovat IS:n artikkelisarjassa sekä korona-ajan tunnetut kasvot että tavalliset kansalaiset.

Kun kirjoitin maaliskuussa 2020 asiakkaalleni lupalapun, jotta tämä saisi lähteä Uudeltamaalta tapaamaan perhettään, konkretisoitui korona-aika toden teolla.

Työssäni on lähityövelvoite. Asiakkaiden konkreettinen kohtaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Vaikka joitakin kohtaamisia voidaan järjestää etänä, kasvokkain tapaaminen on välillä välttämätöntä.

Siksi maskit ja käsidesi tulleet kuluneen vuoden aikana tutuiksi.

Iso osa ihmissuhdetyössä asiakkaan kohtaamisesta perustuu ilmeisiin ja eleisiin. Kun kasvoilla on maski ja toiseen on pidettävä etäisyys, tärkeä osa vuorovaikutuksesta putoaa kokonaan pois.

Monissa lastensuojelun asiakasperheissä koettiin korona-ajan alussa ahdinkoa esimerkiksi siitä, että koulussa tai päiväkodissa saatava lämmin ruoka oli tärkeä osa perheen taloudellista selviytymistä.

Lisäksi perheiden piirissä on näkynyt ahdistusta, stressiä ja pelkoa.

Nämä eivät kuitenkaan ole ainoita ongelmia.

Olen pohtinut paljon sitä, mikä on se velka, jonka tulevaisuudessa maksamme lasten ja nuorten mielenterveydestä.

Koronan pitkäaikaisvaikutus syrjäytymiseen on todellinen uhka, sanoo sosiaalityöntekijä Lotta Reito.­

Koulun­käynti­vaikeudet ovat lisään­tyneet jo ennen korona-­aikaa selvästi. Varsinkin koulua käymät­tömyys on viheli­äinen ongelma, johon ei ole yksittäistä ratkaisua. Kun koulut olivat viime vuonna kiinni, etä­opintojen mahdol­listama koulua käymättömyys jäi joillakin nuorilla päälle.

Minä itse pärjään, mutta jatkuvasti painaa huoli asiakkaista. Nuori oppii koulun­käynnissä muun muassa rytmit­tämään elämäänsä, jos arjen perus­asioiden hallinnassa on puutteita.

Nuoret asiakkaani ovat jo varmasti kurkkua myöten täynnä sitä, kun yritän selittää, miksi on niin tärkeää, että koulussa käydään.

Koronan pitkäaikaisvaikutus syrjäytymiseen on todellinen uhka.

Aluksi olin huolissani asiakkaiden jaksamisesta, mutta nyt huolen rinnalle on noussut toinen konkreettinen tarve. Kosketus.

Tämä tarve heijastuu myös tulevaisuuteen.

Jos toinen itkee tai on surullinen, aina sanat eivät riitä. Ihmissuhdetyössä pelkkä puhe ja etäyhteys jää vaillinaiseksi.

On paljon tilanteita, joissa toivoisi, että voisi jo laskea käden asiakkaan olkapäälle tai halata häntä.