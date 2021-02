Tanskandoggin pentu Usko katosi Keravan yöhön 20 asteen pakkasessa – lähimmäisenrakkaus yllätti lähes toivonsa menettäneen Maria-emännän täysin

”Ihminen on ihmiselle ihminen.”

Tanskandoggi Uskon uskomaton seikkailu Keravan pakkasyössä oli kuin koirien tähdittämästä Disney-elokuvasta.

Paitsi, että sivuosissa oli valtavasti hyväsydämisiä ihmisiä, tarpomassa otsalamppuineen pimeässä metsässä ja jakamassa huolta ja hälyttämässä apua sosiaalisessa mediassa.

Kaikkia tarvittiin, kaikilla oli oma roolinsa, kun Usko katosi, toivoa pidettiin yllä ja lopulta rakas lemmikki löytyi, surkeana ja shokissa, mutta elossa.

Sillä nämä kolme olivat totta tosiaan totta: Usko, toivo ja rakkaus.

– Usein ajatellaan, että me vain tuijotamme somessa omaa napaamme, mutta kyllä ihmisillä on edelleen sydän paikallaan ja ihminen on ihmiselle ihminen, huokaa Uskon ikikiitollinen emäntä Maria Tähtinen, ammatiltaan lähihoitaja.

Kun kaikki oli vielä hyvin, koettelemukset edessä.­

Tapahtumien vyöry alkoi viime perjantaina kello 14.45, kun Tähtinen ulkoilutti 7 kuukauden ikäistä Uskoa Keravan Killassa, Jukolantiellä.

Vahinko tulee harvoin kello kaulassa, nyt se tuli kaulapannassa. Ensin karkasi fleksin pää Tähtisen kädestä, kun ote lipesi.

Fleksi on pituudeltaan vaihteleva talutin, jossa hihna keräytyy kotelon sisälle. Nyt karannut fleksi hyökkäsi Uskon jalkoihin ja Usko otti jalat alleen. Se pakeni suin päin, silmittömästi, herkkä nuorukainen kun on.

”Hetkessä koira oli näkökentän ulottumattomissa ja kauhujen vuorokausi oli startannut”, Päivinen kirjoitti Facebook-päivityksessään, kun kaikki oli onnellisesti takana päin.

Mutta palataan kauhujen vuorokauden alkuun.

Tähtinen soitti hätäkeskukseen. Hän soitti ystävälleen, jotta tämä jakaisi tietoa Facebookin eri ryhmiin, keskiuusimaalaisiin paikallisryhmiin ja harrastusryhmiin.

Hän ajoi autolla ympäriinsä, pysähteli, kierteli pihoilla ja kyseli vastaantulijoilta havaintoja. Vaikka Usko on iso koira, kukaan ei ollut nähnyt sitä.

Tähtinen ilmoitti Uskosta kaikkiin mahdollisiin löytöeläinpaikkoihin.

Karkurit.fi laati Uskosta etsintäkuulutuksen.

Apuun tuli myös Vainu Eläinetsijäkoirat -yhteisö. Sieltä saatiin kaksi eläinetsivää, koiraa, jotka vainusivat Uskon kadonneen Jukolantien läheiseen metsään. Ehkä.

Tilanne alkoi olla hyvin huolestuttava. Pakkasta oli jo 15 astetta ja Usko oli lyhytkarvainen, ja vielä iso vauva, ja sillä roikkui mukana fleksi, joka saattoi tarttua mihin vain, pysäyttää Uskon minne vain, paikalleen, jäätymään kuoliaaksi.

Tarvittiin apua.

Tähtinen vetosi Facebookissa. Hän pyysi vapaaehtoisia etsijöitä saapumaan kello 22 K-Market Pirilän eteen Keravan ja Tuusulan rajalle.

”Se oli aivan uskomatonta. Autovirta, joka lipui paikalle auttajia kyydissään. Siinä ne kaikki ihmiset seisoivat rivissä, varustautuneina otsalampuilla, fikkareilla ja pukeutuneina lämpimästi”, Tähtinen kuvaili päivityksessään.

Hänestä oli tullut yllättäen operaatiopäällikkö, johon kaikkien katseet suuntautuivat, ohjeita ja evästyksiä odottaen.

Tähtinen kävi auton kanssa opastamassa viisi autokuntaa yhdelle suunnalle metsää, viisi metsän toiselle suunnalle.

Etsijöitä oli 50–80 ja monet heistä olivat sinnikkäästi liikkeellä vielä aamuyöllä, neljän aikaan.

Tähtisen oli pakko mennä nukkumaan kahdelta. Hän kärsi rytmihäiriöistä, niin suurta oli huoli ja stressi, suru ja pelko ja lopulta väsymys.

Elohopea laski yöllä 20 pakkasasteeseen.

Usko oli kovilla.

Lauantaina oli ajatuksena jatkaa etsintää ja johdon ottaisivat Vainun ammattilaiset. Kello 14 piti aloittaa. Ja toiveena oli saada mukaan drone.

Sitten Tähtisen puhelin soi. Aluksi hän luuli miehen haluavan mukaan etsintöihin, mutta ei, mies olikin löytänyt autokatoksestaan koiran. Hän asui vain puolen kilometrin päässä Tähtisestä.

Koiran oli paljastanut auton alta lirunut vana.

Autotallissa viluissaan maatessaan ja peloissaan alle laskettuaan Usko saattoi miettiä edellistä elämäänsä kotisohvalla.­

Koira makasi ja murisi. Se murisi vielä, kun Tähtinen tuli sen luo, sillä vaikka se oli Usko, se oli shokissa. Onneksi Tähtinen oli ottanut ”vainulaisten” neuvosta mukaan Uskon lempilelun.

Kun Usko haisteli lelua, se muisti entisen elämänsä ja tuli Tähtisen syliin.

Fleksi oli kiertynyt noin kymmeneen kertaan Uskon takakoiven ympärille, joka oli turvonnut surkean näköiseksi. Fleksin toinen pää oli luonnollisesti Uskon kaulassa ja puristi siellä epäluonnollisesti kurkkua.

Tähtinen teki päätöksen: ei enää ikinä fleksiä.

Eläinlääkäriasemalla.­

Tähtinen vei Uskon eläinlääkäriasemalle. Se sai siellä oman huoneen, jossa myös lopen uupunut Tähtinen sai levätä. Huolenpitoakin Usko sai: nesteytystä ja opiaatteja kipulääkityksenä, hoitoa lämpölaserilla, antibioottikuurin...

Tulehdusarvot olivat koholla ja kehossa oli paleltumia.

Reporankana.­

Entä nyt, kun kauhun vuorokaudesta on kulunut useampi päivä?

– Aivan uskomattomalta tuntuu, ettei sillä näy enää mitään vaurioita jalassa, Tähtinen kertoo.

Kaikki näyttää hyvältä, tosin Usko on syönyt ”vähän närppimällä”, joka ei ole kasvavalle tanskandoggille tyypillistä.

– Torstaina menemme verikokeeseen.

Taas yhdessä!­

Tähtinen ei lakkaa ihmettelemästä ihmisten auttamisen halua ja myötätunnon määrää. Facebookin avunpyynnöt saivat 1 700 kommenttia ja 13 000 reagointia.

– Minun oli ihan mahdotonta pysyä enää kärryillä.

– Kiitos hyvät ihmiset!

Usko on yhä hiukan väsynyt.­

Uskon seikkailusta on kertonut paikallinen lehti Keski-Uusimaa.

Tanskandoggi on alun perin nykyisen Saksan alueella kehittynyt koirarotu, Saksan kansallisrotu ja Pennsylvanian virallinen osavaltiokoira vuodesta 1965 lähtien, sillä kuvernööri William Pennillä oli aikoinaan tanskandoggi.

Sitä on käytetty suojelutehtävissä ja suurriistan metsästyksessä. Luonnetta kuvaillaan auliiksi, ystävälliseksi, varautuneeksi, helläksi, itsevarmaksi ja rakastavaksi.