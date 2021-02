Juha Sundqvist, 59, työskenteli hotelli Presidentissä 40 vuoden ajan – sitten tuli korona, ja kaikki loppui

Viime kesänä Juha Sundqvist, 59, saapui avaamaan hotellia ja sai irtisanomislapun käteensä. Sen jälkeen kaikki on ollut uuden opettelua.

Korona mullisti vuosi sitten dramaattisesti suomalaisten elämän. Miten monin eri tavoin – siitä kertovat IS:n artikkelisarjassa sekä korona-ajan tunnetut kasvot että tavalliset kansalaiset.

Olin töissä Helsingin Sokos Hotel Presidentissä 40 vuoden ajan ja hotellipäällikkönä 1990-luvulta lähtien. Kesäkuussa 2020 palasin lomautukselta avaamaan hotellin vain kuullakseni, että minut oli irtisanottu.

Vielä viime vuoden tammikuun alussa teimme ennätystuloksen ja kärsimme henkilöstöpulasta. Jo tammi-helmikuun vaihteessa merkit alkoivat kuitenkin olla toisenlaiset. Varauksia peruttiin, koronavirus alkoi konkretisoitua työpaikalla.

Kun Uusimaa suljettiin maaliskuussa, samalla suljettiin hotelli. Henkilökunta lomautettiin toukokuun loppuun asti.

Hieman ennen kesää saimme kuulla, että hotelli avattaisiin uudelleen 1. kesäkuuta. Olimme henkilökunnan kanssa tietysti hyvin innoissamme. Hoidimme yhdessä avausjärjestelyt kuntoon ja valmistauduimme kesäkauden avaukseen.

10 päivää myöhemmin sain käteeni irtisanomislapun. Sen jälkeen elämä on ollut kovin erilaista.

Irtisanominen tuli minulle yllätyksenä. Yritin kovasti kysellä, mikä irtisanomisen syy oli minun kohdallani.

Esimiehenikin kertoi olevansa yllättynyt, sillä päätös oli tullut ylemmältä taholta. Perusteena olivat paperin mukaan vain ”tuotannolliset ja taloudelliset syyt”.

Asia on jäänyt kaihertamaan. Olin pärjännyt työssäni kaikilla mittareilla hyvin.

En ollut kuitenkaan ainut. Yt-neuvottelut koskivat kategorisesti samoja tehtäviä, eli vanhempia työntekijöitä esimiespuolelta ja ilmeisesti myös asiantuntijapuolelta.

Pitkään talossa olleita ihmisiä joutui lähtemään.

Olinkin hyvin hämmentynyt lukiessani tämän vuoden helmikuun alussa uutisen Sokotelin yt-neuvotteluista. Kerrottiin, että Sokotel aloittaa yt-neuvottelut hotelleissaan ja selvittää, voisiko osan tai kaikki irtisanotuiksi joutuvat työllistää uudelleen. Mietin, että kyllähän yt-neuvottelut pyörivät jo viime vuoden kesäkuussa. Silloin moni pitkäaikainen työntekijä joutui lähtemään, mutta emme me saaneet apua.

Hotellialan kulunut vuosi on muutenkin ollut katastrofaalinen. Ala elää lähes täydellisessä pysähdyksessä, ja työympäristö on muuttunut täysin. Jos ennen hotellin vastaanotossa oli kolme ihmistä, nyt siellä on yksi vastaanottovirkailija kerrallaan.

Useat hotellit, kuten hotelli Presidentti, elävät pääasiassa ulkomailta tulevista turisteista. Pelkkä suomalaisten matkustelu ei riitä.

Olen myös miettinyt kauhulla sitä, mitä yleistynyt etätyö tekee hotellialalle, kun ihmiset eivät enää tee työmatkoja yhtä paljon kuin ennen.

Suurin elämässäni tapahtunut muutos työn päättymisen jälkeen oli se, että sosiaalinen elämäni katosi.

Harrastan nyrkkeilyä, mutta rajoitukset vaikuttivat myös harrastukseeni. Niinpä olen viettänyt suurimman osan ajasta kotona vaimon kanssa kaksin.

Syytän hieman itseäni siitä, että työni on ollut minulle niin iso sydämen asia, että työelämän ulkopuoliset suhteet ovat jääneet paljon vähemmälle. Tämän totuuden kohtaaminen on ollut henkisesti raskasta.

40 vuotta samassa paikassa töitä tehneenä minua välillä hävetti, kun nuoremmat työkaverit hämmästelivät pitkää uraani. Mietin, olisiko minunkin pitänyt kouluttautua lisää ja kokeilla välillä jotain muuta. Se ei koskaan kuitenkaan käynyt suuremmin mielessä, sillä olin kutsumustyössäni.

Elin työlleni. En olisi ikinä uskonut, että se tulisi vielä kostautumaan.

Alitajuntaisesti vanha työpaikka on edelleen mielessä, sillä näen yhä lähes joka yö unia, joissa seikkailevat vanhat asiakkaat ja työkaverit vuosikymmenten varrelta.

Vuosi on ollut erittäin raskas.

Olen hakenut aktiivisesti uusia työpaikkoja, jotka sivuavat edes jollain tapaa omaa työkokemustani. Yleensä vastauksena on kuitenkin vain kaunis kiitos hakemuksesta.

Itsekin rekrytointeja tehneenä ymmärrän rekrytoijia tämän suhteen. Kyllä se valitettavasti vain niin on, että jos rekrytoijan täytyy tehdä valinta 59- ja 30-vuotiaan välillä, valinta kohdistuu nuorempaan.

Tämän ikäisenä ei ole helppoa olla työmarkkinoilla. Odotukseni työn saamisen suhteen ovat aika pessimistiset. Se on tietysti kurjaa.

Kaiken lisäksi jäin puolen vuoden päähän kuuluisasta eläkeputkesta. Jos en saa uusia töitä, elän työttömyyskorvauksella eläkeikään asti, ja se pelottaa.

Lisäksi oma jaksaminen mietityttää. Miten pitkään mielenterveys kestää, jos työhakemuksista tulee jatkuvasti takaisin pelkkiä kieltäviä vastauksia?

Tulevaisuudelta toivon ennen kaikkea samaa kuin kaikki muutkin suomalaiset. Toivon pandemian ja rajoitteiden päättyvän.

Suurin henkilökohtainen toiveeni on tietysti se, että läheiset pysyisivät terveenä ja saisin vielä töitä.

En aio luovuttaa, vaikka tulevaisuus vähän pelottaakin. Tiedän alasta hyvin paljon ja uskon, että minulla olisi sille vielä paljon annettavaa. Siksi jatkan työnhakua ja toivon, että vielä onnistaa.