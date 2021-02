10 kuvaa vuosien varrelta: Nyt korona vei abeilta tämän huippu­hetken – ”Penkkari­ajeluita on odotettu vuosia, monet ihan pienestä saakka”

Edellisen kerran ikiaikaisen penkkariajeluiden perinteen katkaisi sota, nyt sen teki koronavirus.

Ei kuorma-auton lavalla remuavia abiturientteja, ei hauskoja iskulauselakanoita lavan kyljessä, ei lumihankeen lasten ja miksi ei varttuneempienkin iloksi lentäviä karkkipommituksia.

Koronaepidemia iski tähänkin, katkaisi ylioppilaskokelaiden koulunkäynnin päättymistä juhlistavan ikiaikaisen, jo hevosrekiajeluilla alkaneen perinteen, jonka historia on yhtä pitkä kuin lukio-opetus.

– Harmittaahan se, ensin on oltu kuukausia etäopetuksessa ja sitten penkkariajelutkin perutaan, lukiolaisten liiton puheenjohtaja Emilia Uljas tiivistää monen kokemat tuohtuneet tunnot sivistyneeseen muotoon.

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi suosituksen, että penkkariperinteiseen keskeisesti kuuluvia penkkariajeluita ei helmikuussa 2021 järjestetä. Sen mukaan eletään, sopeudutaan, mutta eihän se harmitusta poista.

– Penkkariajeluita on odotettu vuosia, monet ihan pienestä saakka ja sitten niitä ei tule. On todella ikävä fiilis, sillä ajelut on ollut aivan keskeinen perinne abiturienttien juhlinnassa.

Vanhojen tanssien siirtämistä kevääseen on väläytetty monessa lukiossa, mutta karnevaalihenkisempien penkkariajeluiden kohdalla samasta ei ole ollut puhetta.

Uljaksen mukaan vaihtoehtoisia penkkaripäivän viettotapoja on yritetty kehittää eri puolilla Suomea.

– Riippuu opetuksen järjestäjästä. Osa sallii järjestettävän pienimuotoisimpia kokoontumisia koulussa. Olen kuullut, että jossain katsotaan abi-video yhdessä ja pukeudutaan sinne samalla tavalla kuin penkkariajelulle, Uljas kertoo.

Myös etäpenkkareita on kehitelty korvaamaan liki jokaisen lukion penkkariperinteisiin kuuluvat abi-showt ja penkkariajelut.

– Olen kuullut, että etänä tehdään esimerkiksi abipalkitsemisia.

Lukiolaisten liiton puheenjohtajan mukaan into vaihtoehtoisten juhlatapojen kehittelyyn on ollut vaihtelevaa.

– Takana on etäopiskelua ja poikkeusaikaa, niin abeilla alkaa olla taisteluväsymystä, Uljas sanoo.

Nousukauden noste siivitti juhlatunnelmaa Kallion lukion penkkaririehassa 1998.­

Penkkarijulisteet ovat lahjomaton oman aikansa kuvastin. Niin se oli 1982, kunUrkin eli Urho Kekkosen kausi vaihtui Manuun eli Mauno Koivistoon hieman penkkariajeluiden jälkeen.­

Hevosreki teki tilaa kuorma-autoille ylioppilaiskokelaiden juhlaperinteessä 1900-luvun alussa. Umpikumirenkailla varustettu jo museoikäinen auto kelpasi mitä parhaiten vuoden 1930 penkkariajelun ajoneuvoksi.­

Oman lukion nimi ylpeästi esillä, kun Ressun lukion abit lähtivät penkkariajelulle 1957.­

Raitiovaunua viriteltiin ympäristöystävällisemmäksi korvaamalla kuorma-auto raitiovaunulla. Kokeilu tehtiin Helsingissä 10 vuotta sitten, mutta kuorma-autoperinne on pitänyt pintansa.­

Kevään 1975 penkkariajelut ja erityiskorkeat lisälaidat lavalla.­

Museoauto abien käytössä Kaivopuistossa 2006.­

Penkkarijulisteiden riemusanomaa Helsingissä 16. helmikuuta 2017, kun koronasta ei ollut vielä hajuakaan.­