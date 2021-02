Kommentti: Kuntavaalista tuli missikisa – pormestarimallissa on valuvika

Kuntapolitiikkaa piristämään tarkoitettu idea vain tyhmistää sitä, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Kuvitellaan, että Suomen tasavallan presidentti valittaisiinkin näin:

Ennen eduskuntavaalia sovittaisiin, että jokainen puolue valitsee presidenttiehdokkaansa. Sen jälkeen eniten kansanedustajia saaneen puolueen ehdokkaasta tulee presidentti.

Eduskuntavaaleissa puhutaan yhden ihmisen persoonasta, ei politiikasta. Vaalien jälkeen selviää millaisen politiikan puolesta tuli äänestettyä.

Nykyään isoimpienkin puolueiden valtakunnalliset kannatusluvut liikkuvat noin 20 prosentissa. Presidentiksi siis päätyisi viidesosaa äänestäjistä edustava henkilö.

Olisiko hän koko kansan äiti tai isä? Yhdistäisikö viidennespresidentti suomalaiset taakseen?

Vai tuottaisiko hän vain pettymyksiä?

Niissä Suomen kunnissa joissa on siirrytty pormestarimalliin keulakuva valitaan juuri näin.

Kuntavaalien missikisat

Nykyisenkaltaiset pormestarit mahdollisti vuonna 2006 kuntalakiin tehty muutos. Tällä hetkellä se on käytössä kuudella paikkakunnalla, joista merkittävimmät ovat Helsinki ja Tampere. Turun on tarkoitus ottaa malli käyttöön kevään kuntavaalien jälkeen. Tuusulassa on tehty valtuustoaloite pormestarista luopumisesta.

Pormestarimallia perustellaan usein sillä, että se innostaa äänestäjiä kuntavaaleissa, joiden ongelma on matala äänestysprosentti. Erityisesti isoissa kaupungeissa kunnanvaltuutetut tunnetaan huonosti. Useille suomalaisille on epäselvää, mistä asioista valtuustoissa oikein päätetään.

Kunnallishallinnossa ei ole samanlaista oppositio-hallitusasetelmaa kuin valtakunnan politiikassa. Sekin haittaa asioiden hahmottamista.

Pormestarista äänestämisen pitäisi selventää kuvioita äänestäjille. Kokemus osoittaa jo, että se ei tee sitä.

Väsynyt Vapaavuori

Tunnetuin pormestari on Helsingin Jan Vapaavuori, joka ilmoitti yhden kauden jälkeen, että hänen osaltaan tämä saa jäädä tähän. Pormestarikauden aikana on raportoitu Vapaavuoren huonoista väleistä apulaispormestariensa kanssa.

Vapaavuori totesi Helsingin Sanomissa, että pääkaupungin pormestarimallissa on se ikävä puoli, että ”monet ei-poliittiset asiat politisoituvat”. Vapaavuoren mukaan aiemmassa kaupunginjohtajamallissa ”ei ollut sellaista ulottuvuutta, että osa kaupungin johdossa olevista henkilöistä toivoo kaupunginjohtajan epäonnistuvan”.

Vapaavuori ei nimennyt ketään, mutta hänen tulkittiin tarkoittavan ei-kokoomuslaisia apulaispormestareita.

Jos Vapaavuorta on uskominen, pormestarikokeilu pääkaupungissa on johtanut juuri päinvastaisiin tuloksiin kuin oli tarkoitus. Paitsi julkisuuden osalta.

Kannattaa pyrkiä vaikka ei pääsisikään

Koska Vapaavuori on poissa, Helsingin kisaa pidetään mielenkiintoisena. Siihen ilmoittaudutaan ei-kunnallispoliittisistakin syistä.

Perussuomalaisten puheenjohtajalla Jussi Halla-aholla ei juuri ole mahdollisuuksia tulla valituksi pääkaupungin pormestariksi. Hän hakee näkyvyyttä puolueensa kampanjan kärkenä koko maassa. Halla-ahon kunnallispoliitikon ura Helsingissä on pitkä, mutta hän on osoittanut vähän kiinnostusta kunnallispolitiikkaan.

Vapaavuoren voitto viime kunnallisvaaleissa sinetöi kokoomuksen ykköspaikan koko maassa. Kirsi Pihan tehtäväksi jäänee yrittää pelastaa mitä pelastettavissa on.

Tampereellakin tilanteessa on omituisia piirteitä. Demaripääministeri Sanna Marin on ehdolla valtuustoon, mutta ei pyri pormestariksi. Hänen kansansuosionsa voi helposti pitää pormestarin paikan demareilla.

Kokoomus ryhtyi outoon vastaiskuun. Se nimesi kaksi pormestariehdokasta Kalervo Kummolan ja Anna-Kaisa Ikosen. Heistä Ikonen on jo kerran toiminut Tampereen pormestarina. Hänen odotettaneen pehmentävän kokoomuksen kuvaa ja vanhan lätkäörmyn Kummolan koventavan sitä. Helsingin lisäksi kokoomuksen kahden rintaman valtakunnallinen ongelma tulee lihaksi myös Tampereella.

On epäselvää kuinka kahden ehdokkaan malli aukeaa rivimanselaisille.

Miten olisivat ihan asiat?

Pormestarimallin politiikan henkilöllistäminen on osoittautunut hankalaksi hommaksi. Ei ole selvää, että se olisi lisännyt äänestysintoa kuntavaaleissa.

Sen sijaan se on lisännyt sitä, että vaaleissa puhutaan asioiden sijasta henkilöistä. Varsinkin pääkaupungissa se lisää halua puhua valtakunnanpolitiikasta kunnallispolitiikan sijasta.

Kunnallispolitiikasta puhutaan niin vähän, että olisi toivottavaa, että siitä puhuttaisiin edes kunnallisvaaleissa.

Pormestarimallissa on valuvika. Se tyhmistää päätöksentekoa.