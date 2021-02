Tämä on Suomen koronatilanne nyt – katso keskiviikon tiedot

Suomessa raportoitiin keskiviikkona 400 uutta tartuntaa ja kolme virukseen liittyvää kuolemaa.

Suomessa raportoitiin keskiviikkona 400 uutta koronatartuntaa ja kolme virukseen liittyvää kuolemaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä Suomessa on tilastoitu 706 koronakuolemaa.

Sairaalahoidossa oli 118 koronapotilasta, joista 16 tehohoidossa. Tehohoidossa olevia oli yksi enemmän kuin tiistaina, mutta sairaalahoidossa olevien kokonaismäärä oli laskenut 11:llä.

Koronavirusrokotteen on saanut Suomessa nyt hieman yli 178 000 ihmistä, mikä on noin 4 500 enemmän kuin tiistaina. Toisen rokoteannoksen saaneita on nyt Suomessa lähes 56 000.

Alueista eniten rokotettuja on Etelä-Suomen Hus-alueella, missä rokotteen saaneita on liki 47 000.

Koronatartuntoja on nyt todettu koko epidemian aikana Suomessa 48 807.

Tartuntojen ilmaantuvuus on Suomessa nyt runsaat 94 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden kahdessa viikossa. Suurin ilmaantuvuusluku on Etelä-Suomen Hus-alueen liki 171 ja pienin Ahvenanmaan hieman yli 13.

Pakkotestaukset puhuttivat keskiviikkona

Hallitus kokoontui keskiviikkona Säätytalolle neuvottelemaan koronatilanteesta.

Ennen neuvotteluiden alkua osa ministereistä vieraili median haastateltavana.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi Säätytalon portailla, että hallituksen esitys pakkotestauksesta rajoilla olisi tarkoitus antaa eduskunnalle ensi viikon perjantaina.

– Lakiesitystä viimeistellään ja tarkoitus on antaa se ensi viikon perjantaina, Marin sanoi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ehti lupailla esitystä eduskuntaan jo viime viikolla. Ilta-Sanomien tietojen mukaan esityksen valmistumista on kuitenkin hidastanut oikeudellisten perustelujen muotoilu.

Marin kiisti, että esitys jumittaisi sosiaali- ja terveysministeriössä.

– Tämä on oikeudellisesti haastava kokonaisuus. Oikeusministeriö on tehnyt tähän useita huomioita ja siltä osin tätä esitystä on muokattu ja korjattu.

Kiuru kommentoi Säätytalon portailla, että esityksen valmistelu on kovassa vauhdissa ja aivan loppusuoralla.

On selvää, että oikeudellinen arvio ei rakennu pelkästään sosiaali- ja terveysministeriön uumenissa. Yhteistyötä tarvitaan sekä oikeuskanslerin että oikeusministeriön kanssa.

– Periaate on se, että meidän täytyy saada terveysturvallisuus toimimaan niin aukottomasti, että me saamme ihmiset testattua rajoilla. Myös avilla [aluehallintovirastolla] on tässä toimivaltaa, Kiuru sanoi.

Kiuru toivoo, että esitys pakkotestauksesta valmistuu mahdollisimman pian.

WHO suosittaa AstraZenecan koronarokotetta myös yli 65-vuotiaille

Maailman terveysjärjestö WHO suosittaa lääkeyhtiö AstraZenecan koronavirusrokotteen käyttöä myös yli 65-vuotiaille ja alueilla, jossa liikkuu virusmuunnoksia. Suosituksen antoi WHO:n 15-henkinen asiantuntijaryhmä.

Tuoreiden tutkimusten mukaan AstraZenecan rokote ei toimi yhtä tehokkaasti Etelä-Afrikasta peräisin olevaa virusmuunnosta vastaan. Lisäksi esimerkiksi Suomessa AstraZenecan koronarokotetta suositellaan toistaiseksi alle 70-vuotiaiden rokottamiseen, sillä tutkimustietoa rokotteen tehosta iäkkäillä on vasta vähän.

WHO:n asiantuntijaryhmän johtaja Alejandro Cravioto kuitenkin kertoi ryhmän uskovan, ettei vanhusten reaktio rokotteeseen voi erota nuoremmista. Siksi asiantuntijat suosittavat rokotetta kaikille yli 18-vuotiaille.

Parodontiitti yhdistettiin koronakuolemiin ja vakaviin tautimuotoihin

Suomalaisten merkittävä kansantauti parodontiitti eli hampaiden kiinnityskudosten tulehdus yhdistetään tuoreessa tutkimuksessa kohonneeseen riskiin saada koronan vakava tautimuoto tai kuolla siihen.

Journal of Clinical Periodontology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin vajaan 600 qatarilaisen potilaan terveystietoja viime vuoden helmikuusta heinäkuuhun.

Tutkijat havaitsivat, että kun muut mahdollisesti vaikuttavat tekijät suljettiin pois, parodontiitti liittyi suurempaan riskiin sairastua koronan vakavaan muotoon, joutumiseen tehohoitoon tai kuolemaan.

Joukko suomalaisia on jo ottanut venäläisen Sputnik-rokotteen

Jotkut suomalaiset ovat jo saaneet venäläisen Sputnik V -rokotteen. Venäjän-kauppaa edistävän East Office -yritysliittymän toimitusjohtajan Lauri Veijalaisen mukaan rokotuksen on saanut Moskovassa henkilöpapereita näyttämällä.

– Tiedän ihmisiä, jotka ovat ottaneet rokotteen siellä, Veijalainen sanoi Taloussanomille.

Sputnik -rokotteen ottaneet suomalaiset työskentelevät Venäjän-kauppaa tekevissä suomalaisyrityksissä.

Korona runteli Jari Litmasta

Entinen huippujalkapalloilija Jari Litmanen sairastui koronavirustautiin viime keväänä. Hän kertoi keskiviikkona tuleviin 50-vuotissyntymäpäiviinsä liittyvässä etähaastattelussa, ettei ole palautunut vieläkään täysin ennalleen viruksen jäljiltä.

– Viime maaliskuun alussa olin vielä erittäin hyvässä kunnossa fyysisesti ja voi sanoa, että myös henkisesti. Sitten ensin sairastin koronan, ja sen jälkeen olen ollut toipilaana. En ole vieläkään palautunut täysin, Litmanen sanoi.

Hänen viimeisistä ammattilaispeleistään tulee tänä vuonna kuluneeksi 10 vuotta.

– Viimeisen vuoden aikana olen vanhentunut enemmän kuin edellisten yhdeksän vuoden aikana yhteensä. Tämä korona ei ole ollut minulle mitenkään kiva asia. Aika kanveesissa on oltu, Litmanen sanoi.Lue lisää: Korona runteli Jari Litmasta – ”Viimeisen vuoden aikana olen vanhentunut enemmän kuin yhdeksässä edeltävässä”

WHO: Uusien koronatapausten määrä on vähentynyt jo neljä viikkoa peräkkäin

Koronatunnelin päässä saattaa näkyä valoa, sillä Maailman terveysjärjestö WHO on kertonut positiivisia uutisia koronaan liittyen. WHO:n mukaan maailmanlaajuisesti uusien koronatapausten määrä on vähentynyt jo neljä viikkoa peräkkäin.

CNN kirjoittaa, että uusia koronatapauksia raportoitiin maailmanlaajuisesti viime viikolla kaikkiaan 3,1 miljoonaa kappaletta, mikä oli 17 prosenttia vähemmän kuin edeltävällä viikolla. Uusia tapauksia raportoitiin vähiten sitten lokakuun loppupuolen.

– Vaikka onkin edelleen paljon maita, joissa uusien tapausten määrä kasvaa, globaalilla tasolla tämä on rohkaisevaa, WHO totesi.