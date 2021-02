Huoli heräsi, kun Kiinasta tuli videoita, joissa oudosti sairastuneet kaatuivat kadulle – näin korona muutti THL:n Hanna Nohynekin elämän

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek on nähnyt pahoja epidemioita myös ennen koronaa. Koronan vaikutukset silti yllättivät.

Korona mullisti vuosi sitten dramaattisesti suomalaisten elämän. Miten monin eri tavoin – siitä kertovat IS:n artikkelisarjassa sekä korona-ajan tunnetut kasvot että tavalliset kansalaiset.

Sairastuin itse koronaan pian sen jälkeen, kun olin maaliskuussa ollut kokouksessa Tukholmassa. Se oli EU:n tartuntatautiviraston kokous, viimeinen fyysinen, joka on järjestetty.

Sellaisessakin virastossa, jonka pitäisi olla parhaimmin tilanteen tasalla, oli vielä poskisuudelmia ja halauksia. Se kertoo siitä, että menee aikaa ennen kuin käsitys riskistä muuttuu toiminnaksi.

Työssä on auttanut, kun oireiden kirjo tuli tutuksi. Väsymys, lihassäryt, hengästyneisyys, yskä ja makuaistin menetys.

Pystyin olemaan kotona ja yritin tehdä töitä vaikka sängystä käsin. Kerran nukahdin kesken WHO:n kokouksen. Heräsin siihen, kun joku huutaa nimeäni.

Mieheni sairastui vakavammin. Olin itse niin väsynyt, etten tajunnut, kuinka kipeä hän oli.

Vuosi sitten Kiinasta alkoi tulla ensimmäisiä filmejä, joissa ihmiset kaatuivat kadulle. Siitähän ei ole vieläkään tietoa, olivatko videoiden ihmiset koronapotilaita.

Mutta seurasin silloin joka päivä WHO:n pääjohtajan tiedotustilaisuuksia.

Silloin tuli tutina, että mitä tämä on. En arvannut, että ihan tällaista.

Olen ollut kehitysmaissa töissä ja nähnyt pahoja dengue-epidemioita ja muita.

Vaikka tähänkin vuoteen on mahtunut pelkoa ja kauhua, on ollut myös ilon hetkiä.

Tuntee tekevänsä työtä, jolla on merkitys. Samalla oppii itse ja eteen tulee ihan vallankumouksellisia asioita.

Kuten tämä rna-rokote. Sitä on kehitetty parikymmentä vuotta ja nyt näkee, että se vihdoin toimii.

Kun ensimmäiset tulokset Biontech-Pfizerin rna-rokotteen tehosta tulivat, ajattelin, että vau.

Se ei ole vallankumouksellista pelkästään koronan näkökulmasta. Tässä on vihdoin tekniikka, jolla voidaan nopeasti tehdä rokotteita influenssaa, RSV:tä ja monta muuta taudinaiheuttajaa vastaan.

Työni THL:ssä on palavereja, tutkimussuunnitelmien tekoa, datan katsomista, artikkeleiden lukemista ja suositusten tekemistä.

Olen pitänyt matkalääketieteellistä vastaanottoa, mutta se loppui kahdesti. Ensin kun itse sairastuin ja sitten, kun kukaan ei enää matkustanut. Kaikki siitä vapautunut aika on ollut hyödynnettävissä tähän työhön.

Vauhti on nyt ollut hirveän kova. Aiemmin päätöksenteon pohjana on käytetty valmiita tieteellisiä julkaisuja, joihin on voinut perehtyä rauhassa. Nyt päätöksiä rokotehankinnoista pitää tehdä ennen kuin on edes nähnyt dataa. Korkeintaan lupauksia siitä, milloin dataa on saatavilla.

Lisäksi läpinäkyvyydessä on ongelmia ainakin EU:ssa. Lääkeviranomaiset saavat tietoa myyntiluvan myöntämistä varten, mutta me kansanterveyslaitoksessa emme saa sitä samaa dataa. Kuitenkin strategioita ja suosituksia pitäisi luoda näyttöön pohjaten.

Toivoisin, että pääsisimme tästä pandemiakeskeisyydestä. Elämässä on niin paljon muutakin.

Meidän pitäisi saada oikeisiin mittasuhteisiin se, minkä keskellä nyt elämme ja mitkä ovat isompia kysymyksiä.

Ilmastonmuutos ja lajien väheneminen saisivat olla enemmän keskiössä. Ympyrä sulkeutuu, kun ymmärretään, että eläinten elintilan väheneminen synnyttää uusia epidemioita.