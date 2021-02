Airiston veneturma käräjillä – moottoriveneilijälle syytteet kahden kuolemasta

Miestä syytetään muun muassa törkeistä kuolemantuottamuksista.

Merioikeuden kokoonpano käsittelee kahden ihmisen hengen vaatinutta Airiston veneturmaa Helsingin käräjäoikeudessa.

Turma sattui länsirannikolla Airiston selällä Paraisilla 3. elokuuta 2019. Syytetyn miehen ohjaama 15-metrinen moottorivene törmäsi 8-metriseen moottoripurjeveneeseen, jossa olleista viidestä ihmisestä kaksi kuoli ja kaksi loukkaantui.

Syyttäjä Matias Londen vaatii moottorivenettä ohjanneelle 53-vuotiaalle miehelle rangaistusta törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kahdesta törkeästä kuolemantuottamuksesta ja kahdesta törkeästä vammantuottamuksesta.

– Hän on laiminlyönyt asianmukaisen tähystyksen ja väistämisvelvollisuuden, Londen sanoi.

Moottorivene törmäsi syyttäjän mukaan pienemmän moottoripurjeveneen vasempaan kylkeen nousten sen päälle ja kulkien osin sen yli. Syyttäjä sanoi, että moottoriveneen nopeus oli 23 solmua, kun moottoripurjeveneen vauhti oli noin viisi solmua.

Syytetty kiistää syytteet. Puolustus katsoo, että yhteentörmäyksessä oli kyse tapaturmasta eikä törkeästä tuottamuksellisuudesta.

Paikalla oikeudessa on kuolonuhrien omaisia ja loukkaantuneita uhreja. Heillä on mittavat korvausvaatimukset syytettyä kohtaan.

Koska kyseessä on merioikeuden juttu, oikeuden kolmen tuomarin kokoonpanoa on täydennetty kahdella asiantuntijajäsenellä. Merioikeuden jutut on keskitetty Helsingin ja Ahvenanmaan käräjäoikeuksille. Siksi länsirannikolla tapahtuneen turman oikeuskäsittely on pääkaupungissa.

Juttua istutaan Helsingin oikeustalon turvasalissa. Tämä ei oikeuden mukaan johdu turvasyistä, vaan jutturuuhkasta. Korona on ruuhkauttanut tuomioistuimet.

Korjaus kello 10.45: Moottoripurjeveneen nopeus oli noin viisi solmua, ei kahdeksan solmua kuten jutussa alun perin luki.

Kaksi henkeä vaatinut turma sattui Airiston selällä 3.8.2019.­