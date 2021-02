Virologi Olli Vapalahden työ oli aiemmin hieman ”kummajaishommaa” – kun koronavirus tuli, kaikki muuttui

Virologi Olli Vapalahti on nykyään melkein jokaiselle suomalaiselle tuttu.

Korona mullisti vuosi sitten dramaattisesti suomalaisten elämän. Miten monin eri tavoin – siitä kertovat IS:n artikkelisarjassa sekä korona-ajan tunnetut kasvot että tavalliset kansalaiset.

Vielä hieman yli vuosi sitten elin kohtuullisen kiireellistä elämää, mutta kauempana julkisuuden valokeilasta. Zoonoosivirusten tutkimusta pidettiin aiemmin muutenkin vähän sellaisena kummajaishommana.

Koronaviruksen myötä kaikki muuttui.

Toimittajat alkoivat soitella päivittäin, ja työmäärä lisääntyi muutenkin.

Tiesimme laboratorioryhmän kanssa alusta lähtien, että edessä olisi kiireinen vuosi.

Vuoden aikana on ollut hankalaa suunnitella yhtään mitään, sillä pandemia on ollut aina askeleen edellä.

Siksi kaikki on ollut vähän sellaista tulipalojen sammuttelua. Välillä on tuntunut siltä, että vuoteen on kuulunut liikaa työtä ja stressiä.

Yksi suurimpia henkilökohtaisia muutoksia on ollut julkisuudessa oleminen. Olen antanut ennen koronaakin haastatteluja, mutta nykyään se on päivittäistä.

On koko ajan oltava valmiina paketoimaan tietoa ja antamaan vastauksia asioista, joista on itsekin välillä vähän epävarma. Pidän haastatteluja hyvin tärkeinä, mutta toki nekin ovat lisänneet työmäärää.

Monelle suomalaiselle tunne väsymyksestä on uskoakseni melko samankaltainen. Henkilökohtaisesti kaikkein vaikeimmalta on kuitenkin tuntunut se, että omalle perheelle ei ole ollut aikaa niin paljon kuin olisin halunnut.

Viime kevään aallon myötä huomasin, että myös tutkimusryhmä alkoi olla aika väsynyt. Tunnen, että teemme tärkeää työtä, mutta etenkin korona-aikana työmäärä on lisääntynyt valtavasti entiseen verrattuna. Vapaa-aikaa on hankalaa suunnitella.

Lohtua on tuonut se, miten hyvin Suomi on selviytynyt korona-ajassa suhteessa muihin maihin.

Loputtomalla työmäärälläkin on rajallisuutensa.

Levon merkitys on osoittautunut olennaiseksi. En tosin varmaan ole kovin hyvin onnistunut ajankäyttöäni organisoimaan. Olen liikkunut luonnossa ja katsonut perheen kanssa yhdessä sarjoja. Lisäksi harrastan pianonsoittoa.

Kun joutuu keskittymään välillä muihin asioihin, koronankin voi unohtaa hetkeksi.

Korona-ajan mukanaan tuoma kiire ei kuitenkaan ollut minulle odottamattomin asia korona-ajassa.

Eniten yllätti se, miten hauras yhteiskunta on tämän tyyppisessä tilanteessa ja miten sekavaa länsimaiden vastaus yhteiseen ongelmaan on ollut. Globaalisti koordinoidummalla otteella olisi varmasti päästy parempaan lopputulokseen.

Yhdeksi ratkaisuksi toivon nykyistä parempaa informaatiostruktuuria.

Internet-aikakaudessa on hyvää se, että tieto kulkee nopeasti, mutta samalla se on osa ongelmaa. Selkeää ja totuudenmukaista informaatiota on hankalaa saada yhtenäisesti kaikille.

Ehkä yhtenäisen informaation tuottaminen olisi ollut 20 vuotta sitten jopa helpompaa, kun someaikaa ei vielä ollut. Toki silloin osa uudesta tiedosta olisi voinut jäädä katveeseen.

Tulevaisuus on vielä kaikille tuntematon, mutta olen positiivinen. Uskon, että lähitulevaisuudessa koronavirus saadaan kuriin ja ihmiset pääsevät taas palaamaan normaaliin elämään.

En voi varsinaisesti sanoa pelkääväni hirveästi mitään tulevaisuudessa, mutta huolia minulla on.

Olen huolissani siitä, miten luottamus yhteiskuntaan saadaan säilymään korona-ajan yli ja miten muihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen torjumiseen saadaan yhteistä tahtotilaa.

Toisena huolenaiheenani on nuorten jaksaminen. Kun pandemia-aika on ohi, nuorten osallistaminen ja mielenterveys tulisi nostaa ykkösasiaksi, sillä tulevaisuus on heissä.

Kun nyt on nähty, miten valtavat tappiot viruksesta voi syntyä yhteiskunnalle, ehkä ymmärretään, että perinteisten sotaskenaarioiden rinnalla suurvaltojen kannattaa uhrata yhden hävittäjäkoneen hinta infektiouhkiin varautumiseen.