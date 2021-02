Neljältä isolta kaupungilta hätähuuto nuorten syvenevästä ahdingosta koronakriisin keskellä: ”Lapsia katoaa”

Vantaan kaupungin mukaan korona-aika on lisännyt lasten ja nuorten masennusta ja yksinäisyyttä. Myös Jyväskylästä, Tampereelta ja Turusta kantautuu huolestuttavia tietoja lasten ja nuorten hyvinvoinnista.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljasella oli keskiviikkona järjestetyssä tiedotustilaisuudessa karua kerrottavaa lasten ja nuorten hyvinvoinnista korona-ajan keskellä.

Nuorilla on havaittu yhä enemmän ahdistusta, itsetuhoisia ajatuksia, yksinäisyyttä, väkivallan käyttöä, koulukiusaamista, päihteiden käyttöä ja eriarvoisuutta.

– Kun suljettiin harrastuksia, samalla lisättiin eriarvoisuutta. Kun kaupungin ilmaiset palvelut olivat kiinni, vähävaraiset perheet eivät voineet käyttää palveluita, Viljanen kertoi Vantaan tiedotustilaisuudessa.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.­

Myös koulupudokkaat huolestuttavat Vantaalla.

– Nyt on havaittu, että lapsia katoaa. Keväällä tällaista ei vielä ollut, mutta nyt on nähty, ettei lapsia tule kouluun.

Pitkään jatkunut koronatilanne näkyy myös kotiväkivaltatapausten määrän lisääntymisenä.

– Kotikeikoilta on raportoitu rankkoja kokemuksia. Lapsi on lähisuhdeväkivallassa aina uhri.

Huolestuttavan tilanteen takia Vantaalla on lisätty esimerkiksi opettajien ja psykologien määrää. Lisäksi nuorisotyöntekijät ovat alkuvuonna tavoittaneet yhä enemmän nuoria esimerkiksi ostoskeskuksissa ja kaduilla.

Jyväskylä: Nuorten ahdistus kasvanut, väkivaltatilanteita yhä enemmän

Perheiden ennaltaehkäisevien palveluiden palvelujohtajan Päivi Kalilaisen mukaan nuorten pahoinvointi näkyy myös Jyväskylässä.

– Kaikissa lasten ja nuorten palveluissa on nähty vaikutuksia. Nyt kun alkuvuosi on eletty ja varmaan odotettiin, että tämä tilanne olisi lauennut aikaisemmin, niin nyt näyttäisi siltä, että nuoret kokevat tilanteen pitkittymisen raskaaksi.

– Selvästi tämä tilanne on heikentänyt niiden nuorten asemaa, joista on ollut muutenkin huolta.

Jyväskylän lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja Päivi Kalilainen.­

Kalilaisen mukaan jonot ovat Jyväskylässä kasvaneet nuorille ja lapsille suunnatuissa mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

– Nuorten ahdistus on kasvanut selvästi. Nuoret ovat kääntyneet sisäänpäin ja on tullut vakavaa reagointia, eli on tullut esimerkiksi yllättäviä väkivaltatilanteita.

– Nuorissa on näkynyt mielialan laskua ja näköalattomuutta, ahdistusta ja masennusta sekä huolta omasta oppimisesta ja tulevaisuudesta ylipäätäänkin.

Jyväskylässä lasten ja nuorten ongelmia on lisännyt perheiden yhä hankalampi taloudellinen tilanne.

– Taloudellista epävarmuutta on ja nämä vanhempien rahahuolet ja vaikeudet ovat näkyneet meidän palveluissa.

Kalilainen pelkää, että vaikutukset lasten ja nuorten mielenterveyteen voivat jatkua pitkäänkin.

– Kaikki me kokeneet ammattilaiset ennakoimme sitä, että tässä tulee varmasti pitkäaikaista, jopa vuosia kestävää palvelun tarvetta, mitä ei kaikkea edes vielä tunnisteta.

Haasteiden takia Jyväskylässä on lisätty esimerkiksi etä- ja läsnäolevien palveluiden saantia sekä tehostettu ammattilaisten rekrytointia.

– Olemme myös tiivistäneet yhteistyötä koulun ja oppilashuollon sekä muiden lapsiperheiden palvelujen välillä sekä kehittäneet uusia palveluohjaustoimintoja.

Tampere: Nuorilla päihde- ja mielenterveysongelmia, jonot kasvaneet lastensuojelussa

Huolestuttavia tietoja kantautuu myös Tampereelta.

Tampereen sosiaali- ja terveyspalvelujen johtajan Taru Kuosmasen mukaan nuorilla on yhä enemmän päihde- ja mielenterveysongelmia.

Tampereen sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja Taru Kuosmanen.­

Kuosmasen mukaan asiakasmäärät ovat vuoden aikana kasvaneet sekä lastensuojelussa että lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa.

– Sellaisia perheitä on tullut esiin, jotka eivät välttämättä ole aikaisemmin olleet lapsiperheiden sosiaalipalveluissa, Kuosmanen kertoo.

Myös perheiden eriarvoistuminen näkyy Vantaan tapaan Tampereella.

– Näin korona-aikana näkyy tämä perheiden erilainen tilanne. Tietysti meillä on Suomessa puhuttu aikaisemminkin tästä eriarvoistumisesta, mutta se on korostunut tässä tilanteessa entisestään.

Tampereella nuorten hyvinvointia seurataan tiukasti ja kaupungissa on tehty jo toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi.

– Olemme suunnanneet lisää tukea mielenterveyden tukemiseen varhaisessa vaiheessa. Nyt keskustellaan myös siitä, voidaanko laittaa enemmän resursseja lapsiperheiden sosiaalipalveluihin ja sosiaalityöhön, koska asiakaspaineet ovat aika kovat.

Turku: Perheväkivaltatapauksia, kiireellisiä sijoituksia sekä nuorten päihteiden käytön lisääntymistä

Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualuejohtajan Sirpa Kurosen mukaan Turussa on seurattu lasten ja nuorten tilannetta tiiviisti viime keväästä lähtien.

– Sosiaalipäivystykset ovat raportoineet perheväkivallan lisääntymisestä ja päihteiden käytön lisääntymisestä. On ollut aiempaa enemmän myös kiireellisiä sijoituksia, joiden taustalla ovat joko vanhempien tai nuorten päihde- tai mielenterveysongelmat.

– Huoli on koronatilanteen myötä kasvanut erityisesti niistä lapsista ja nuorista, joista on tunnettu huolta aikaisemminkin.

Turun perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen.­

Etäopetus on Kurosen mukaan lisännyt koulupudokkaiden määrää Turussa.

– Olemme olleet erityisen huolissamme kouluja käymättömistä nuorista, erityisesti heistä, joilla on ollut jo aiemmin paljon poissaoloja ja joiden kohdalla etäopetus on aiheuttanut sen, että koulusta pois jääminen on entistä helpompaa.

Turussa pyritään kitkemään nuorten ongelmia lisäämällä tuen määrää.

– Pyrimme siihen, että kaikki tuki olisi helposti löydettävissä ja meillä on hankkeita käynnissä koulupoissaolojen puuttumiseen. Lisäksi olemme tehostaneet psykososiaalista tukea ja meillä on erilaisia tukipuhelinpalveluita.