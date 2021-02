Rakennusalan petosjutussa tuomittiin 21 – järjestelyissä liikkui yli seitsemän miljoonaa euroa

Päätekijälle tuomittiin neljä ja puoli vuotta vankeutta.

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut kaikkiaan 21 henkilöä laajassa rakennusalan petosjutussa. Kaksi heistä sai ehdottoman vankeustuomion ja loput ehdollisen.

Tuomiot tulivat törkeistä veropetoksista, törkeistä työeläkevakuutusmaksupetoksista ja törkeistä kirjanpitorikoksista.

Käräjäoikeuden tiedotteen mukaan kuittikaupassa ja muissa petollisissa järjestelyissä liikkui yli seitsemän miljoonaa euroa. Rikokset alkoivat käräjäoikeuden mukaan loppuvuonna 2008 ja jatkuvat vuoteen 2014.

Vilpillistä liiketoimintaa on käräjäoikeuden mukaan harjoitettu neljän yhtiön kautta. Niiden vastuuhenkilöinä on ollut osittain samoja henkilöitä.

Toimintaan on kuulunut laajaa kuittikauppaa ja niin sanottua nimenvuokrausta, kertoo oikeus tiedotteessa. Lisäksi yhtiöillä on ollut omaa, lähinnä rakennusalaan liittyvää toimintaa, josta esimerkiksi verojen ja työeläkevakuutusten maksut on laiminlyöty.

Oikeus tuomitsi neljän ja puolen vuoden vankeuteen päätekijäksi luonnehditun Matti August Vuoren, 55. Mika Petteri Savioja, 54, sai kahden ja puolen vuoden vankeustuomion.

Lisäksi 19 muuta sai ehdollisia vankeustuomioita. Niistä lyhin on neljä kuukautta, pisin taas vuosi ja 11 kuukautta.

Kuittikauppaa ja nimenvuokrausta harjoittivat käräjäoikeuden mukaan neljä eri yhtiötä: Abcontec, Viseta, Riote ja Kujurak.

