Halla-aholta viiltävä kuitti Kurvisen missä EU, siellä työpaikka -sanoista: ”Kataiselle todellakin löytyi EU:sta työpaikka”

Eduskunnan EU-keskustelussa perättiin suoraa puhetta suhteesta tukipakettiin puolin ja toisin.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho tarttui eduskunnan EU:n budjettia ja elvytyspakettia käsittelevässä keskustelussa keskustan ryhmäpuheenjohtaja Antti Kurvisen sanoihin.

– Edustaja Kurvinen sanoi, missä EU siellä työpaikka. Mieleeni tuli entinen pääministeri Katainen, joka lapioi rahat yhteisvastuisiin ja todellakin EU:sta löytyi työpaikka. Ehkä edustaja Kurvisella on mielessään samanlaisia visioita.

Halla-aho jatkoi keskustan näykkimistä sanomalla, että se on kritisoinut tukipakettia, mutta katsonut, että siinä on oltava mukana, koska vaihtoehto olisi ero EU:sta.

– Tämä on tietenkin höpöpuhetta. Tanska torjui aikoinaan Maastrichtin sopimuksen, eikä se joutunut eroamaan vaan neuvotteli paremman diilin. Ei EU nettomaksajia erota, eihän se erota edes nettosaajia.

Halla-aho halusi vastauksen siihen, miten Suomi voi tulevaisuudessa kieltäytyä vastaavista järjestelyistä, jos ei nyt voi sanoa ei yhteiselle velalle.

Kurvinen vastasi Halla-aholle sanomalla, että perussuomalaiset luovat kuvaa, jossa vaihtoehto EU:n elvytyspaketille olisi, ettei tehdä minkäänlaista elvytyspakettia.

– Se ei pidä paikkaansa. Vaihtoehto ovat yksittäisten maiden tekemät tukipaketit. Niitä perussuomalaiset ovat kannattaneet. 2015 edustaja Tavio ja Niikko veivät suuressa valiokunnassa läpi Kreikka-tukipaketin. Mielestäni tämä mantereen laajuinen elvytyspaketti on parempi vaihtoehto.

Kurvinen puolestaan tiedusteli Halla-aholta, kannattaako perussuomalaiset Suomen EU-jäsenyyttä vai haluaako se EU-eroa. Hän peräsi myös kokoomuksen puheenjohtajalta Petteri Orpolta, kannattaako tämän puolue pääministeri Sanna Marinin neuvottelemaa tukipakettia vai ei. Kokoomus ei lähtenyt mukaan perussuomalaisten välikysymykseen asiasta, vaan puuhaa sellaista omista lähtökohdistaan.

– Angela Merkel ja Ursula von der Leyen, teidän aatesisarenne, ajavat tätä eteenpäin. Onko kokoomus tämän takana vai ei. Vastatkaa selvällä suomen kielellä.

Halla-aho piti itselleen tullutta kysymystä kohtuullisena ja asiallisena.

– On olemassa asioita, joita EU-maiden on järkevämpää tehdä yhdessä kuin yksinään, mutta sellainen unioni, josta tulee poliittinen imperiumi, integraatiohanke, niin sellaisessa prosessissa oleminen ei ole Suomen kansan strateginen etu. Me haluamme muuttaa EU:n kehityssuuntaa, jotta se tuottaisi lisäarvoa kansalaisille ja jäsenmaille.

Orpo vastasi Kurviselta saamaansa kysymykseen kokoomuksen kannattavan EU:ta ja haluavan kehittää sitä.

– Mutta meitä korpeaa suunnattomasti se, että tämä paketti on neuvoteltu huonosti. Siinä poiketaan meidän perusperiaatteista. Vastuullisessa talouspolitiikassa jokainen maa huolehtii itse omista veloistaan ja taloudestaan. Sisälle olisi pitänyt neuvotella velkajärjestelymekanismi. Tulemme ottamaan asiaan kyllä kantaa. Edustaja Kurvinen, älkää olko huolissanne.

Sdp:n ryhmäpuheenjohtaja Antti Lindtman suolasi Halla-ahoa sanomalla, ettei tämä uskaltanut vastata kysymykseen ajavatko perussuomalaiset Suomen EU-eroa.