Jyrki Lehtolan kolumni: Onko vihervasemmistolainen hallitus tehnyt kulttuuriväestä liian sisäsiistiä?

Jos vallassa olisi oikeisto, kai te edes silloin raivoaisitte ettekä olisi tuolla lailla nynnyjä, kyselee Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Terveisiä täältä hallituksesta kaikille kivoille kulttuuri-ihmisille!

Pus pus!

Tiedättekö, mitä me täällä tehdään, kun me kuullaan sana kulttuuri? Me katsotaan toisiimme kysyvästi, sitten kaikki alkavat etsiä sitä lappua, jossa lukee, että kulttuuri on hirveän tärkeää, nam, kansakunnan sielu ja jotain, luetaan se lappu ääneen ja siirrytään tärkeämpiin asioihin.

Sori, niin se vain on!

Kovasti olette te kulttuuri-ihanuudet kertoneet koronakohtalostanne. Pohjalla olette, ette jaksa enää, näinkö vähän meitä arvostetaan.

Kiinnostavia tunteita, on saanut ajattelemaan teidän tilannetta vakavasti! Voi kun korona joskus loppuisi ja pääsisi teatteriin ja keikoille!

Sellainen hämärä tunne tässä on kuitenkin tullut, että jotain on kymmenen vuoden aikana tapahtunut.

Museot menivät kiinni, musiikki loppui ja näyttämöt tyhjenivät, mutta vähän tuntui siltä, että osa kulttuuri-ihmisistäkin oli vain, että ikävää, voi voi, ja käänsi Netflixin edessä kylkeään.

Sitten ovat ne, joille kulttuuri on sitä, että ne ovat katsoneet 20 vuotta Salattuja elämiä ja mumisevat naksupussi päässään, että hankkisivat taiteilijat kunnon ammatin ja lopettaisivat tuon pelleilyn.

Nämä ihmiset teidän tulisi nyt tavoittaa, kun meistä ei hallituksena ole mihinkään ilman niitä.

Oltiin ensin täällä kovin ihastuneita, kuinka hyväkäytöksisiä te olette, kun te olette käyneet kylässä ja kertoneet kohtalostanne sillä lailla liikuttavasti, että vau. Sitten kävi mielessä, että sekö teidän ongelmanne on, onko teistä tullut liian sisäsiistejä?

On ihmetelty, mistä se johtuu. Siitäkö, että teillä on nyt itsenne näköinen hallitus, jolle te haluatte olla kilttejä? Jos vallassa olisi oikeisto, kai te edes silloin raivoaisitte ettekä olisi tuolla lailla nynnyjä?

Sori nyt vain, mutta me emme voi oikein auttaa, jos te ette ensin tee jotain muutakin kuin väsäilette kirjeitä yleisönosastoille.

Te vaaditte solidaarisuutta, mutta ensin olisi hyvä nähdä sitä teidän piirissänne. Aika hiljaa ovat olleet ne kirjailijat, näyttelijät, kuvataiteilijat, ohjaajat tai tekniikan työntekijät, joiden ansaintalogiikkaan korona ei ole niin paljon vaikuttanut. Se Jari Tervokin kirjoittaa koirastaan enemmän kuin teistä.

Jos saisitte vähän sisäistä solidaarisuutta aikaan, voisitte yrittää laajentaa sitä television ja radion tekniseen henkilökuntaan, kun teidän tuottamalla sisällöllä nekin usein elävät.

Sen jälkeen Salatut elämät katkeaisi kesken lauseen, tv-uutiset pimenisivät, kukaan ei puhuisi radiossa itsestään tai Trumpista ja Netflix olisi muuttunut turkinkieliseksi.

Siitä syntyisi sellainen melu, että meidän olisi pakko tehdä jotain eikä vain lupailla niitä näitä niin kuin lapselle tai äänestäjälle.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.