Fasaanitarhalta löydetty lintuinfluenssaa Janakkalassa – tuhat lintua lopetetaan

Fasaanitarhalta Kanta-Hämeen Janakkalassa on löydetty H5N8-tyypin lintuinfluenssaa, kertoo Ruokavirasto tiedotteessa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun lintuinfluenssaa on Suomessa päässyt leviämään luonnonvaraisista linnuista siipikarjan pitopaikkaan.

Tarhalla on yhteensä noin tuhat fasaania, jotka Ruokavirasto on määrännyt lopetettavaksi. Lisäksi virasto perustaa pitopaikan ympärille kolmen kilometrin suojavyöhykkeen ja kymmenen kilometrin valvontavyöhykkeen.

Lintuinfluenssavirukset tarttuvat huonosti ihmiseen, ja tartunta vaatii yleensä läheisen kontaktin sairastuneeseen villilintuun, siipikarjaan tai niiden eritteisiin.