Rokotustahtia on syytä kiihdyttää niin paljon kuin mahdollista, arvioi erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Koronavirus sars-cov-2:n uudet muunnokset yleistyvät nopeasti kaikkialla maailmassa. Se aiheuttaa painetta nopeuttaa rokotuskampanjoita ja tarvetta muokata rokotteita. Se herättää myös huolta siitä, että ”alkuperäisen” viruksen sairastaneet voivat saada uuden tartunnan muuntuneesta viruksesta.

Suomi saattaa olla keväällä tilanteessa, jossa Britanniassa kehittynyt virusmuunnos B.1.1.7 aiheuttaa jo puolet uusista koronatartunnoista. Tämä THL:n matemaattiseen malliin perustuva skenaario ei ole ennuste, eikä siinä oteta huomioon valtakunnassa jo meneillään olevia rokotuksia.

Silti kehityskulku näyttää loogiselta ja selvältä. Näin virusmuunnos käyttäytyy muissakin maissa.

Britanniassa, Etelä-Afrikassa ja Brasiliassa toisistaan riippumatta kehittyneet samantyyppiset virusmuunnokset ovat pirullinen käänne kamppailussa pandemiaa vastaan. Tutkijayhteisö, lääkeyhtiöt ja terveysviranomaiset pohtivat parhaillaan kuumeisesti, miten haasteeseen vastataan.

Asiantuntijoilla on yksi ilmeinen vastaus: nyt kannattaa rokottaa niin maan perusteellisesti niillä valmisteilla, joita on jo saatavilla. Kaikki käytössä olevat viisi rokotetta nimittäin tehoavat hyvin koronataudin sairaalahoitoa vaativaa ja kuolemaan johtavaa vaikeaa muotoa vastaan. Ja alustavien tietojen mukaan kaikki näyttävät tehoavan Euroopassa leviävään brittimuunnokseen.

Kalifornian yliopiston tartuntatautilääkäri Monica Gandhi laati rokotteista yhteenvedon, joka on herättänyt Twitterissä paljon kiinnostusta. Gandhi olisi valmis antamaan kaikille riittävän hyvin tutkituille rokotteille nopean hätäkäyttöluvan, jotta rokotustahtia voitaisiin kiihdyttää.

Gandhin taulukon tiedot perustuvat rokotteiden kliinisiin tutkimuksiin. Niiden lisäksi lääkeyhtiöt keräävät jo kovaa vauhtia tietoja rokotteidensa tehosta uusiin virusmuunnoksiin. Suojatehoa selvitetään muun muassa altistamalla virusta laboratoriossa vasta-aineille, joita otetaan rokotteen tai ”alkuperäisen” virustartunnan saaneilta henkilöiltä. Näissä tutkimuksissa kiinnitetään useimmiten huomiota vain vasta-ainetasoihin.

Taulukon merkintä suojasta altistukselta viittaa eläinkokeisiin, joissa koe-eläimiä altistetaan virukselle ja tutkitaan saavatko ne infektion.

Rokotteiden suojateho ei toimi kuitenkaan on/off-periaatteella. Vaikka vasta-ainetasot laskisivat, ei suojateho putoa nollaan. Rokotteet nostavat elimistössä vasta-aineiden lisäksi myös soluvälitteistä immuniteettia: T-soluja.

– Mikä suojaa vaikealta taudilta? T-solut!, kirjoittaa Gandhi twiitissään. Hän viittaa lokakuussa julkaistuun yhdysvaltalaistutkimukseen, jonka mukaan T-soluilla on tärkeä osa immuunisuojan muodostumisessa, vaikka suojan keston selvittäminen vaatiikin vielä lisätutkimuksia.

T-solut ovat valkosoluja, joilla on kyky erilaistua kulloisenkin tilanteen mukaan immuunipuolustuksen kannalta keskeisiin tehtäviin. Erikoistuneita valkosoluja on kahta tyyppiä: Th1- ja Th2-soluja. Th1-solut ohjaavat soluvälitteistä immuniteettia solunsisäisiä taudinaiheuttajia vastaan, kun taas Th2-soluilla on tärkeä merkitys vasta-ainevälitteisessä immuniteetissa solunulkoisia tunkeutujia vastaan.

Taulukosta näkyy, että ensimmäisen polven rokotteet tuottavat hyvin sekä Th1- että Th2-soluja. Juuri se on tärkeä syy rokottaa väestöä käytössä olevilla valmisteilla niin nopeaan tahtiin kuin mahdollista, vaikka vasta-ainetasot uusien muunnosten tullessa eivät nousisikaan yhtä korkeiksi kuin ennen.

” On valtavan iso helpotus tietää, että rokotteet suojaavat edelleen sairaalahoitoa vaativalta taudilta ja kuolemalta.

Monet tutkijat ovat samalla linjalla Gandhin kanssa. Mitä enemmän viruksen etenemistä voidaan hidastaa ja mitä useampi ihminen voi rokotusten avulla välttyä vaikealta koronataudilta, sitä paremmat mahdollisuudet meillä on selvitä uusista muunnoksista.

– On valtavan iso helpotus tietää, että rokotteet suojaavat edelleen sairaalahoitoa vaativalta taudilta ja kuolemalta, sanoo Bernin yliopiston molekyyliepidemiologi Emma Hodcroft verkkolehti Statille.

– Ykköstavoitteena on tällä hetkellä yrittää alentaa kaikin tavoin hintaa, joka joudutaan maksamaan viruksen kulkiessa läpi yhteiskuntien. On tosin totta, että (rokotteiden) suojatehon menetys nostaa esille huolestuttavia kysymyksiä.

Huolta aiheuttavat ennen muuta mutaatiot koronaviruksen piikkiproteiinissa. Ne auttavat virusta väistämään ihmisen vasta-aineita. Yksi niistä on koodinimeltään E484K, ja tutkijat kutsuvat sitä leikkisästi nimellä Erik.

Esimerkiksi Oxfordin yliopiston ja AstraZenecan rokotteen suojateho romahti vain 10 prosenttiin, kun sitä testattiin Etelä-Afrikan muunnosta vastaan. Koska Etelä-Afrikassa jo yli 90 prosenttia uusista tartunnoista on virusmuunnosta, päättivät viranomaiset vetää AstraZenecan valmisteen pois rokotusohjelmasta.

Britanniasta liikkeelle lähtenyt helposti tarttuva virusmuunnos on jo levinnyt laajalle, ja siitä uhkaa tulla vallitseva myös Suomessa. Kuva Lontoosta.­

Kaikesta huolimatta on täysin selvää, että rokotuskampanjat ja epidemian rajoitustoimet vähentävät yhdessä tautitapausten määrää ja hidastavat viruksen leviämistä.

On jo hyviä viitteitä siitä, että rokotukset myös hillitsevät taudin tarttumista eteenpäin ja siten laskevat kuuluisaa tartuttavuuslukua R. Se taas merkitsee sitä, että sairastumisten ja kuolemien määrä laskee ja myös todennäköisyys uusien, potentiaalisesti vaarallisten virusmuunnosten kehittymiseen väestössä pienenee.

Kansainvälinen rokotehankintamekanismi Covax otti maanantaina kantaa tietoihin AstraZenecan rokotteen alhaiseksi raportoidusta tehosta Etelä-Afrikan virusmuunnosta vastaan. Covax kehottaa lääkeyhtiöitä valmistautumaan viruksen muuntumiseen suunnittelemalla sekä uusia tehosterokotteita että kokonaan uusia, muunnettuja rokotteita. Geeniteknologiaan perustuvia rokotteita on kaikeksi onneksi suhteellisen helppo räätälöidä. Myös testejä voidaan muokata sellaisiksi, että ne tunnistavat nopeasti uudet virusmuunnokset.

Covaxin mukaan tarvitaan myös uusia tutkimuksia, joiden avulla rokotevalmisteiden tehosta saadaan entistä selkeämpää ja helpommin tulkittavaa tietoa. Tätä tarkoitusta varten tutkimusten pitää olla riittävän laajoja ja koehenkilöiden pitää edustaa erilaisia väestöryhmiä mahdollisimman laajasti.

Työtä on siis vielä edessä valtavasti ennen kuin maailma pääsee tästä pandemiasta. Mutta kuka olisi vuosi sitten uskonut, että helmikuussa 2021 jo yli 173 000 suomalaista on saanut toimivan ja riittävän turvallisen koronarokotteen?

Tiedeyhteisö tuotti aseet koronaa vastaan ällistyttävän nopeasti, ja niitä aseita voidaan terävöittää. Se luo toivoa tulevaisuudelle.