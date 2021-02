Kirpakka pakkassää jatkuu lähipäivien ajan

Länsi-Lapin yli liikkuu vähäisiä lumisateita Pohjois-Pohjanmaalle, muuten sää on poutainen ja pakkaset jatkuvat.

Eteläosassa on pääosin aurinkoista, mutta ajoittain pilvisyys on runsaampaakin. Keskiosassa pilvisyys on runsainta maan keski- ja itäosassa, länsirannikon tuntumassa on aurinkoisinta. Alueellista vaihtelua esiintyy silti.

Lapissa päivä alkaa varsin pilvisenä ja Länsi-Lapin yli liikkuu lumisateita etelään, mutta päivällä sää selkenee. Illalla Käsivarren Lappiin leviää lännestä runsaampaa pilvisyyttä, yöksi pilvisyys lisääntyy koko Lapissa.

Päivällä pakkasta on yleisesti ottaen 10 - 20 astetta, mutta paikallisesti pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Lapin tuntumassa sitä voi olla hieman enemmänkin. Pakkassäässä paikallisvaihtelut ovat suuria, niihin vaikuttaa erityisesti pilvisyys ja pienikin tuulenvire.

Perjantaina runsaamman pilvisyyden vyöhyke kulkee Suomen yli itään. Länsi-Lapissa, maan keskivaiheilla ja illalla Kaakkois-Suomessa tulee siihen liittyen paikoin myös hieman lumisadetta.

Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla sää selkenee lännestä alkaen. Luoteis-Lapissa sateita tulee paikoin vielä illallakin, mutta Koillis-Lapissa sää selkenee.

Päivällä pakkasta on lännessä, myös rajan tuntumassa Länsi-Lapissa 5 - 10 astetta, muualla pakkasta on 10 - 20 astetta. Paikallisvaihtelut ovat suuria pakkaslukemissa tänäänkin.