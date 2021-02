Pääministeri Sanna Marin ja Petteri Orpo kävivät sananvaihtoa kokoomuksen ”huojuvaksi taloksi” kuvastusta oppositiopolitiikasta.

Pääministeri Sanna Marin vastasi napakasti kokoomuksen oppositiopolitiikan perään kyselystä sydämistyneelle Petteri Orpolle. Eurooppa-ministeri Tytti Tuppurainen kuvasi aiemmin kokoomuksen ”kangertelua” EU-tukipakettiin liittyen ”huojuvaksi taloksi”.

– Vieläkö te olette sisarpuolueenne Angela Merkelin linjoilla vai lähestyttekö kenties jotain vieraampaa linjaa. Jotain sellaista joka hakee itselleen polttoainetta EU-kriittisyydestä. Mikä on kokoomuksen Eurooppa-linja, Tuppurainen kyseli.

Kysymys liittyi osin oppositiosta esitettyyn kritiikkiin siitä, että Suomi hoiti EU:n tukipakettineuvottelut huonosti, koska Suomen saamiset EU-tukipaketista vähenivät ensimmäisistä arvioista.

Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen puolusti hallitusta ja kuvasi Marinin avanneen asiaa salissa jo hyvin.

– Kysymys on siitä, miten talous kehittyy EU:n eri jäsenmaissa 2021 ja 2020. Niin kokoomus kuin perussuomalaisetkin ovat viime keväänä vaatineet, että rahan jakaminen pitäisi vielä vahvemmin sitoa siihen, miten talous Euroopassa kehittyy. Jos näin olisi tehty, Suomen saanto olisi vieläkin pienempi. Koittakaa nyt päättää, mitä mieltä te olette, Mäkynen tykitti.

Kun Orpo pääsi ääneen hän suuntasi sanansa pääministeri Marinille.

– Ei tästä lopputulemasta eduskuntaa voi pistää tilille. Se on hallituksen muodostama neuvottelulinja, joka käytettiin eduskunnassa ja siellä hallituspuolueilla on enemmistö.

Pian keskustelu kääntyi jo tuttuun Marinin ja Orpon väliseen mittelöön oppositiopolitiikasta, kun kokoomusjohtaja ensin vakuutti Tuppuraiselle puolueensa olevan Suomen Eurooppa-myönteisin.

– Mutta eihän se sitä tarkoita, että me hyväksymme teidän neuvottelemanne sopimuksen tuosta vaan. Tai muutoksen EU:n rakenteissa. Ei tietenkään. Me olemme oppositiossa, emmekä neuvottelemassa. Meillä on oikeus tehdä oppositiopolitiikkaa ja olla kriittisiä niin kotimaan kuin Euroopan tantereillakin. Se on politiikkaa.

Marin tarttui Orpon sanoihin heti ääneen päästyään. Pääministeri avasi sanomalla, että oppositio voi tietenkin tehdä oppositiopolitiikkaa ja painotti eduskunnan kuitanneen hallituksen neuvottelutavoitteet ennen neuvotteluja.

– Sellainen kritiikki, jota nyt kohdistetaan siihen, että osa tästä rahoituksesta määrittyy vuoden 2020 ja 2021 talouskehityksen osalta, niin tätä kritiikkiä en täysin ymmärrä. Sekä kokoomus että perussuomalaiset ovat vaatineet, että vieläkin isompi osa tästä kokonaisuudesta pitäisi talouskehityksen pohjalta. Ensin te haluatte, että isompi osa määrittyy näiden vuosien osalta ja nyt te kritisoitte sitä, että näin todella on. Oppositiopolitiikka voi tehdä, mutta pitäisi olla linjakas myös siinä, mitä haluaa tältä kokonaisuudelta.

Kokoomus ei lähtenyt mukaan perussuomalaisten EU-tukipaketista tekemään välikysymykseen. Ryhmäjohtaja Kai Mykkänen sanoi kuitenkin aiemmin päivällä IS:lle, että kokoomus todennäköisesti tekee oman välikysymyksen omista lähtökohdistaan.

Perussuomalaisilta Eurooppa-ministeri Tuppurainen kysyi aiemmin, kenen pussiin he pelaavat.

– Tässä oli kyseessä EU:n yhtenäisyys. Teidän linjallanne edessä olisi väistämättä heikko ja hajanainen Euroopan unioni. Ja se hyödyttää vain Euroopan haastajia ja muita vieraita valtoja.