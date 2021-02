Yhdysvaltain ilmavoimien KC-135 Stratotankerin operointi Lapin ilmatilassa herätti ihmetystä – tästä kyse

Kahdesti vuodessa toteutettavat harjoitukset ovat osa Hornet-lentäjien koulutusta.

Suomen ilmavoimien Hornet-hävittäjät harjoittelevat Yhdysvaltain ilmavoimien KC-135 Stratotanker -ilmatankkauskoneen kanssa. Harjoitus alkoi eilen tiistaina ja päättyy tänään keskiviikkona.

Ilta-Sanomat on saanut useita vihjeitä Lapin ilmatilan yläpuolella risteilleestä Yhdysvaltain ilmavoimien ilmatankkauskoneesta. Osa vihjeiden antajista on seurannut ilmatankkauskoneen liikehdintää lentoliikennettä reaaliajassa seuraavan Flightradar-sivuston kautta. Sivustolta näkyy kuinka KC-135-Stratotanker on liikehtinyt keskiviikon mittaan ovaalinmuotoisella reitillä Oulun ja Kuusamon välillä. Kone on lentänyt useita kierroksia jokseenkin vakioidulla reitillä. Liikehdintä on myös ehtinyt herättää ihmetystä siitä, miksi Yhdysvaltain ilmavoimien kone lentää Suomen ilmatilassa.

Ilmavoimat tiedottaa, että kahdesti vuodessa Yhdysvaltain ilmavoimien kanssa toteutettavien harjoitusten tavoite on kouluttaa, ylläpitää ja uusia suomalaisten hävittäjälentäjien ilmatankkauskelpuutuksia. Kelpuutus on osa Hornet-lentäjien koulutusta.

Kuluvan vuoden ensimmäinen ilmatankkausharjoitus järjestettiin yhteistyössä Yhdysvaltain ilmavoimien 100. ilmatankkauslennoston kanssa, joka on sijoitettu Ison-Britannian Mildenhallin lentotukikohtaan.

Harjoitukseen osallistuu suomalaisia F/A-18 Hornet -hävittäjiä sekä yhdysvaltalainen KC-135 Stratotanker -ilmatankkauskone.

Boeingin valmistama KC-135 Stratotanker pystyy kuljettamaan yli 90 tonnin polttoainekuorman. Yhdysvallat otti mallin käyttöön jo vuonna 1957. Sen tarkoitus on mahdollistaa hävittäjien ja muiden koneiden pysyminen ilmassa ilman, että niiden tarvitsee laskeutua tankkaamaan.

Suomessa Yhdysvaltain KC-135 Stratotanker on nähty ennenkin vastaavissa ilmatankkausharjoituksissa. Harjoitusten lisäksi kone on vieraillut myös Tampereella TIAS 2010 -lentonäytöksessä sekä Lappeenranta International Airshow’ssa.

Ilmavoimat kertoo, että menellään oleva harjoitus lennetään Rovaniemen, Kuusamon, Kajaanin ja Oulun välisellä harjoitusalueella osana Ilmavoimien päivittäistä lentotoimintaa. Hornetit lentävät kotitukikohdistaan Rovaniemeltä, Rissalasta ja Pirkkalasta. Yhdysvaltain KC-135 Stratotanker operoi omasta kotitukikohdastaan Iso-Britannian Mildenhallista.

Ilmatankkausharjoitukset ovat osa puolustusministeriön Puolustusvoimien kansainvälistä koulutus- ja harjoitustoimintaa. Edellinen vastaava harjoitus suoritettiin syyskuussa 2020.